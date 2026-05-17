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गुजरात: गहरे कुएं में गिरा शेर, वन विभाग ने रस्सियों के सहारे ऐसे सफलतापूर्वक बचाया

गुजरात में गहरे कुएं में गिरे शेर को वन विभाग के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक बचाया ( ETV Bharat )