गुजरात : शेरनी के खेत मजदूर पर हमले से हड़कंप, लोगों में दहशत
गुजरात के अमरेली में शेरनी के द्वारा हमला किए जाने की घटना से लोगों में डर का माहौल है.
Published : September 4, 2026 at 6:24 PM IST
अमरेली (गुजरात) : गुजरात के अमरेली जिले में शेरनी के द्वारा एक व्यक्ति पर हमला कर दिए जाने से हड़कंप मच गया. बताया जाता है कि अमरेली तालुका के नानी कुकवाव और लाखापदर गांव की सीमा पर कपास के खेत में काम कर रहे एक मजदूर पर शेरनी ने अचानक हमला कर दिया.
मजदूर मधुर कपास के खेत में खेती का दूसरा काम कर रहा था. शेरनी के द्वारा मजदूर की पीठ पर हमला किए जाने सेवह बुरी तरह से डर गया. हालांकि, खेत में काम करने वाले मजदूर ने हिम्मत दिखाई और चिल्लाया, जिससे शेरनी वहां से भाग निकली.
शेरनी के अचानक हमले से खेत और आस-पास के इलाके में काम कर रहे लोगों में डर का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने पर घायल खेत मजदूर को तुरंत इलाज के लिए अमरेली सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया.
हॉस्पिटल में इलाज
घटना की जानकारी मिलने पर वन विभाग की एक टीम भी अमरेली सिविल हॉस्पिटल पहुंची और घायल खेत मजदूर से पूरी घटना की जानकारी ली. लीलिया रेंज के आरएफओ वत्सल पंड्या के मुताबिक, शेरनी के हमले में मजदूर को मामूली चोटें आई हैं और एहतियात के तौर पर उसे अमरेली सिविल हॉस्पिटल में इलाज के लिए रखा गया है.
खेत मजदूर पर शेरनी के हमले की घटना के बाद वन विभाग ने भी पूरे मामले की जांच की है. वन विभाग भी घटना को लेकर जरूरी कार्रवाई कर रहा है, जहां से शेरनी आई थी और जिस इलाके में वह अभी घूम रही है.
शेरनी के कपास की फसल में छिपे होने की संभावना
चूंकि यह घटना नानी कुकावाव और लाखापदर गांवों की सीमा पर कपास के खेत में हुई, इसलिए यह आशंका जताई जा रही है कि शेरनी कपास की फसल में छिपी होगी. इसी दौरान अचानक खेत में काम करने वाले मजदूरों के पास आने पर उनका सामना हो गया होगा. माना जा रहा है कि अचानक सामना हो जाने के कारण शेरनी ने हमला किया. फिलहाल कपास समेत फसलों में काम करने वाले किसानों और खेत मजदूरों को खास तौर पर सावधान रहने की जरूरत है.
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