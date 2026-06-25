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गुजरात : अपने दादा के साथ जा रहा पांच साल का बच्चा, शेरनी ने हमला कर मार डाला

शेरनी ने हमला कर पांच साल के बच्चे को मार डाला. ( ETV Bharat )

अमरेली (गुजरात) : गुजरात में शेरनी ने हमला कर पांच साल के बच्चे को मार डाला. इससे इलाके में दहशत और हड़कंप है. बता दें कि अमरेली जिले में शेरों के बढ़ते हमलों से लोगों में डर और चिंता का माहौल लगातार बढ़ रहा है. पिछले एक महीने से जिले में शेरों द्वारा इंसानों पर हमले की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. इसी बीच, खंभा तालुका के चतुरी गांव में एक 5 साल का बच्चा अपने दादा की उंगली पकड़कर गांव के पास घूम रहा था. इसी बीच, एक शेरनी ने अचानक हमला कर बच्चे को छीन लिया, जिससे परिवार और गांव वालों में चीख-पुकार और दहशत फैल गई. इस घटना की जानकारी मिलने पर खंभा वन विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. देर रात वन विभाग की टीम ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया और आसपास के इलाकों में जांच की. काफी देर तक ढूंढने के बाद, बच्चे का शव घटना वाली जगह से करीब एक किलोमीटर दूर मिला, जिससे पूरे गांव में सनसनी फैल गई. एक शेरनी को पिंजरे में बंद किया गया

वन विभाग की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं. इस बीच, घटना में शामिल होने के शक में एक शेरनी को पिंजरे में बंद कर दिया गया. शेरनी के पकड़े जाने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन इलाके में डर का माहौल अभी भी बना हुआ है.