छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस: चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट से नहीं मिली बेल

रायपुर: पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट में 24 अक्टूबर को सुनवाई हुई थी. जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था. सोमवार को ईडी कोर्ट ने चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. एक बार फिर से चैतन्य बघेल को बेल नहीं मिल पाई. चैतन्य बघेल पिछले 100 दिनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को भिलाई के निवास से गिरफ्तार किया था.

चैतन्य बघेल को नहीं मिली जमानत: प्रवर्तन निदेशालय के अधिवक्ता सौरभ कुमार पांडेय ने बताया कि "प्रवर्तन निदेशालय अपनी जांच कर रहा था और यह जांच मुख्य रूप से शराब घोटाला से जुड़े हुए मामले में हो रहा था. जांच के दौरान ऐसे प्रमाण मिले जिसमें ऐसा लगा कि शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल की मुख्य भूमिका रही है. प्रत्यक्ष रूप से चैतन्य बघेल इससे लाभ लेने के साथ बहुत सारा पैसा का हैंडलिंग भी किया है. हैंडलिंग करने वाले पैसा लगभग 1000 करोड़ के आसपास है. शराब घोटाला के लगभग 20 करोड़ के लगभग लाभ चैतन्य बघेल ने लिया है. इसी भूमिका को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने चैतन्य बघेल को गिरफ्तार किया था.

चैतन्य बघेल को ईडी कोर्ट से नहीं मिली बेल (ETV Bharat)

पिछली सुनवाई में फैसला रखा गया था सुरक्षित: चैतन्य बघेल की जमानत याचिका प्रवर्तन निदेशालय के कोर्ट में 24 अक्टूबर को लगाई गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई थी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए 27 अक्टूबर को चैतन्य बघेल की जमानत याचिका को खारिज कर दी गई है. आखिरकार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को बेल नहीं मिल पाई.





कोर्ट से नहीं मिली राहत: शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल ने इससे पहले हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. लेकिन किसी भी स्तर पर चैतन्य बघेल को राहत नहीं मिल पाई. 17 अक्टूबर को हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था. इसके बाद यह याचिका विशेष अदालत में दायर की गई थी. चैतन्य बघेल मनी लॉन्ड्रिंग और शराब घोटाला मामले में पिछले 100 दिनों से रायपुर के सेंट्रल जेल में बंद है. इनकी गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय ने 18 जुलाई को की थी.