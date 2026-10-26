SPECIAL: झारखंड में 25 साल बाद भी साहित्य अकादमी का इंतजार, क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और नई पीढ़ी तक लिटरेचर पहुंचाने की चुनौती
अलग राज्य बनने के करीब 26 साल बाद भी झारखंड में साहित्य अकादमी की स्थापना नहीं हो पाई है. रिपोर्ट- नरेंद्र निषाद.
Published : October 26, 2026 at 8:46 PM IST
धनबाद: झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, इसके बाद भी यहां की भाषाएं और साहित्य इसकी बड़ी पहचान हैं. खोरठा, कुर्माली, नागपुरी, संथाली समेत कई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन इन भाषाओं के का सामना करना पड़ता है.
झारखंड अलग राज्य बनने के करीब 26 साल बाद भी साहित्य अकादमी की स्थापना का इंतजार है. हालांकि, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना समन्वय समिति के अध्यक्ष शिरोमणि महतो का दावा है कि अकादमी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही इससे संबंधित विज्ञापन जारी हो सकता है. क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकारों की उम्मीदें क्या हैं और अकादमी बनने से उन्हें क्या फायदा मिल सकता है.
अकादमी की मांग और अब तक की प्रगति
झारखंड में साहित्य अकादमी की स्थापना की मांग नई नहीं है. राज्य गठन के बाद से ही साहित्यकार अलग-अलग क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के विकास के लिए एक संस्थागत मंच की मांग करते रहे हैं. इसी मांग को आगे बढ़ाने के लिए झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना समन्वय समिति अभियान चला रही है.
समिति के अध्यक्ष शिरोमणि महतो के मुताबिक, 2022 से इस अभियान को तेज किया गया है. मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधायकों के सामने भी मांग रखी गई. उनका कहना है कि सरकार की ओर से साहित्य अकादमी समेत चार अकादमियों के गठन को स्वीकृति मिली है और प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है.
शिरोमणि महतो अध्यक्ष, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना समन्वय समिति, कहते हैं कि “जब झारखंड राज्य बना, तब इसके साथ उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी बने थे. उन राज्यों में साहित्य अकादमी का गठन हो चुका है, लेकिन झारखंड में अभी तक नहीं हो पाया. हमने 2022 से इस अभियान को गति देने का काम शुरू किया. मुख्यमंत्री से मिलकर भी अपनी बात रखी. अब सरकार ने इसे स्वीकार किया है और गठन की प्रक्रिया काफी आगे बढ़ चुकी है.”
आखिर अकादमी की जरूरत क्यों?
साहित्य अकादमी की स्थापना केवल एक संस्थान का गठन नहीं, बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में रचनात्मक काम करने वाले साहित्यकारों को सहयोग देने की उम्मीद भी है. खासकर नए लेखकों के सामने अपनी पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए आर्थिक संसाधन जुटाना बड़ी चुनौती है.
वहीं, वरिष्ठ साहित्यकारों को उनके साहित्यिक योगदान के अनुरूप सम्मान और पहचान नहीं मिल पाने की शिकायत भी सामने आती रही है. समिति का सुझाव है कि बिहार की तर्ज पर झारखंड में भी युवा लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान दिया जाए. इसके साथ ही वरिष्ठ रचनाकारों को सम्मानित करने और उनकी रचनाओं को प्रकाशित कराने की व्यवस्था हो.
हमारे यहां क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के युवा लेखक लिख रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है. उनके लिए प्रकाशन की व्यवस्था होनी चाहिए. बिहार में नए लेखकों को पुस्तक प्रकाशन के लिए अनुदान दिया जाता है. झारखंड में भी ऐसी व्यवस्था हो, ताकि युवा लेखकों को मदद मिले और वरिष्ठ साहित्यकारों को सम्मान मिल सके.”
किताबें लिखी जा रही हैं, लेकिन पाठक कहां?
साहित्यकारों की एक बड़ी चिंता यह भी है कि क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी जा रही पुस्तकों को पर्याप्त पाठक नहीं मिल रहे हैं. कई रचनाकार अपनी जमा-पूंजी खर्च कर किताबें प्रकाशित कराते हैं, लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण वे अपनी पुस्तकों का व्यापक स्तर पर प्रकाशन और प्रचार नहीं कर पाते.
कुर्माली साहित्यकार पांडव महतो का कहना है कि मौलिक लेखन को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ पुस्तकों को विद्यालयों और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में जगह मिलनी चाहिए. इससे नई पीढ़ी अपनी भाषाओं के साहित्य से जुड़ेगी और रचनाकारों को भी पाठक मिलेंगे.
लेखक के पास लिखने की प्रतिभा लेकिन आर्थिक अभाव
पांडव महतो ने कहा कि यहां कई ऐसे रचनाकार हैं, जिनके पास लिखने की प्रतिभा है, लेकिन आर्थिक अभाव है. कई लोग अपनी संपत्ति बेचकर किताबें प्रकाशित कराते हैं. सबसे बड़ी समस्या यह है कि किताब लिखने के बाद उसे पढ़ने वाले पाठक कम मिलते हैं. अच्छी रचनाओं को विद्यालयों और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, ताकि साहित्य लोकप्रिय हो और आने वाली पीढ़ी को भी प्रोत्साहन मिले.
क्षेत्रीय साहित्य को विश्व पटल पर पहुंचाने की जरूरत
झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में लोककथाओं, लोकगीतों, सामाजिक जीवन और परंपराओं से जुड़ी बड़ी साहित्यिक संपदा मौजूद है, लेकिन इसका बड़ा भाग सीमित पाठक वर्ग तक ही पहुंच पाता है. समिति का मानना है कि इस साहित्य का हिंदी, अंग्रेजी और जर्मन जैसी दूसरी भाषाओं में अनुवाद कराया जाए, जिससे झारखंड की रचनाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल सके.
“झारखंड में लेखन का बहुत बड़ा स्कोप है. यहां साहित्य का कच्चा माल बहुत है, लेकिन उसका सही तरीके से प्रकाशन नहीं हो पा रहा है. अच्छी रचनाओं और पुस्तकों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद होना चाहिए. जब हमारा साहित्य दूसरी भाषाओं में पहुंचेगा, तभी दुनिया के लोग जान सकेंगे कि झारखंड में क्या लिखा जा रहा है.”
विश्वविद्यालयों की भूमिका भी अहम
क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण में विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है. बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में खोरठा, संथाली और कुर्माली जैसी भाषाओं की पढ़ाई हो रही है. विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा केंद्र में स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई और शोध को आगे बढ़ाने की संभावनाएं भी जुड़ी हैं.
केंद्र के समन्वयक डॉ. मुकुंद रामिदास के मुताबिक, नियमित शिक्षकों की नियुक्ति होने के बाद स्नातकोत्तर स्तर पर पढ़ाई शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है. शोध के माध्यम से लोकगीतों, लोककथाओं और दुर्लभ परंपराओं को संकलित करने का अवसर भी मिलेगा. जब पीजी की पढ़ाई होगी और विद्यार्थी शोध करेंगे, तो निश्चित तौर पर लोकगीतों, लोककथाओं और क्षेत्रीय भाषाओं से जुड़ी सामग्री का संग्रह होगा. इससे हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में मदद मिलेगी.”
नई पीढ़ी और मातृभाषा की चुनौती
क्षेत्रीय भाषाओं को जीवित रखने की जिम्मेदारी केवल सरकार या संस्थानों की नहीं है. साहित्यकारों का मानना है कि परिवार से ही बच्चों को मातृभाषा से जोड़ने की शुरुआत होनी चाहिए. डिजिटल दौर में अंग्रेजी और दूसरी प्रमुख भाषाओं का प्रभाव बढ़ रहा है. ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकों को डिजिटल मंचों पर उपलब्ध कराने, शब्दकोश तैयार करने और नई पीढ़ी में पढ़ने की आदत विकसित करने की जरूरत है.
साहित्य को पढ़ना और रचनाकारों को प्रोत्साहित करना
जमशेदपुर की साहित्यकार सविता सिंह मीरा का कहना है कि अपनी भाषा के साहित्य को पढ़ना और रचनाकारों को प्रोत्साहित करना समाज की भी जिम्मेदारी है. सविता सिंह मीरा साहित्यकार, जमशेदपुर, कहती हैं कि“ हम जिस क्षेत्रीय भाषा से जुड़े हैं, उस पर हमारी पकड़ मजबूत होनी चाहिए. क्षेत्रीय भाषाओं में लिखने वाले लेखकों को हमें पढ़ना और सुनना चाहिए. सरकार को भी हर भाषा को उचित सम्मान और प्रयोग का अवसर देना चाहिए. इसके लिए लोगों को अपनी भाषा के प्रति जागरूक होना होगा.
प्रस्तावित अकादमी पर टिकी साहित्यकारों की निगाहें
झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के साहित्य को नई पहचान दिलाने की मांग अब प्रकाशन सहयोग, अनुवाद, शोध और पाठकों तक पहुंच बनाने जैसे सवालों से जुड़ गई है. साहित्यकारों को उम्मीद है कि प्रस्तावित अकादमी इन समस्याओं के समाधान का माध्यम बनेगी. हालांकि, अब सबसे अहम सवाल यही है कि गठन की प्रक्रिया कब पूरी होगी और साहित्यकारों को इसका वास्तविक लाभ कब से मिलने लगेगा.
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