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आंध्र शराब घोटाला जांच: 'हवाला रैकेट के पीछे बड़े नेता और अधिकारी,' आरोपी का दावा

आंध्र प्रदेश शराब घोटाला मामले की जांच में आरोपी ने किया बड़ा खुलासा ( ETV Bharat )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के कथित शराब घाटाला मामले की जांच के सिलसिले में एक नया मोड़ सामने आया है. इसमें आरोपी मुप्पिडी अविनाश रेड्डी ने विशेष जांच दल (SIT) द्वारा पूछताछ के दौरान गंभीर दावे किए. सूत्रों के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के हवाला ऑपरेटर अनिल चोखरा के जरिए जो फंड भेजा गया था, वह पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के बड़े नेताओं और अधिकारियों का था, हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसका असली फायदा किसे मिला. अविनाश रेड्डी जिन्हें हाल ही में इस मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था, से कथित तौर पर लगभग सात घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके दौरान अधिकारियों ने उनसे 80 से ज्यादा सवाल पूछे. कहा जाता है कि उन्होंने चोखरा के नेटवर्क को बहुत ही पेचीदा बताया, जिसके प्रभावशाली लोगों से मजबूत तार जुड़े थे, जिससे बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के काम किए जा सकते थे. पूछताछ के दौरान अविनाश रेड्डी ने कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी राज केसिरेड्डी पर डाल दी और दावा किया कि शराब नीति से जुड़े लेन-देन में उनकी मुख्य भूमिका थी. उन्होंने आगे बताया कि जब सरकार बदलने के बाद जाँच तेज हुई तो केसिरेड्डी ने ही उन्हें देश से बाहर निकलने में मदद की थी. अपने कारोबार की शुरुआत के बारे में विस्तार से बताते हुए अविनाश रेड्डी ने कथित तौर पर जाँचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने शुरू में हैदराबाद में शराब की दुकानें चलाई थी.