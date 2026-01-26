77वां गणतंत्र दिवस: कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन-बान-शान, पीएम मोदी ने की विकसित भारत की कामना

प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा की सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत के सम्मान, गर्व और शान का प्रतीक यह बड़ा राष्ट्रीय त्योहार आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर दे. एक विकसित भारत का संकल्प और भी मजबूत हो - यही मेरी दिल से कामना है.