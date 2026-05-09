विधानसभा चुनाव 2026: 1,400 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की शराब, ड्रग्स, नकदी, मुफ्त उपहार और कीमती धातु जब्त
चुनाव आयोग के जारी किए गए डेटा से पता चला है कि तमिलनाडु में कुल 662.28 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं.
Published : May 9, 2026 at 2:06 PM IST
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में तमिलनाडु, केरल, असम, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में जब्त की गई शराब और नकदी (कैश) का डेटा जारी किया है.
आयोग के मुताबिक, चुनाव के दौरान एनफोर्समेंट टीमों ने करीब 1444.96 करोड़ रुपये की प्रलोभन वाली चीजें जब्त कीं, जो 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले बहुत ज्यादा है. जब्त की गई चीजों में नकदी, शराब, ड्रग्स, कीमती धातुएं और मुफ्त उपहार शामिल थीं.
चुनाव आयोग के जारी किए गए डेटा से पता चला है कि तमिलनाडु में कुल 662.28 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं, जबकि पश्चिम बंगाल में 573.41 करोड़ रुपये, अकेले केरल में 80.67 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं, जिसमें 12.12 करोड़ रुपये कैश और 2.51 करोड़ रुपये की शराब शामिल है. असम में कुल 117.24 करोड़ रुपये और पुडुचेरी में 9.72 करोड़ रुपये की जब्तियां हुईं.
चुनाव आयोग ने असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधानसभाओं के आम चुनावों के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि, आदर्श आचार संहिता (MCC) का सख्ती से पालन पक्का करने के लिए कई कदम उठाए थे.
हिंसा-मुक्त, धमकी-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने के लिए भारतीय राजस्व सेवा (आयकर), भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर), भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय डाक और दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा और भारतीय सिविल लेखा सेवा से लिए गए 376 व्यय पर्यवेक्षक (एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर), 7,470 फ्लाइंग स्क्वाड टीम (FSTs) और 7,470 स्टैटिक सर्विलांस टीम (SSTs) भी तैनात किए गए थे.
|राज्य
|नकद (करोड़ रुपये)
|शराब की मात्रा (लीटर में)
|शराब की कीमत (करोड़ रुपये में)
|ड्रग्स की कीमत (करोड़ रुपये में)
|कीमती धातु का मूल्य (करोड़ रुपये में)
मुफ़्त चीजें/अन्य (करोड़ रुपये)
|कुल (करोड़ रुपये)
|तमिलनाडु
|105.22
|137248.53
|4.94
|78.61
|165.86
|307.65
|662.28
|पश्चिम बंगाल
|31.14
|5858648.98
|151.86
|130.28
|69.36
|190.77
|573.41
|असम
|6.07
|828248.33
|22.71
|70.08
|3.68
|14.7
|117.24
|केरल
|12.12
|78215.3
|2.15
|58.47
|2.25
|5.33
|80.67
|पुडुचेरी
|0.33
|18340.35
|0.39
|0
|8.99
|0.02
|9.72
|कुल
|154.89
|6988793.38
|183.33
|337.88
|250.14
|518.73
|1444.96
पश्चिम बंगाल में सबसे ज्याद जब्ती हुई. खासकर शराब और ड्रग्स की ज्याद जब्ती हुई. कैश जब्ती में तमिलनाडु सबसे ऊपर रहा. केरल ने बताया कि राज्य में 2021 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले जब्ती में 40.14 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है.
पश्चिम बंगाल में 2026 में जब्ती में सबसे ज्यादा 68.92 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई और तमिलनाडु में 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान इसी आंकड़ों की तुलना में 48.40 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. राजनीतिक विश्लेषण के मुताबिक, बड़ी मात्रा में जब्ती शराब और कैश के बढ़ते इस्तेमाल को दिखाती है.
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