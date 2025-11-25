स्टर्लिंग बायोटेक का SC से ₹5 हजार करोड़ का सेटलमेंट ऑफर स्वीकार, खत्म होगा केस
सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक के खिलाफ क्रिमिनल और इन्वेस्टिगेशनल कार्रवाई बंद करने की इजाजत दे दी है.
November 25, 2025
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक लोन न चुकाने के लिए क्रिमिनल केस खत्म करने की मंजूरी दे दी है, बशर्ते कि वे लोन देने वाले बैंकों और जांच एजेंसियों के साथ पूरे और आखिरी सेटलमेंट के लिए 5100 करोड़ रुपये जमा करें.
यह आदेश जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने 19 नवंबर को दिया. इसे हाल ही में अपलोड किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में हेमंत एस हाथी और चेतन जयंतीलाल की फाइल की गई याचिका को मंजूरी दे दी थी.
बेंच ने निर्देश दिया कि यह रकम 17 दिसंबर को या उससे पहले जमा की जाए. याचिकाकर्ता की फाइल की गई रिट पिटीशन को कार्रवाई रद्द करने का निर्देश देने की इजाजत दी जाती है. यह कार्रवाई 17 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले आम सहमति के आधार पर पूरे और आखिरी पेमेंट के तौर पर 5100 करोड़ रुपये जमा करने पर लागू होगी.'
यह उनके द्वारा पहले से जमा किए गए 3,507.63 करोड़ रुपये और इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 के तहत कार्रवाई के जरिए बैंकों द्वारा वसूले गए 1,192 करोड़ रुपये के अलावा है. पीठ ने कहा, 'यह रकम ऊपर क्लॉज (i) में बताई गई तारीख को या उससे पहले इस कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा की जाए, ताकि याचिकाकर्ता अलग-अलग हिस्सों और तारीखों में जमा कर सकें. रकम मिलने पर इसे किसी भी राष्ट्रीय बैंक में शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में तब तक रखा जाएगा जब तक कि ये क्लीयर न जाए.'
बेंच ने कहा कि क्लेम जमा करने पर जमा की गई रकम संबंधित लोन देने वाले बैंकों को उनके बकाया अमाउंट के हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस पर बांट दी जाएगी. रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल-एडमिनिस्ट्रेशन) बकाया अमाउंट, प्रोपोर्शनल हक की डिटेल्स वेरिफाई करेगा और उसी हिसाब से संबंधित बैंकों के अकाउंट में अमाउंट बांट देगा. रजिस्ट्रार को जरूरत पड़ने पर अकाउंट स्टाफ की मदद लेने की आजादी है.
पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के लोन अमाउंट से जुड़ा केस, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और ओटीएस को मंजूरी दी गई थी, उसे आम सहमति से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के जरिए खत्म किया जाएगा और यह केस खत्म कर दिया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये निर्देश इस मामले के खास तथ्यों पर आधारित है. इसलिए इन्हें मिसाल नहीं माना जाएगा. इसलिए दोनों रिट पिटीशन मंजूर की जाती है और ऊपर बताई गई शर्तों के हिसाब से उन्हें निपटा हुआ माना जाएगा. अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, तो उन्हें निपटा हुआ माना जाएगा.'
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह साफ है कि एफआईआर में गबन की रकम 5383 करोड़ रुपये थी और याचिकाकर्ता की सभी भारतीय कंपनियों के लिए बैंकों के साथ ओटीएस 3826 करोड़ रुपये का था और गारंटर बनी विदेशी कंपनियों के लिए 2935 करोड़ रुपये का था, जिससे कुल रकम 6761 करोड़ रुपये हो गई.
पीठ ने कहा कि इस रकम में से याचिकाकर्ता ने अपनी मर्जी से कुल रकम का कुछ हिस्सा अलग-अलग हेड्स में जमा कर दिया है, जिसमें इस कोर्ट के ऑर्डर भी शामिल हैं, जो लगभग 3507.63 करोड़ रुपये है और बाकी बकाया 3253.37 करोड़ रुपये रह गया है.
बेंच ने अपने आदेश में कहा, 'लोन देने वाले बैंकों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के सामने इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत कार्रवाई शुरू की. इसमें 1192 करोड़ रुपये की रिकवरी हुई. हालांकि ओटीएस में बताई गई कुल रकम में से जो एफआईआर में बताई गई रकम से ज्यादा थी, बाकी बकाया रकम 2061.37 करोड़ रुपये है.'
पीठ ने कहा कि जैसा कि 18 नवंबर, 2025 के ऑर्डर में बताया गया है और लोन देने वाले बैंकों से सलाह-मशविरा करने के बाद जांच एजेंसियों ने सॉलिसिटर जनरल के जरिए एक सीलबंद लिफाफे में उन बकाए/रिकवरी के बदले 5100 करोड़ रुपये मांगे जो एफआईआर और दूसरी क्रिमिनल कार्रवाई का विषय है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता सीबीआई, ईडी, पीएमएलए के तहत अटैचमेंट, फ्यूजिटिव एक्ट, एसएफआईओ, ब्लैक मनी और इनकम टैक्स से जुड़े केस को खत्म करना चाहते हैं और सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल के प्रपोजल का सम्मान करते हुए मांगी गई रकम जमा करने पर सहमत हो गए हैं. याचिकाकर्ता लोन देने वाले बैंकों को पूरी और आखिरी पेमेंट के तौर पर यह रकम जमा करने और उनके खिलाफ सभी कार्रवाई खत्म करने पर सहमत हो गए हैं.'
बेंच ने कहा कि यह साफ है कि शुरू से ही इस कोर्ट का मानना था कि अगर याचिकाकर्ता ओटीएस में तय रकम जमा करने को तैयार हैं और जनता का पैसा लोन देने वाले बैंकों के पास वापस आ जाता है तो आपराधिक कार्रवाई जारी रखने से कोई फायदा नहीं होगा.
कोर्ट ने कहा, 'कार्रवाई का तरीका साफ तौर पर अजीब लगता है, जिसका मकसद जनता के पैसे और ब्याज को बचाना और गबन की गई रकम जमा करवाना है.' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले के खास तथ्यों और हालात को देखते हुए, राहत देने और सारी कार्रवाई रद्द करने का निर्देश देने के लिए अपने विवेक का इस्तेमाल किया जाना चाहिए.