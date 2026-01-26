77वां गणतंत्र दिवस: कर्तव्य पथ पर दिखेगी भारत की आन-बान-शान, पीएम मोदी ने की विकसित भारत की कामना
हैदराबाद: भारत आज सोमवार 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है. इस अवसर पर पूरे देश में सुरक्षा चाक-चौबंद की गई है. राजधानी दिल्ली की बात करें तो इसकी चारों तरफ से किलेबंदी की गई है. वहीं, इस मौके पर पूरी दुनिया भारत का लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक विरासत की झलक देखेगी. कर्तव्य पथ पर निकलने वाली परेड में देश की विविधता, सैन्य ताकत और लोकतांत्रिक मूल्यों का अद्भुत प्रदर्शन होगा. 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि की बात करें तो इस बार दो लोग इस मौके पर भारत देश आए हैं. पहले शख्स की बात करें तो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और दूसरी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन.
LIVE FEED
प्रधानमंत्री मोदी ने दी शुभकामनाएं
77वें गणतंत्र दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए लिखा की सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. भारत के सम्मान, गर्व और शान का प्रतीक यह बड़ा राष्ट्रीय त्योहार आपके जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह भर दे. एक विकसित भारत का संकल्प और भी मजबूत हो - यही मेरी दिल से कामना है.
77वें गणतंत्र दिवस की इस बार की थीम
बता दें, इस बार 77वें गणतंत्र दिवस की थीम 'वंदे मातरम् के 150 वर्ष' रखी गई है. यह राष्ट्रीय गीत की 150 साल पुरानी महत्ता और प्रेरणा से मिला स्वतंत्रता, सांस्कृतिक चेतना और देश प्रेम को दिखाती है. इस साल की परेड, झांकियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का केंद्र बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया यह गीत है.