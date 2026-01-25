बस्तर के बदलाव में साहित्य बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा, हिड़मा वाली विचारधारा भी खत्म होगी: उमेश चतुर्वेदी
''हमारी सोच में हिड़मा भी रहा है. लेकिन वो बदलाव भी जल्द होगा. हमें इंतजार करना होगा उस बदलाव का.''
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 25, 2026 at 1:31 PM IST|
Updated : January 25, 2026 at 1:36 PM IST
रायपुर: ''रायपुर साहित्य उत्सव' का आज अंतिम दिन है. बड़ी संख्या में आज भी लेखक और उपन्यासकार कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं. साहित्य उत्सव में शामिल होने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक उमेश चतुर्वेदी भी पहुंचे. ईटीवी भारत की टीम ने उनसे छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिवेश, नक्सलवाद की समस्या और प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान में हिड़मा के समर्थन में लगाए गए नारों पर चर्चा की.
''बस्तर में बदलाव होगा और साहित्य बड़ी जिम्मेदारी निभाएगा''
समीक्षक और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का जो हिंदी साहित्य और लेखन है, उसमें बंदूक की चर्चा बार-बार होती है, बंदूक बार-बार सामने आता है. उमेश चतुर्वेदी कहते हैं कि यहां हम बंदूक का मतलब बंदूक से नहीं लेते हैं, बंदूक को हम कलम के तौर पर लेते हैं. लेकिन बंदूक वाला जो साहित्य होता है, वो विवाद पैदा करने वाला साहित्य रहा है. अब साहित्य की दशा और दिशा दोनों बदल रही है. लेखक सामाजिक सरोकार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, सामाजिक चेतना को बढ़ाने वाला साहित्य सामने लेकर आ रहे हैं.
''नक्सलवाद के खात्मे के बाद विकास और चेतना वाला साहित्य सामने आएगा''
समीक्षक और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि भारत की जो मौजूद सरकार है, उसने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा. और मैं ये मानता हूं कि जब नक्सलवाद खत्म हो जाएगा तब बंदूक से निकलने वाला साहित्य नहीं लिखा जाएगा. उसके बाद जो साहित्य लिखा जाएगा, वो विकास वाला साहित्य लिखा जाएगा. उस साहित्य से समाजिक चेतना का प्रकाश फैलेगा.
''छत्तीसगढ़ राम और माता कौशल्या की भूमि रही है''
समीक्षक और पत्रकार उमेश चतुर्वेदी ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने माओवाद को बहुत करीब से देखा है, लेकिन यही छत्तीसगढ़ की भूमि राम और अहिल्या की भूमि भी रही है. माता शबरी की भूमि रही है. जब नक्सलवाद खत्म होगा उसके बाद जो साहित्य लिखा जाएगा वो बिल्कुल अलग साहित्य होगा. उस साहित्य में छत्तीसगढ़ की माटी और उसके महत्व की खुशबू लोगों को मिलेगी. बम और बारूद की गंध वाला साहित्य खत्म हो जाएगा, उसपर विराम लग जाएगा. लोग नए परिदृष्य में नया साहित्य लेकर लोगों के सामने आएंगे.
''सामाजिक परिवर्तन में वक्त तो लगेगा''
उमेश चतुर्वेदी कहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन धीरे धीरे होता है. विचारों में बदलाव लाने के लिए वक्त लगता है. कोई बटन इसके लिए नहीं होता है, कि बटन दबाया और बदलाव हो गया. समाज बदलने में वक्त तो लगेगा. हमारी नई पीढ़ी चार से पांच सालों के बाद जरूर बदलेगी. हमारी सोच में हिड़मा भी रहा है. लेकिन वो बदलाव भी जल्द होगा. हमें इंतजार करना होगा इस बदलाव का.
बंदूक रोकना आसान, विचारधारा रोकना चुनौती, साहित्य कर सकता है बदलाव, बेस्ट सेलर कहलाना ठीक, लेकिन समाज कितना जानता है: अंकिता जैन
रायपुर साहित्य उत्सव का आयोजन, पुरखौती मुक्तांगन में लगेगा साहित्यकारों का मेला
रायपुर साहित्य उत्सव: कल होगा शुभारंभ, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश होंगे मुख्य अतिथि, मुख्यमंत्री करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता