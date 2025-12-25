AMRUT से लेकर अटल पेंशन स्कीम तक, वाजपेयी के नाम पर शुरू की गईं योजनाएं
भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर छत्तीसगढ़ में 152 नगरीय निकायों में अटल परिसरों का उद्घाटन किया गया.
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती गुरुवार को मनाई गई. नई दिल्ली स्थित उनके समाधि स्थल 'सदैव अटल' पर नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की. वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के तौर पर मनाई जाती है.
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और आदर्शों के सम्मान में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में निर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया. राष्ट्र प्रेरणा स्थल को एक लैंडमार्क नेशनल मेमोरियल और प्रेरणा देने वाले कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाया गया है. लगभग 230 करोड़ रुपये की लागत से बना और 65 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह कॉम्प्लेक्स, लीडरशिप वैल्यू, राष्ट्रीय सेवा, सांस्कृतिक चेतना और लोगों को प्रेरणा देने के लिए एक परमानेंट नेशनल एसेट के तौर पर देखा गया है. इस कॉम्प्लेक्स में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की 65 फीट ऊंची कांस्य की मूर्तियां हैं. इसमें कमल के आकार के स्ट्रक्चर में डिजाइन किया गया एक स्टेट-ऑफ-द-आर्ट म्यूजियम भी है, जो लगभग 98 हजार वर्ग फीट में फैला है.
अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर विभिन्न राज्यों में कई सरकारी योजनाएं चल रही हैं. इनमें अटल पेंशन योजना (APY), अटल भूजल योजना (अटल जल), अटल श्रेष्ठ शहर योजना और अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप स्कीम (ABV-GSS) शामिल हैं. गुजरात में अटल स्नेह योजना भी चल रही हैं.
अमृत योजना: केंद्र सरकार ने 2015 में अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) शुरू किया था, जिसका उद्देश्य शहरों में जल सप्लाई, सीवरेज, जल निकासी, गैर-मोटर चालित परिवहन और पार्कों के विकास के जरिये शहरी बुनियादी ढांचे और जीवन स्तर में सुधार करना है. इसका लक्ष्य 'जल-सुरक्षित' और 'आत्मनिर्भर' शहर बनाना है, जिसमें सभी घरों तक नल कनेक्शन और सीवरेज की सुविधा पहुंचाना शामिल है. अब इस मिशन का दूसरा चरण (AMRUT 2.0) चल रहा है.
अटल पेंशन योजना: यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक पेंशन स्कीम है. पहले इसका नाम स्वावलंबन योजना था, जिससे 2015 में बदल दिया गया था.
अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना (ABVKY): यह योजना ESIC से जुड़े कर्मचारियों के लिए बेरोजगारी की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है.
अटल भूजल योजना: केंद्र सरकार की यह योजना 2019 में सात राज्यों- गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सहभागी भूजल प्रबंधन के लिए शुरू की गई थी.
अटल बिहारी वाजपेयी जनरल स्कॉलरशिप स्कीम: इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की तरफ से शुरू की गई इस योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों को भारत में पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है.
अटल इनोवेशन मिशन (AIM): यह देश भर में इनोवेशन और उद्यमिता के माहौल को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग की खास पहल है, जिसमें स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज (ATL) बनाना भी शामिल है.
अटल श्रेष्ठ शहर योजना (ASSY): यह स्कीम शहरी स्थानीय निकायों को गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी में बेहतरीन काम के लिए अवॉर्ड और पहचान देती है.
अटल स्नेह योजना: गुजरात सरकार ने 25 दिसंबर 2016 को अटल बिहारी वाजपेयी के 92वें जन्मदिन पर यह योजना शुरू की थी. इसके तहत नवजात बच्चों और जन्म से ही दिक्कत वाले बच्चों की स्क्रीनिंग, इलाज और फॉलो-अप किया जाता है. इसके तहत, नवजात बच्चों की खास तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि स्वास्थ्य की कमियों का पता लगाया जा सके और उन्हें सुधारा जा सके.
अटल आवासीय विद्यालय योजना: यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से शुरू की गई है. इसके माध्यम से राज्य में नए आवासीय स्कूल संचालित किए जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश अटल आवासीय विद्यालय योजना से श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जो जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा छात्राओं को प्रदान की जाती हैं.
अटल आवास योजना (Atal Awas Yojana): यह योजना छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से शुरू की गई है. इसमें, गरीबों और निम्न-आय वर्ग के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराना है. इसमें किफायती आवास के लिए ₹1 प्रति वर्ग फुट पर जमीन और ₹50,000 अनुदान शामिल है.
अटल परिसर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर राज्य के 152 नगरीय निकायों में अटल परिसरों (अटल भवन) का उद्घाटन किया. परिसर अटल भारत रत्न वाजपेयी के विचारों और आदर्शों को समर्पित हैं, जो सुशासन और जनसेवा को बढ़ावा देंगे.
