ETV Bharat / bharat

स्टर्लिंग बायोटेक का SC से ₹5 हजार करोड़ का सेटलमेंट ऑफर स्वीकार, खत्म होगा केस

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने स्टर्लिंग बायोटेक लिमिटेड के प्रमोटर्स के खिलाफ बैंक लोन न चुकाने के लिए क्रिमिनल केस खत्म करने की मंजूरी दे दी है, बशर्ते कि वे लोन देने वाले बैंकों और जांच एजेंसियों के साथ पूरे और आखिरी सेटलमेंट के लिए 5100 करोड़ रुपये जमा करें. यह आदेश जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने 19 नवंबर को दिया. इसे हाल ही में अपलोड किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में हेमंत एस हाथी और चेतन जयंतीलाल की फाइल की गई याचिका को मंजूरी दे दी थी. बेंच ने निर्देश दिया कि यह रकम 17 दिसंबर को या उससे पहले जमा की जाए. याचिकाकर्ता की फाइल की गई रिट पिटीशन को कार्रवाई रद्द करने का निर्देश देने की इजाजत दी जाती है. यह कार्रवाई 17 दिसंबर, 2025 को या उससे पहले आम सहमति के आधार पर पूरे और आखिरी पेमेंट के तौर पर 5100 करोड़ रुपये जमा करने पर लागू होगी.' यह उनके द्वारा पहले से जमा किए गए 3,507.63 करोड़ रुपये और इन्सॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड (IBC), 2016 के तहत कार्रवाई के जरिए बैंकों द्वारा वसूले गए 1,192 करोड़ रुपये के अलावा है. पीठ ने कहा, 'यह रकम ऊपर क्लॉज (i) में बताई गई तारीख को या उससे पहले इस कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा की जाए, ताकि याचिकाकर्ता अलग-अलग हिस्सों और तारीखों में जमा कर सकें. रकम मिलने पर इसे किसी भी राष्ट्रीय बैंक में शॉर्ट टाइम इंटरेस्ट वाले फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में तब तक रखा जाएगा जब तक कि ये क्लीयर न जाए.' बेंच ने कहा कि क्लेम जमा करने पर जमा की गई रकम संबंधित लोन देने वाले बैंकों को उनके बकाया अमाउंट के हिसाब से प्रोपोर्शनल बेसिस पर बांट दी जाएगी. रजिस्ट्रार (ज्यूडिशियल-एडमिनिस्ट्रेशन) बकाया अमाउंट, प्रोपोर्शनल हक की डिटेल्स वेरिफाई करेगा और उसी हिसाब से संबंधित बैंकों के अकाउंट में अमाउंट बांट देगा. रजिस्ट्रार को जरूरत पड़ने पर अकाउंट स्टाफ की मदद लेने की आजादी है. पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के लोन अमाउंट से जुड़ा केस, जिसके लिए एफआईआर दर्ज की गई थी और ओटीएस को मंजूरी दी गई थी, उसे आम सहमति से फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के जरिए खत्म किया जाएगा और यह केस खत्म कर दिया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये निर्देश इस मामले के खास तथ्यों पर आधारित है. इसलिए इन्हें मिसाल नहीं माना जाएगा. इसलिए दोनों रिट पिटीशन मंजूर की जाती है और ऊपर बताई गई शर्तों के हिसाब से उन्हें निपटा हुआ माना जाएगा. अगर कोई पेंडिंग एप्लीकेशन हैं, तो उन्हें निपटा हुआ माना जाएगा.'