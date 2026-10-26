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SPECIAL: झारखंड में 25 साल बाद भी साहित्य अकादमी का इंतजार, क्षेत्रीय भाषाओं के संरक्षण और नई पीढ़ी तक लिटरेचर पहुंचाने की चुनौती

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

धनबाद: झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध है, इसके बाद भी यहां की भाषाएं और साहित्य इसकी बड़ी पहचान हैं. खोरठा, कुर्माली, नागपुरी, संथाली समेत कई क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा है, लेकिन इन भाषाओं के का सामना करना पड़ता है.

झारखंड अलग राज्य बनने के करीब 26 साल बाद भी साहित्य अकादमी की स्थापना का इंतजार है. हालांकि, झारखंड साहित्य अकादमी स्थापना समन्वय समिति के अध्यक्ष शिरोमणि महतो का दावा है कि अकादमी के गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है और जल्द ही इससे संबंधित विज्ञापन जारी हो सकता है. क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्यकारों की उम्मीदें क्या हैं और अकादमी बनने से उन्हें क्या फायदा मिल सकता है.