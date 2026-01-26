ETV Bharat / bharat

77वां गणतंत्र दिवस: कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन-बान-शान, पीएम मोदी ने की विकसित भारत की कामना

77TH REPUBLIC DAY PARADE
कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन-बान-शान (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 26, 2026 at 7:34 AM IST

Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारत आज सोमवार 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस अवसर पर पूरे देश में सुरक्षा चाक-चौबंद की गई है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई है. वहीं, इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखेगी. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन होगा. 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार दो लोग इस मौके पर भारत देश आए हैं. पहले शख्स की बात करें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन.

LIVE FEED

7:23 AM, 26 Jan 2026 (IST)

प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं

77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा की सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत के सम्मान, गर्व और शान का प्रतीक यह बड़ा राष्ट्रीय त्योहार आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर दे. एक विकसित भारत का संकल्प और भी मजबूत हो - यही मेरी दिल से कामना है.

7:17 AM, 26 Jan 2026 (IST)

77वें गणतंत्र दिवस की इस बार की थीम

बता दें, इस बार 77वें गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' रखी गई है. यह राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता और प्रेरणा से मिला स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और देश प्रेम को दिखाती है. इस साल की परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है.

TAGGED:

77वां गणतंत्र दिवस परेड
REPUBLIC DAY 2026
77TH REPUBLIC DAY CELEBRATIONS
KARTAVYA PATH
77TH REPUBLIC DAY PARADE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.