12th International Yoga Day: पीएम मोदी बोले- योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है

योग शरीर और मन को जिंदगी भर सीखने वाला बनाना सिखाता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब हम हेल्दी एजिंग के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यह पक्का करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र इंसान की काबिलियत को कम न करे. योग इंसान की ज़िंदगी को लगातार आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. हमारा टारगेट 40 की उम्र में 20 की उम्र से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होना चाहिए. हमारा टारगेट 50 की उम्र में 30 की उम्र से ज़्यादा एनर्जेटिक होना होना चाहिए...योग हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है. यह हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखता है. यह हमें शांत, स्ट्रेस-फ्री ज़िंदगी जीने में भी मदद करता है...रेगुलर प्रैक्टिस से योग हमें अपने शरीर और मन को जिंदगी भर सीखने वाला बनाना सिखाता है. हम अपने बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही बेहतर हम खुद को मैनेज कर पाएंगे. इसीलिए हेल्दी एजिंग के लिए योग, इस थीम को सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए देखा जाना चाहिए.'