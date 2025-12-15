ETV Bharat / bharat

आज दिल्ली दौरे पर फुटबॉल स्टार मेसी, अरुण जेटली स्टेडियम में इवेंट, बढ़ाई गई सुरक्षा

लियोनेल मेसी के दौरे के मद्देनजर कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया है, पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है.

लियोनेल मेसी आज दिल्ली दौरे पर (SOURCE: ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 15, 2025 at 9:03 AM IST

Updated : December 15, 2025 at 9:57 AM IST

नई दिल्ली: फुटबॉल के मशहूर खिलाड़ी लियोनेल मेसी आज अपने बहुप्रतीक्षित 'GOAT इंडिया टूर 2025' के चौथे और अंतिम चरण के तहत दिल्ली पहुंचेंगे. उनके इस दौरे के लिए दिल्लीवाले बेताब हैं. मेसी का आज का दिन हाई-प्रोफाइल बैठकों और फुटबॉल से जुड़े कार्यक्रमों से भरा हुआ है.

अर्जेंटीना के इस विश्व कप विजेता कप्तान का दिल्ली दौरा सुबह 11 बजे से निर्धारित है. मेसी के कार्यक्रम के मुताबिक

  • सुबह 10.45 AM- लियोनेल मेस्सी के दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने की संभावना है
  • सुबह 11.15 AM-लियोनेल मेस्सी लीला पैलेस होटल में स्टे करेंगे
  • सुबह 11:45 AM से 12:35 PM- लीला पैलेस होटल में मेस्सी के साथ मीट एंड ग्रीट
  • दोपहर 12:35 PM से 1 PM - मेस्सी और रोड्रिगो डी पॉल के साथ मीट एंड ग्रीट
  • 2.45 PM से 2.55 PM-लियोनेल मेस्सी भारत के चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ, अर्जेंटीना के एम्बेसडर और कुछ अन्य टॉप सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे.
  • 2:55 PM से 3:55 PM-अरुण जेटली स्टेडियम में म्यूजिक के साथ शानदार स्वागत, सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच
  • 5.00 PM से 5.30 PM - पुराना किला में एक इवेंट
  • 5.30 PM से 6.00 PM - मेसी भारतीय खेल चैंपियंस से मिल सकते हैं

सुरक्षा और यातायात पर विशेष व्यवस्था
इस हाई-प्रोफाइल दौरे को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. मध्य दिल्ली में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक यातायात प्रतिबंध लागू रहेंगे, और प्रशंसकों को सलाह दी गई है कि वे भीड़ और जाम से बचने के लिए मेट्रो या बसों का उपयोग करें.

VVIPs के साथ विशेष मुलाकात
मेसी देश की प्रमुख हस्तियों से भी मिलेंगे. इस चुनिंदा सभा में भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जैसे गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे. इस मुलाकात के दौरान भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो अगस्टिन काउसिनो भी मौजूद रहेंगे. ये बैठकें भारत के शीर्ष नेतृत्व के साथ खेल कूटनीति और वैश्विक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं.

अरुण जेटली स्टेडियम में फुटबॉल का जश्न
दिन के दूसरे भाग में, मेसी का काफिला अरुण जेटली स्टेडियम के लिए रवाना होगा, जहां प्रशंसकों के लिए मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं. दोपहर 3:30 बजे मेसी स्टेडियम में प्रवेश करेंगे, जहां एक भव्य स्वागत और संगीत कार्यक्रम की योजना है. इस कार्यक्रम में 'GOAT कप एग्जीबिशन मैच' के अलावा भारतीय हस्तियों के साथ एक सेलिब्रिटी फ़ुटबॉल मैच भी होगा.

अपनी साइन की हुई जर्सी भेंट करेंगे मेसी
मेसी यहां 22 बच्चों के लिए एक विशेष फ़ुटबॉल क्लिनिक में भी हिस्सा लेंगे, जो युवा भारतीय खिलाड़ियों को प्रेरित करने का एक बड़ा अवसर होगा. इस अवसर पर दो भारतीय क्रिकेटरों द्वारा उन्हें उपहार भी दिया जाएगा, जिसके बदले में अर्जेंटीना के स्टार उन्हें अपनी साइन की हुई जर्सी भेंट करेंगे.

बता दें कि मेसी का दिल्ली दौरा, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई में सफल कार्यक्रमों के बाद यात्रा का अंतिम पड़ाव है, कोलकाता में प्रशंसकों की भारी संख्या में पहुंचने से वहां अव्यवस्था भी हुई थी. उनका आरोप था कि वे मेसी को देख नहीं पाए.

