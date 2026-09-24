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जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शराब पर बैन, कश्मीरी पंडितों की वापसी जैसे प्राइवेट बिल पेश किए जाएंगे

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में शराब पर बैन, कश्मीरी पंडितों की वापसी जैसे प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाएंगे. पढ़ें मीर फरहत की रिपोर्ट...

JK Assembly Liquor Ban
जम्मू-कश्मीर विधानसभा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 10:04 AM IST

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श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर विधानसभा आज एक दिन की छुट्टी के बाद टीचर्स को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) से छूट देने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए फिर से बहस शुरू होगी. 35 विधायक प्राइवेट मेंबर्स बिल पेश करेंगे जिनमें शराब की बिक्री पर बैन, केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों की जमीन और रोजगार के अधिकारों की सुरक्षा, कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी और फिर से बसाना शामिल है.

जम्मू- कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास हाउसिंग और अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो भी है, जम्मू- कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट, 2000 में बदलाव के लिए एक बिल पेश करेंगे. विधानसभा में प्रश्नकाल होगा, जिसके बाद चार विधायकों द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और शिक्षा मंत्री सकीना इटू द्वारा पेश किए गए टीईटी छूट प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी.

पहले दो दिनों में विधानसभा में हंगामा हुआ क्योंकि विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच शासन की कमी और राज्य के दर्जे को लेकर बहस हुई. तीन विधायक - खानयार से रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मुहम्मद सागर और लंगेट से इंडिपेंडेंट विधायक और कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक मीर मुहम्मद फैयाज, कश्मीर घाटी में शराब की बिक्री, इस्तेमाल, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग करते हुए प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे ताकि घाटी की सामाजिक, धार्मिक और सुरक्षा से जुड़ी सेंसिटिविटी को ध्यान में रखा जा सके.

बडगाम से विपक्षी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के विधायक आगा सैयद मुंतजिर मेहदी, कश्मीरी माइग्रेंट्स, खासकर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षित, वॉलंटरी, इज्जतदार और टिकाऊ वापसी और रीइंटीग्रेशन के लिए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर में एक कानूनी री-इंटीग्रेशन कमीशन बनाने के लिए एक बिल लाएंगे. इंस्टीट्यूशनल, कम्युनिटी-बेस्ड और अधिकारों पर आधारित तरीकों से मेल-मिलाप, सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक बहाली और साथ रहने को आसान बनाना.

सत्ताधारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक अल्ताफ अहमद वानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के रहने वालों की जमीन और रोजगार के अधिकारों की सुरक्षा और वहां के लोगों के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और डेमोग्राफिक हितों से समझौता किए बिना विकास पक्का करने के लिए एक बिल पेश करेंगे.

पीडीडी के विधायक वहीद उर रहमान पारा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू- कश्मीर में राज्य की जमीन का मालिकाना हक लंबे समय से रहने वालों को देने, टूरिज्म से जुड़ी जमीन और दूसरी जमीनों के कब्जे को रेगुलर करने और जमीन के मालिकाना हक के ट्रांसफर में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पक्का करने के लिए एक बिल पेश करेंगे.

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