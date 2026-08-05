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स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामलों पर SC ने कहा, युवाओं की बात सुनिए, उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है

सुप्रीम कोर्ट ( ANI )

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से दंगों के केस वापस लेने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, युवाओं को शांत करने और उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत पर जोर दिया. कोर्ट ने उनके उठाए गए मुद्दों को सुनने के महत्व पर भी जोर दिया. याचिका में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी और संसद मार्च के आंदोलन का जिक्र किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस के साथ झड़प हुई. इसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों को चोटें आई. यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. वकील रिजवान अहमद ने याचिकाकर्ता मनीष कुमार सोलंकी, जो एक पूर्व आईएएफ अधिकारी हैं, का प्रतिनिधित्व किया. सुनवाई के दौरान अहमद ने उन्हें एक अनरजिस्टर्ड संगठन के 'तथाकथित आयोजक' बताते हुए कहा, 'वे एक चैनल से दूसरे चैनल जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आग बुझाने से इनकार कर रहे हैं.' उन्होंने धार्मिक सभाओं के आयोजकों के साथ भी तुलना की, जिन्हें किसी भी घटना, जिसमें पंडाल में आग लगना भी शामिल है, के मामले में सबसे पहले जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वह लापरवाही से हुई हो या भगवान का कृत्य. बेंच ने कहा कि कोर्ट पहले से ही दूसरी पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है और सभी तरह के सुझावों, नजरियों और अलग-अलग विचारों के लिए खुला है. अहमद ने रिक्वेस्ट की कि उनकी पिटीशन को टैग किया जाए और नोटिस जारी किया जाए. सीजेआई ने कहा कि अगर कोई गुमराह करने वाला तत्व पत्थरबाजी कर रहा है तो युवाओं को अभी भी शांत करने और काउंसलिंग की जरूरत है. उन्हें बहुत सारी सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है.