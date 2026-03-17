आंध्र शराब घोटाला जांच: 'हवाला रैकेट के पीछे बड़े नेता और अधिकारी,' आरोपी का दावा
आंध्र प्रदेश के कथित शराब घाटाला मामले में एक आरोपी ने पुलिस जांच के दौरान बड़ा खुलासा किया.
Published : March 17, 2026 at 2:33 PM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के कथित शराब घाटाला मामले की जांच के सिलसिले में एक नया मोड़ सामने आया है. इसमें आरोपी मुप्पिडी अविनाश रेड्डी ने विशेष जांच दल (SIT) द्वारा पूछताछ के दौरान गंभीर दावे किए.
सूत्रों के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि मुंबई के हवाला ऑपरेटर अनिल चोखरा के जरिए जो फंड भेजा गया था, वह पिछली वाईएसआर कांग्रेस पार्टी सरकार के बड़े नेताओं और अधिकारियों का था, हालाँकि उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि इसका असली फायदा किसे मिला.
अविनाश रेड्डी जिन्हें हाल ही में इस मामले के सिलसिले में गिरफ़्तार किया गया था, से कथित तौर पर लगभग सात घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके दौरान अधिकारियों ने उनसे 80 से ज्यादा सवाल पूछे. कहा जाता है कि उन्होंने चोखरा के नेटवर्क को बहुत ही पेचीदा बताया, जिसके प्रभावशाली लोगों से मजबूत तार जुड़े थे, जिससे बड़े पैमाने पर हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग के काम किए जा सकते थे.
पूछताछ के दौरान अविनाश रेड्डी ने कथित गड़बड़ियों की जिम्मेदारी राज केसिरेड्डी पर डाल दी और दावा किया कि शराब नीति से जुड़े लेन-देन में उनकी मुख्य भूमिका थी. उन्होंने आगे बताया कि जब सरकार बदलने के बाद जाँच तेज हुई तो केसिरेड्डी ने ही उन्हें देश से बाहर निकलने में मदद की थी. अपने कारोबार की शुरुआत के बारे में विस्तार से बताते हुए अविनाश रेड्डी ने कथित तौर पर जाँचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने और उनके भाई ने शुरू में हैदराबाद में शराब की दुकानें चलाई थी.
2019 में वाईएसआरसीपी के सत्ता में आने के बाद उन्हें पता चला कि केसिरेड्डी राज्य की शराब नीति के अहम पहलुओं को संभाल रहे थे. उनके सहयोग से उन्होंने 'अदान डिस्टिलरीज' की स्थापना की जिसमें अविनाश ने 1 लाख रुपये का निवेश किया जबकि उद्योगपति पेनाका शरथ चंद्र रेड्डी ने बाद में इस उद्यम में लगभग 60 करोड़ रुपये का निवेश किया.
कंपनी ने आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जरिए एसपीवाई डिस्टिलरीज जैसी डिस्टिलरी को सब-लीज पर देकर बड़े सप्लाई ऑर्डर हासिल किए. हालांकि, केसिरेड्डी और सरथ चंद्र रेड्डी के बीच शेयरहोल्डिंग को लेकर हुए विवाद के कारण अविनाश ने कथित तौर पर कंपनी के कामकाज से खुद को दूर कर लिया. कहा जाता है कि अविनाश रेड्डी ने अधिकारियों से कहा, 'मैं शुरू में ही अलग हो गया था. अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसके लिए सिर्फ राज केसिरेड्डी ही जिम्मेदार हैं.'
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि पैकेजिंग और लॉजिस्टिक्स जैसी सेवाएँ देने की आड़ में शेल कंपनियाँ बनाई गई. कथित तौर पर बिना किसी असल लेन-देन के ही फर्जी इनवॉइस बनाए गए, जिससे पैसों की हेरा-फेरी करना मुमकिन हो पाया. उन्होंने यह भी दावा किया कि ऑडिट के निशान मिटाने के लिए जान-बूझकर रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया गया.
मनी लॉन्ड्रिंग में अपनी किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार करते हुए, अविनाश रेड्डी ने कथित तौर पर जाँचकर्ताओं को बताया कि उन्हें शक है कि यह पूरा खेल पिछली सरकार के बड़े अधिकारियों ने केसिरेड्डी के जरिए रचा था. अधिकारियों ने बताया कि जाँच अभी जारी है, और जैसे-जैसे जाँच आगे बढ़ेगी और भी कई खुलासे होने की उम्मीद है.