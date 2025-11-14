झारखंड बन सकता था हरियाणा या हिमाचल के साथ अलग राज्य! सुनिए, पद्मश्री बलबीर दत्त की जुबानी
Published : November 14, 2025 at 6:09 AM IST
रांचीः झारखंड की मांग बेहद पुरानी है. अगर यहां के नेताओं की इच्छाशक्ति होती तो हरियाणा या हिमाचल के साथ झारखंड भी अलग राज्य बन गया होता. लेकिन स्वार्थ, अदूरदर्शिता और एकजुटता की कमी आड़े आते रही.
वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त का मानना है कि 25 वर्ष बीतने के बावजूद झारखंड की तरक्की ने रफ्तार नहीं पकड़ी है. आज जिस मुकाम पर यह राज्य है, इसे 10 साल पहले वहां तक पहुंच जाना चाहिए था. झारखंड आंदोलन तो अटकते, लटकते और भटकते चलता रहा. केंद्र की तत्कालीन वाजपेयी सरकार तैयार नहीं होती तो झारखंड राज्य नहीं बन पाता.
बहुत लंबी है झारखंड आंदोलन की कहानी
वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त के मुताबिक 1938 में आदिवासी महासभा के गठन के वक्त छोटानागपुर-संथाल परगना की चर्चा शुरु हुई थी. स्वशासी दर्जा की मांग हुई थी. 1939 में महासभा की कमान जयपाल सिंह मुंडा के हाथ में आ गई. 1950 में आदिवासी महासभा को झारखंड पार्टी का नाम दिया गया. उन्होंने 1963 में झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया. लेकिन सच है कि झारखंड की बात तबतक कॉम्प्रोमाइज होती रही. इस दौरान यहां के नेताओं से कई गलतियां हुईं.
झामुमो के आने से झारखंड आंदोलन ने जोर पकड़ा
वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत का कहना है कि एक दौर ऐसा था जब झारखंड की मांग सिर्फ मिशनरीज करते थे. लेकिन चर्चा के कैंपस के बाहर उनकी आवाज नहीं पहुंची. इसी दौरान 70 के दशक में झामुमो के आने और बिनोद बिहारी महतो के साथ शिबू सोरेन के जुड़ने पर आदिवासी-गैर आदिवासी एकजुट हुए और आंदोलन ने जोर पकड़ना शुरू किया. तब जाकर झारखंड आंदोलन सड़क पर पहुंचा. एक समय था जब झारखंड पार्टी को झारखंड की याद पांच साल में एक बार आती थी. बीच-बीच में सिर्फ जय झारखंड, ले के रहेंगे झारखंड के नारे दिए जाते थे.
सत्ता के लोभ ने झारखंड आंदोलन को पीछे धकेला
वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त के मुताबिक 1962 से 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी को अच्छी बढ़त मिल रही थी. पूर्व के दो चुनाव के बाद तीसरे चुनाव के वक्त झारखंड पार्टी के विधायक कहने लगे थे कि कांग्रेस विधायक मौज उड़ा रहे हैं और हमलोग सिर्फ आंदोलन कर रहे हैं. कब तक विपक्ष की राजनीति करते रहे. उस समय ऐसा लगा कि विधायक टूटकर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे. इससे साफ है कि तब झारखंड को लेकर जुझारुपन नहीं था. अगर ये ठीक से चलते तो काफी पहले झारखंड बन गया होता.
किसको मिलना चाहिए झारखंड बनाने का श्रेय
इस मसले पर पद्मश्री बलबीर दत्त मानना है कि जबतक केंद्र का सत्ताधारी दल तैयार नहीं होगा तो आप कुछ भी करते रहें, कोई अलग राज्य नहीं बन सकता है. एक वक्त आया जब भाजपा को झारखंड के क्षेत्र की 14 में से 12 सीटों पर जीत हुई. उस समय चर्चा हुई कि पंजाब से अलग होकर हरियाणा और हिमाचल भी राज्य बने हैं. लिहाजा, छोटे राज्य बनने से ज्यादा तरक्की की संभावना रहती है.
सरगुजा से भोपाल की दूरी बनी छोटे राज्य की जरुरत
वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त का कहना है कि एक समय एकीकृत मध्य प्रदेश के सरगुजा से राजधानी भोपाल की दूरी 820 किमी थी. वहां के लोग कहते थे कि यहां मुख्यमंत्री तो कभी आते ही नहीं वजह थी दूरी. उसी समय छोटे राज्य के महत्व की चर्चा शुरु हुई. भाजपा छोटे राज्य के पक्ष में थी. लेकिन यहां पश्चिम बंगाल, ओड़िशा और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर ग्रेटर झारखंड की मांग हो रही थी, जिसका पूरा होना कतई संभव नहीं था. बिहार से भी अलग करने के लिए लालू यादव तैयार नहीं थे. बहुत मुश्किल से बिहार को राजी किया गया था.
आर्थिक नाकेबंदी रहा झारखंड बनने का एक फैक्टर
पद्मश्री बलबीर दत का कहना है कि 90 के दशक में झारखंड आंदोलन के नाम पर अक्सर आर्थिक नाकेबंदी की घोषणा होती है. इसकी वजह से झारखंड से कोयला और दूसरे खनिज की ढुलाई प्रभावित होती थी. इससे बड़ी आर्थिक क्षति पहुंचती थी. यह भी इस मांग को मानने का एक बड़ा कारण बना. इस मांग को आजसू और झामुमो के स्तर पर जोरशोर से उठाया जाता था. जाहिर सी बात है कि इससे केंद्र की सरकार परेशान होती थी.
पटना, दिल्ली और कोलकाता के अखबार लंबे अर्से तक झारखंड आंदोलन के विरोध में ही लिखते रहे. उस वक्त वृहद झारखंड की मांग को गलत कहने पर आंदोलनकारी सवाल उठाते थे. लेकिन बाद में वे भी समझे कि ऐसे में झारखंड कभी नहीं मिलेगा. सबसे खास बात है कि एकीकृत बिहार के समय वहां के नेताओं ने झारखंड के क्षेत्र को उपेक्षित रखा. इस वजह से भी झारखंड अलग राज्य की जरुरत महसूस हुई.
वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त के मुताबिक झारखंड के नेताओं को दक्षिण भारत के नेताओं से सीख लेनी चाहिए कि कैसे राज्यहित का मसला आने पर सभी एक हो जाते हैं. रघुवर दास के मोमेंटम झारखंड को विपक्ष तो दूर सत्ता पक्ष के कई नेताओं का साथ नहीं मिला. यहां मजबूत लीडरशिप की कमी रही. कमजोर बुनियाद पड़ी. पूर्व राष्ट्रपति एपीजे कलाम ने तो यहां तक कहा था कि यह राज्य देश का सबसे धनी और खुशहाल राज्य बन सकता है.
