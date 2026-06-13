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मेस्सी विवाद में घिरे ममता के पूर्व मंत्री पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार! पुलिस ने दिया 48 घंटे का अल्टीमेटम

बिधाननगर साउथ थाने की पुलिस ने पूर्व मंत्री के टालमटोल वाले रवैये को देखते हुए शनिवार को तीसरा नोटिस जारी कर दिया है.

Lionel Messi Kolkata Controversy
फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के साथ बंगाल के तत्कालीन खेल मंत्री अरूप बिस्वास. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 4:04 PM IST

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कोलकाताः अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी के कोलकाता दौरे से जुड़ा विवाद अब ममता बनर्जी सरकार के पूर्व मंत्री अरूप बिस्वास की मुश्किलें बढ़ा रहा है. बिधाननगर साउथ थाने की पुलिस ने शनिवार को बंगाल के पूर्व खेल मंत्री को तीसरा नोटिस जारी करते हुए आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है. राजनीतिक हलकों में चर्चा शुरू हो गयी है कि, इस मामले का राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर बड़ा असर पड़ सकता है.

नए नोटिस में पूर्व मंत्री को 48 घंटे के भीतर खुद पुलिस के सामने पेश होने का कड़ा निर्देश दिया गया है. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस बार भी वे हाजिर नहीं हुए, तो उनके खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. सूत्रों के मुताबिक, इससे पहले जारी हुए समन को भाव न देने पर पुलिस ने इस बार बेहद सख्त रुख अपनाया है.

क्या है मामला

पिछले साल दिसंबर में, साल्ट लेक स्टेडियम में विश्व कप विजेता अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेस्सी से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान भारी अव्यवस्था के आरोप लगे थे. कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लगभग 35,000 दर्शकों ने टिकट खरीदे थे, लेकिन कई लोगों ने शिकायत की कि वे अपने पसंदीदा फुटबॉल स्टार की एक झलक भी करीब से नहीं देख पाए. इस कार्यक्रम के बाद कुप्रबंधन, वीआईपी लोगों की मनमानी और टिकटों के बंटवारे को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था.

पुलिस ने इससे पहले कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं में से एक, सताद्रु दत्ता को इस अव्यवस्था से जुड़े आरोपों में गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं. जेल से छूटने के बाद उन्होंने अरूप बिस्वास पर कई आरोप लगाए थे. सताद्रु का दावा है कि तत्कालीन मंत्री ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर लगभग 22,000 मुफ्त (कॉम्प्लिमेंट्री) टिकटों की मांग की थी. इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि मांग पूरी न होने पर कार्यक्रम को रद्द करने की धमकी भी दी गई थी. उनका यह भी दावा है कि बाद में उन टिकटों के एक बड़े हिस्से को ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया था.

क्यों दर्ज हुई प्राथमिकी

सताद्रु ने आरोप लगाया कि मेस्सी के लिए तय 'जेड-प्लस' सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया, जिससे कई अनाधिकृत (बिना अनुमति वाले) लोग कार्यक्रम स्थल में घुस गए. इससे सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई और मेस्सी ने परेशान होकर समय से पहले ही कार्यक्रम स्थल छोड़ दिया. सताद्रु द्वारा लगाए गए इन आरोपों के आधार पर, बिधाननगर साउथ पुलिस ने हाल ही में अरूप बिस्वास के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी. जांच के लिए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था.

शुरुआत में 5 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था. तय तारीख पर थाने जाने के बजाय, पूर्व मंत्री ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ पुलिस को एक पत्र भेजा. पत्र में, अरूप बिस्वास ने दावा किया था कि वह अस्वस्थ हैं और उन्होंने जांच में सहयोग करने के लिए 14 दिनों का अतिरिक्त समय मांगा. पुलिस का कहना है कि जांच के लिए उनका बयान बेहद महत्वपूर्ण है. नतीजतन, उन्हें एक नया नोटिस जारी किया गया. चूंकि वह तब भी पेश नहीं हुए, इसलिए पूर्व खेल मंत्री को एक बार फिर समन भेजा गया है.

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