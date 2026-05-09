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विधानसभा चुनाव 2026: 1,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब, ड्रग्स, नकदी, मुफ्त उपहार और कीमती धातु जब्त

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

निर्वाचन आयोग ने हाल ही में तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में जब्त की गई शराब और नकदी (कैश) का डेटा जारी किया है. आयोग के मुताबिक, चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट टीमों ने करीब 1444.96 करोड़ रुपये की प्रलोभन वाली चीजें जब्त कीं, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा है. जब्त की गई चीजों में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार शामिल थीं. चुनाव आयोग के जारी किए गए डेटा से पता चला है कि तमिलनाडु में कुल 662.28 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं, जबकि पश्चिम बंगाल में 573.41 करोड़ रुपये, अकेले केरल में 80.67 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं, जिसमें 12.12 करोड़ रुपये कैश और 2.51 करोड़ रुपये की शराब शामिल है. असम में कुल 117.24 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 9.72 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं. चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि, आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए कई कदम उठाए थे.