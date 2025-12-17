ETV Bharat / bharat

11 साल में मोदी सरकार ने कांग्रेस की 30 से ज्यादा योजनाओं के बदले नाम, MGNREGA के साथ सिलसिला जारी

BJP ने कांग्रेस की 30 से ज्यादा योजनाओं के बदले नाम ( ETV Bharat Graphics )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB–G RAM-G) करने के ल‍िए संसद में बिल पेश क‍िया तो व‍िपक्षी नेता भड़क गए. कांग्रेस सांसद प्र‍ियंका गांधी ने इस बिल की खामियां तो गिनाईं. उन्होंने कहा क‍ि सरकार नाम बदलने की राजनीति में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर रही है. इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, बुधवार को भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया. इस दौरान ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने इस नए बिल की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया. महात्मा गांधी के प्रति वैचारिक विरोध

वहीं, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के प्रति भाजपा और आरएसएस के वैचारिक विरोध को दर्शाता है. बीजेपी पहले भी बदल चुकी है कई योजनाओं के नाम

उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कांग्रेस की लाई अकेली ऐसी योजना नहीं, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल रही है. 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस से लाई कई योजनाओं का नाम बदल चुकी है. कांग्रेस की किन योजनाओं के बदले नाम

योजनाओं का नाम बदलने का यह सिलसिला 2014 से उस समय शुरू हुआ जब सरकार ने निर्मल भारत अभियान 2012 का नाम बदल क स्वच्छ भारत अभियान कर दिया. इसके बाद इसी साल सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी (2011) का नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया. इसी तरह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (1985) का नाम मिशन इंद्रधनुष, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (2013) का नाम PAHAL और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (2005) का नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कर दिया. कांग्रेस की उन योजनाओं की लिस्ट जिनके नाम बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद बदल दिए हैं (ETV Bharat)