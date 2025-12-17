11 साल में मोदी सरकार ने कांग्रेस की 30 से ज्यादा योजनाओं के बदले नाम, MGNREGA के साथ सिलसिला जारी
MGNREGA का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया और नए बिल की कॉपी जलाई.
Published : December 17, 2025 at 7:36 PM IST|
Updated : December 17, 2025 at 8:22 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) का नाम बदलकर वीबी जी राम जी (VB–G RAM-G) करने के लिए संसद में बिल पेश किया तो विपक्षी नेता भड़क गए. कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने इस बिल की खामियां तो गिनाईं. उन्होंने कहा कि सरकार नाम बदलने की राजनीति में जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद कर रही है.
इसको लेकर विपक्षी सांसदों ने सदन के भीतर और बाहर जमकर प्रदर्शन किया. वहीं, बुधवार को भी कांग्रेस ने देशव्यापी प्रदर्शन किया. इस दौरान ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस के बैनर तले विरोध प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस नेता उदित राज ने इस नए बिल की कॉपी जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.
महात्मा गांधी के प्रति वैचारिक विरोध
वहीं, कर्नाटक के मंत्री दिनेश गुंडू राव ने मनरेगा का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह कदम महात्मा गांधी के प्रति भाजपा और आरएसएस के वैचारिक विरोध को दर्शाता है.
बीजेपी पहले भी बदल चुकी है कई योजनाओं के नाम
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कांग्रेस की लाई अकेली ऐसी योजना नहीं, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने नाम बदल रही है. 2014 से लेकर अब तक पीएम मोदी की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार कांग्रेस से लाई कई योजनाओं का नाम बदल चुकी है.
कांग्रेस की किन योजनाओं के बदले नाम
योजनाओं का नाम बदलने का यह सिलसिला 2014 से उस समय शुरू हुआ जब सरकार ने निर्मल भारत अभियान 2012 का नाम बदल क स्वच्छ भारत अभियान कर दिया. इसके बाद इसी साल सरकार ने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी (2011) का नाम बदलकर मेक इन इंडिया कर दिया. इसी तरह यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (1985) का नाम मिशन इंद्रधनुष, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी (2013) का नाम PAHAL और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (2005) का नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना कर दिया.
2015 में किन योजनाओं के नाम बदले?
कांग्रेस के दौर की योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला 2015 में भी जारी रहा. उस साल बीजेपी ने बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट (2005) योजना का नाम प्रधानमंत्री जन धन योजना कर दिया. इसी तरह नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम (2008) का नाम बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (2005) का नाम दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (2005) का नाम AMRUT और नेशनल प्रोजेक्ट ऑन मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता (2008) का नाम मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कर दिया गया.
इसके अलावा स्वावलंबन योजना (2010) को अटल पेंशन योजना, नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क (2011) को भारतनेट, नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान (2006) को डिजिटल इंडिया, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम (2010) स्किल इंडिया, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (2007) को परंपरागत कृषि विकास योजना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम (2007) को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजीव आवास योजना (2009) को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) कर दिया गया.
इसी तरह जन औषधि योजना (2008) का नाम बदल कर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (2013) का नाम दीनदयाल अंत्योदय योजना-NULM, आम आदमी बीमा योजना (2007) का प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, हेरिटेज एरिया का डेवलपमेंट (2005) का HRIDAY, नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम (2005) का सागरमाला और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एंए अदर प्रोग्राम (2007) का नाम परंपरागत कृषि विकास योजना कर दिया गया.
नाम बदलने का सिलसिला जारी
कांग्रेस द्वारा लाई गई योजना का सिलसिला बस यहीं नहीं थमा. 2016 में केंद्र सरकार ने इंदिरा आवास योजना (1985) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया. इसी साल BPL परिवारों को मुफ़्त LPG कनेक्शन (2010) की जगह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने ले ली. इसी तरह मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम (2010) स्कीम का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ग्रामीण भारत के लिए नई डील (UPA का जनादेश) 2004 का नाम ग्राम उदय से भारत उदय और कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 1985 का नाम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर दिया गया.
वहीं. 2017 में इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (2010) का नाम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 2018 में ICDS सर्विसेज (1975) का नाम पोषण अभियान प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप स्कीम (PPP मॉडल) 2012 का नाम प्रधानमंत्री फेलोशिप स्कीम कर दिया गया.
यह भी पढ़ें- राहुल की जर्मनी यात्रा पर बवाल! मनरेगा से लेकर नेशनल हेराल्ड तक...भाजपा के आरोपों का कांग्रेस ने दिया जवाब