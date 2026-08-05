स्टूडेंट प्रोटेस्ट मामलों पर SC ने कहा, युवाओं की बात सुनिए, उन्हें सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है
सीजेआई ने कहा कि हालात हाथ से बाहर न जाएं, इसके लिए सुरक्षा बलों को भी बहुत संयम बरतना चाहिए.
Published : August 5, 2026 at 1:56 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को हाल के स्टूडेंट प्रोटेस्ट से दंगों के केस वापस लेने के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, युवाओं को शांत करने और उनकी काउंसलिंग करने की जरूरत पर जोर दिया. कोर्ट ने उनके उठाए गए मुद्दों को सुनने के महत्व पर भी जोर दिया.
याचिका में 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी और संसद मार्च के आंदोलन का जिक्र किया गया, जिसके नतीजे में पुलिस के साथ झड़प हुई. इसमें प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों को चोटें आई. यह मामला देश के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और वी मोहना की अगुवाई वाली बेंच के सामने आया. वकील रिजवान अहमद ने याचिकाकर्ता मनीष कुमार सोलंकी, जो एक पूर्व आईएएफ अधिकारी हैं, का प्रतिनिधित्व किया.
सुनवाई के दौरान अहमद ने उन्हें एक अनरजिस्टर्ड संगठन के 'तथाकथित आयोजक' बताते हुए कहा, 'वे एक चैनल से दूसरे चैनल जाकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं और आग बुझाने से इनकार कर रहे हैं.' उन्होंने धार्मिक सभाओं के आयोजकों के साथ भी तुलना की, जिन्हें किसी भी घटना, जिसमें पंडाल में आग लगना भी शामिल है, के मामले में सबसे पहले जिम्मेदार ठहराया जाता है, चाहे वह लापरवाही से हुई हो या भगवान का कृत्य.
बेंच ने कहा कि कोर्ट पहले से ही दूसरी पिटीशन पर सुनवाई कर रहा है और सभी तरह के सुझावों, नजरियों और अलग-अलग विचारों के लिए खुला है. अहमद ने रिक्वेस्ट की कि उनकी पिटीशन को टैग किया जाए और नोटिस जारी किया जाए. सीजेआई ने कहा कि अगर कोई गुमराह करने वाला तत्व पत्थरबाजी कर रहा है तो युवाओं को अभी भी शांत करने और काउंसलिंग की जरूरत है. उन्हें बहुत सारी सलाह और काउंसलिंग की जरूरत है.
सीजेआई ने कहा, 'ताकतवर सरकार के नाम पर दूसरी तरफ से आने वाला कोई भी हमला भी बेवजह स्थिति को और बिगाड़ सकता है और आगे हिंसा को बढ़ावा दे सकता है. इससे बचने की जरूरत है.' अहमद ने कहा कि उनके क्लाइंट ने कम्युनिटी सर्विस का प्रस्ताव रखा और कहा कि पत्थर फेंकने वालों को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि सरकार गलत रास्ते पर है. वकील ने तर्क दिया, 'कल राजस्थान में पत्थरबाजी हुई. यह एक बहुत खतरनाक मिसाल है.'
वकील ने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के प्रोटेस्ट और शाहीन बाग में प्रोटेस्ट का भी जिक्र किया, और कहा, 'कल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जेनरेशन आएगी. सिंघु बॉर्डर पर लोग ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट आएंगे और परमिशन नहीं थी और तथाकथित ऑर्गनाइजर ने 22 शर्तों का उल्लंघन किया क्योंकि यह एक रजिस्टर्ड ऑर्गनाइजेशन नहीं है.'
वकील ने जोर देकर कहा कि प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की तरफ मार्च नहीं कर सकते थे, जो डेमोक्रेसी का मंदिर है, उन्होंने जोर देकर कहा, 'अगर 500 लोग पार्लियामेंट में घुस जाते तो कौन जानता है कि उनके पास कोई देसी बंदूक नहीं थी. कौन जानता है कि उनके पास कोई देसी बम नहीं था.' वकील ने दलील दी कि प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे, किसी नेशनल हाईवे या रेलवे लाइन की तरफ नहीं.
सीजेआई ने कहा कि हालात हाथ से बाहर न जाएं, इसके लिए सुरक्षा बलों को भी बहुत संयम बरतना चाहिए. अहिंसा पर जोर देते हुए सीजेआई ने कहा कि युवाओं को शांत किया जाना चाहिए और सबसे ताकतवर जरिया सुनना है और उनकी बात सुननी चाहिए. बेंच ने कहा कि इन हालात से कैसे निपटना है, यह कानून लागू करने वाली एजेंसियों पर छोड़ देना चाहिए. वकील ने बेंच से इस याचिका पर नोटिस जारी करने की अपील की. बेंच ने इस याचिका को छात्रों के विरोध प्रदर्शन से जुड़ी दूसरी ऐसी ही याचिकाओं के साथ टैग कर दिया.