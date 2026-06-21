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12th International Yoga Day: पीएम मोदी बोले- योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है

International Yoga Day 2026 live updates
कोलकाता में 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 21, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 8:11 AM IST

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कोलकाता के रेड रोड पर 12वें अंततराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम को लीड किया. साथ ही वेलनेस और हेल्दी लिविंग पर केंद्रित इस ग्लोबल इवेंट को मनाने में हिस्सा लेने वालों के साथ शामिल हुए. अंततराष्ट्रीय योग दिवस का 12वां एडिशन रविवार को पूरे देश और दुनिया भर में 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' थीम के तहत मनाया जा रहा है. ये जीवन के सभी अवस्था में हेल्दी और एक्टिव लाइफ को बढ़ावा देने में योग की भूमिका पर जोर देता है. इस साल की थीम, 'योग फॉर हेल्दी एजिंग', पूरी जिंदगी हेल्दी और एक्टिव लाइफ पर बढ़ते ग्लोबल जोर को दिखाती है. जैसे-जैसे दुनिया भर में आबादी की उम्र बढ़ रही है और नॉन-कम्युनिकेबल बीमारियां और लाइफस्टाइल से जुड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, जोर सिर्फ जिंदगी में साल बढ़ाने से हटकर हेल्थ पीरियड, क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवरऑल वेल-बीइंग को बेहतर बनाने पर जा रहा है.

LIVE FEED

8:09 AM, 21 Jun 2026 (IST)

भुवनेश्वर में मोहन चरण माझी ने योग किया

ओडिशा के भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया. आज पूरे विश्व में बड़े उत्साह के साथ योग दिवस मनाया जा रहा है.

7:57 AM, 21 Jun 2026 (IST)

अहमदाबाद में अमित शाह ने योग किया

गुजरात के अहमदाबाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया. पूरे विश्व में बड़े उत्साह से योग दिवस मनाया जा रहा है.

7:53 AM, 21 Jun 2026 (IST)

हावड़ा ब्रिज के पास गंगा नदी में क्रूज पर योग

हावड़ा ब्रिज के पास गंगा नदी में मशहूर विवाडा क्रूज पर योग की तैयारी की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल कोलकाता के रेड रोड से 12वें इंटरनेशनल योगा डे मनाया.

7:50 AM, 21 Jun 2026 (IST)

भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में योग किया

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:48 AM, 21 Jun 2026 (IST)

राजनाथ सिंह, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने योग किया

मेघालय के शिलांग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया.

7:46 AM, 21 Jun 2026 (IST)

मुंबई में फडणवीस ने योग किया

मुंबई में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:44 AM, 21 Jun 2026 (IST)

दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान ने योग किया

दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 12वें सालाना इंटरनेशनल योग दिवस समारोह में हिस्सा लिया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:41 AM, 21 Jun 2026 (IST)

निर्मला सीतारमण और हिमंत बिस्वा सरमा ने गुवाहाटी में योग किया

असम के गुवाहाटी में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर गुवाहाटी में योग किया.

7:36 AM, 21 Jun 2026 (IST)

मुंबई में पीयूष गोयल ने योग किया

मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर योग किया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:33 AM, 21 Jun 2026 (IST)

PM मोदी ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया

प्रधानमंत्री मोदी ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर कोलकाता में योग किया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:27 AM, 21 Jun 2026 (IST)

हम योग को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे: PM मोदी

कोलकाता में पीएम मोदी ने कहा, 'योग आज सिर्फ हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए ही जरूरी नहीं है. योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी जरूरी है. हम योग को सिर्फ एक दिन तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को सिर्फ एक प्रोग्राम तक सीमित नहीं रखेंगे, हम योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे.'

7:24 AM, 21 Jun 2026 (IST)

नितिन नबीन ने पंजाब में योग किया

पंजाब के जालंधर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग किया.

7:22 AM, 21 Jun 2026 (IST)

लोकसभा स्पीकर ने योग किया

दिल्ली में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने 12वें इंटरनेशनल योग दिवस के मौके पर योग किया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:20 AM, 21 Jun 2026 (IST)

एक्टर अक्षय कुमार ने योग किया

दिल्ली में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और एक्टर अक्षय कुमार ने दिल्ली में 12वें सालाना इंटरनेशनल योग दिवस में हिस्सा लिया. इस साल के योग दिवस की थीम है 'स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग'.

7:14 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योग शरीर और मन को जिंदगी भर सीखने वाला बनाना सिखाता है: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'जब हम हेल्दी एजिंग के लिए योग की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम यह पक्का करने के लिए काम कर सकते हैं कि उम्र इंसान की काबिलियत को कम न करे. योग इंसान की ज़िंदगी को लगातार आगे बढ़ने में मदद कर सकता है. हमारा टारगेट 40 की उम्र में 20 की उम्र से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना होना चाहिए. हमारा टारगेट 50 की उम्र में 30 की उम्र से ज़्यादा एनर्जेटिक होना होना चाहिए...योग हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है. यह हमारे एनर्जी लेवल को हाई रखता है. यह हमें शांत, स्ट्रेस-फ्री ज़िंदगी जीने में भी मदद करता है...रेगुलर प्रैक्टिस से योग हमें अपने शरीर और मन को जिंदगी भर सीखने वाला बनाना सिखाता है. हम अपने बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही बेहतर हम खुद को मैनेज कर पाएंगे. इसीलिए हेल्दी एजिंग के लिए योग, इस थीम को सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए नहीं, बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए देखा जाना चाहिए.'

7:10 AM, 21 Jun 2026 (IST)

आप सभी भी जिंदगी में योग को शामिल करें: जेपी नड्डा

नई दिल्ली में 12वें इंटरनेशनल योग दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, 'प्रधानमंत्री ने योग को ग्लोबल लेवल पर लाकर मानवता की बहुत बड़ी सेवा की है और मानवता को एक नई दिशा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है. यूनाइटेड नेशंस ऑर्गनाइजेशन का इसे योग दिवस बनाने का फैसला इस बात का सबूत है कि योग को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान देकर इसे आम लोगों की ज़िंदगी में लाया जा सकता है और यह सिर्फ किसी देश का तरीका न रहकर दुनिया का तरीका बने और मानवता के काम आए. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम योग दिवस मना रहे हैं. आप सभी भी अपनी जिंदगी में योग को शामिल करें और योग के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें.'

7:04 AM, 21 Jun 2026 (IST)

योग दिवस के मौके पर बंगाल में होना बहुत खास है:पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा, 'योग दिवस के मौके पर आज बंगाल में होना बहुत खास है. बंगाल की पवित्र धरती, जहां रामकृष्ण परमहंस जैसे संत अवतरित हुए, स्वामी विवेकानंद ने यहीं से पूरी दुनिया को योग से परिचित कराया...जहां लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने योग परंपरा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अनोखा आध्यात्मिक अनुभव दे रहा है.'

7:01 AM, 21 Jun 2026 (IST)

पूरा देश, दुनिया, जुड़ा हुआ लग रहा है: PM मोदी

कोलकाता में पीएम मोदी ने कहा, 'पूरा देश, दुनिया, जुड़ा हुआ लग रहा है. यही योग की ताकत है. योग सबको जोड़ता है, सबको साथ लाता है. इस मौके पर, मैं पूरी दुनिया को, पूरी इंसानियत को, इंटरनेशनल योग डे की दिल से बधाई देता हूं. आज, योग डे पर, मैं खास तौर पर बंगाल के लोगों की सफाई अभियान के लिए तारीफ करना चाहूंगा. यह एक शानदार पहल है.'

6:57 AM, 21 Jun 2026 (IST)

पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, 'भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्व में पूर्वोत्तर और बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से भरा हुआ लगता है.'

Last Updated : June 21, 2026 at 8:11 AM IST

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