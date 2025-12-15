ETV Bharat / bharat

लियोनेल मेसी इवेंट में बवाल! गवर्नर ने ममता को जिम्मेदार ठहराया, दिल्ली को सौंप सकते हैं रिपोर्ट, 5 लोग गिरफ्तार

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी. वी. आनंद बोस ने साल्ट लेक स्टेडियम का दौरा किया, ममता बनर्जी की फाइल फोटो ( ANI )

इस बीच, बिधाननगर कमिश्नरेट ने सोमवार को अफरा-तफरी और तोड़फोड़ के सिलसिले में तीन और लोगों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए लोगों में बसुदेब दास, संजय दास और अभिजीत दास शामिल हैं.

गवर्नर के स्पेशल ऑफिसर ने कहा, "कुछ प्राइवेट स्वार्थी ग्रुप्स ने जल्दी पैसा कमाने के लिए मेसी के नाम का इस्तेमाल करके आम जनता के अपार प्यार और सम्मान को बेचने की कोशिश की है. यह बहुत दर्दनाक और निंदनीय है. यह पुलिस की ज़िम्मेदारी थी कि वह अपनी निष्पक्ष भूमिका निभाए और उन लाखों मेसी फैंस के लिए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखे जो अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक पाने की उम्मीद में आए थे, भले ही दूर से ही क्यों न हो."

लोक भवन के सोर्स के मुताबिक, शनिवार की घटना के बाद गवर्नर ने स्टेट को 12 रिकमेंडेशन दी हैं, जिसमें ज्यूडिशियल इंक्वायरी भी शामिल है. ये हैं:

रविवार को युवा भारती क्रीड़ांगन का इंस्पेक्शन करने के बाद गवर्नर ने कहा था कि वह सेंटर गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देंगे. उन्होंने आज भी यही बात दोहरा. उन्होंने कहा, "आज मैं सेंटर गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट दूंगा। मैं स्टेट गवर्नमेंट को कुछ सुझाव दूंगा. उन्होंने कहा कि, एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है. यह तो बस शुरुआत है. इसमें शामिल सभी लोगों को अरेस्ट किया जाना चाहिए."

युवा भारती के इवेंट में स्पोर्ट्स मिनिस्टर अरूप बिस्वास भी मौजूद थे. उन्हें भी जांच में शामिल करने की मांग की गई है. इस बारे में पूछे जाने पर गवर्नर ने कहा, "मैं इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स को अलग से इसके बारे में जानकारी देंगे और उसके बाद ही मैं इस पर पब्लिकली कमेंट करूंगा."

सोमवार को कोलकाता के लोक भवन में एक इवेंट के बाद, पत्रकारों के सवालों के जवाब में गवर्नर ने कहा, "उस दिन जो कुछ भी हुआ, वह नहीं होना चाहिए था. मैनेजमेंट और सिस्टम की नाकामी थी. गवर्नर बोस ने कहा कि, यह हैरानी की बात है कि इतने बड़े इवेंट के लिए कोई खास नियम-कानून नहीं थे. स्टेडियम पब्लिक प्रॉपर्टी है. उसमें तोड़फोड़ की गई और उसे नुकसान पहुंचाया गया. उस दिन वहां ड्यूटी पर मौजूद ऑफिसर अपनी ड्यूटी में फेल हो गए. उन्होंने कहा कि, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए."

लोक भवन के सूत्रों के मुताबिक, गवर्नर साल्ट लेक स्टेडियम में हुई घटनाओं से हैरान और दुखी हैं. उनका मानना ​​है कि इस स्थिति के लिए ऑर्गनाइजर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते. पुलिस की भूमिका भी शक के दायरे में है. पुलिस की नाकामी की वजह से सरकार और मुख्यमंत्री, जिनके पास होम डिपार्टमेंट भी है, को नाकामी का सामना करना पड़ा है. इस नाकामी की वजह से 13 दिसंबर खेल प्रेमियों के लिए एक काला अध्याय बनकर रह जाएगा.

खबर है कि, बोस जो रिपोर्ट दिल्ली को सौंपने वाले हैं, उसमें शायद मुख्यमंत्री का नाम भी शामिल होगा, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट भी उन्हीं के पास है. गवर्नर का मानना ​​है कि पुलिस की नाकामी के लिए वह जिम्मेदार हैं.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने शनिवार को युवा भारती क्रीड़ांगन में लियोनेल मेसी के इवेंट में हुई गड़बड़ी के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराया है.

इससे पहले, रविवार रात को, दो लोगों, शुभ्रा प्रतिम डे और गौरव बसु को गिरफ्तार किया गया था. इससे गिरफ्तार लोगों की कुल संख्या पांच हो गई है. पुलिस सोमवार को सभी पांच गिरफ्तार लोगों को बिधाननगर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश करेगी.

इसके अलावा, लियोनेल मेसी इवेंट में हुई गड़बड़ी के सिलसिले में छह लोगों को समन भेजा गया है. बिधाननगर कमिश्नरेट के एक सीनियर अधिकारी ने, जो अपना नाम नहीं बताना चाहते थे, कहा, "CCTV फुटेज की जांच अभी भी चल रही है. अगर हमें कोई शक होता है, तो हम उन्हें पूछताछ के लिए बुला रहे हैं और सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं."

बिधाननगर पुलिस ने शनिवार, 13 दिसंबर को स्टेडियम में बड़े पैमाने पर मिसमैनेजमेंट के आरोपों की अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है. इवेंट के मुख्य ऑर्गनाइजर, शताद्रु दत्ता को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है. उनकी गिरफ्तारी के बाद, कई और लोग भी जांचकर्ताओं की जांच के दायरे में आए हैं। इसमें न केवल ऑर्गनाइजिंग कंपनी के सदस्य शामिल हैं, बल्कि पूरे इवेंट के अलग-अलग लेवल पर शामिल अलग-अलग डिपार्टमेंट और लोग भी शामिल हैं. पुलिस उनकी भूमिकाओं की जांच कर रही है.

समन और पूछताछ

बिधाननगर कमिश्नरेट के सूत्रों के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आई जानकारी को वेरिफाई करने के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट के छह लोगों को सोमवार को बिधाननगर साउथ पुलिस स्टेशन बुलाया गया है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि हर व्यक्ति से अलग-अलग पूछताछ की जाएगी, और पूरी पूछताछ की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. जांचकर्ता यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इवेंट वाले दिन सुबह से रात तक उनकी क्या जिम्मेदारियां थीं, और किसने किस समय क्या किया.

स्टेडियम में भीड़

जांच के दौरान एक और जरूरी जानकारी सामने आई है. पुलिस को पता चला है कि स्टेडियम की कैपेसिटी से ज़्यादा टिकट बेचे गए थे। वे जांच कर रहे हैं कि क्या ज्यादा टिकटों की यह बिक्री भीड़ के बेकाबू होने का एक कारण थी. यह भी सवाल उठे हैं कि ज्यादा टिकट बेचने का फैसला किसने किया और क्या उस फैसले को एडमिनिस्ट्रेटिव मंजूरी मिली थी.

ऑर्गनाइजर पुलिस कस्टडी में

इस बीच, इवेंट के मुख्य ऑर्गेनाइज़र शतद्रु दत्ता को युवा भारती में हुए हंगामे वाले दिन ही गिरफ्तार कर लिया गया. अगले दिन, रविवार को उसे बिधाननगर कोर्ट में पेश किया गया. जज ने उसे 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया. सूत्रों का कहना है कि शतद्रु को पुलिस कस्टडी में लेने के बाद, इन्वेस्टिगेटर ने उससे पूछताछ की और कई और लोगों के नाम पता चले. इस जानकारी के आधार पर, जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है.

जब पूछा गया कि क्या शतद्रु की गिरफ्तारी के बाद और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, तो बिधाननगर पुलिस कमिश्नर मुकेश कुमार ने रविवार को कहा, "कई लोगों की लिस्ट तैयार की गई है. उन्हें पूछताछ के लिए नोटिस भेजे जाएंगे." कमिश्नर के बयान से यह साफ है कि जांच अभी शुरुआती स्टेज में है और अगर जरूरत पड़ी तो पुलिस सख्त कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएगी.

CCTV फुटेज की जांच

इस बीच, युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में हुई तोड़फोड़ और गड़बड़ी में सीधे तौर पर शामिल लोगों की पहचान करने के लिए CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. स्टेडियम के अंदर और बाहर लगे कैमरों से फुटेज का एनालिसिस करके दोषियों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस सूत्रों का कहना है कि फुटेज के आधार पर आने वाले दिनों में और पूछताछ या गिरफ्तारी हो सकती है.

बिधाननगर पुलिस अब इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी है कि युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में मेसी के इवेंट के दौरान हुई गड़बड़ी के लिए कौन जिम्मेदार है. जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई जानकारी सामने आ रही है, जिससे चिंता और अटकलें बढ़ रही हैं. इस घटना से राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहा है.

ये भी पढ़ें: मेसी के कोलकाता इवेंट का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, तीन जनहित याचिकाएं दायर