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गुजरात : अपने दादा के साथ जा रहा पांच साल का बच्चा, शेरनी ने हमला कर मार डाला

वन विभाग की टीम ने बच्चे का शव घटनास्थल से एक किलोमीटर दूर से बरामद किया है.

A lioness attacked and killed a five-year-old child.
शेरनी ने हमला कर पांच साल के बच्चे को मार डाला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 25, 2026 at 3:35 PM IST

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अमरेली (गुजरात) : गुजरात में शेरनी ने हमला कर पांच साल के बच्चे को मार डाला. इससे इलाके में दहशत और हड़कंप है. बता दें कि अमरेली जिले में शेरों के बढ़ते हमलों से लोगों में डर और चिंता का माहौल लगातार बढ़ रहा है. पिछले एक महीने से जिले में शेरों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं.

इसी बीच, खंभा तालुका के चतुरी गांव में एक 5 साल का बच्चा अपने दादा की उंगली पकड़कर गांव के पास घूम रहा था. इसी बीच, एक शेरनी ने अचानक हमला कर बच्चे को छीन लिया, जिससे परिवार और गांव वालों में चीख-पुकार और दहशत फैल गई. इस घटना की जानकारी मिलने पर खंभा वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

देर रात वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और आसपास के इलाकों में जांच की. काफी देर तक ढूंढने के बाद, बच्चे का शव घटना वाली जगह से करीब एक किलोमीटर दूर मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई.

एक शेरनी को पिंजरे में बंद किया गया
वन विभाग की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इस बीच, घटना में शामिल होने के शक में एक शेरनी को पिंजरे में बंद कर दिया गया. शेरनी के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इलाके में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है.

वन विभाग के एससीएफ कपिल कुमार भाटिया ने बताया, "घटना वाली जगह के पास दो जंगली जानवर मौजूद थे, जिनमें से एक शेरनी को ट्रैंकुलाइज करके पिंजरे में बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरे जंगली जानवर को पकड़ने के लिए रात से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है."

शेरों की संख्या बढ़ने से इंसानों से टकराव बढ़ा
गिर जंगल इलाके में शेरों की संख्या बढ़ने और जंगल का एरिया कम होने से माना जा रहा है कि शेर अब इंसानी बस्तियों की तरफ आ रहे हैं. इस वजह से शेरों और इंसानों के बीच सीधी टक्कर बढ़ रही है. पिछले कुछ सालों में शेरों के हमलों और इंसानों की मौत की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, जिससे वन विभाग के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई हैं.

गांव वालों ने की सुरक्षा इंतजाम की मांग
गौरतलब है कि इससे पहले जाफराबाद, कोवाया और बगसरा इलाकों में भी शेरों के हमलों से इंसानों की मौत की घटनाएं सामने आई थीं. पिछले एक महीने में शेरों के हमलों की चार गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिससे लोगों में काफी चिंता है. चतुरी गांव में हुई इस घटना से पूरे अमरेली जिले में चिंता और डर का माहौल है और गांव वाले वन विभाग से और सुरक्षा इंतजाम और असरदार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.

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