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गुजरात: गहरे कुएं में गिरा शेर, वन विभाग ने रस्सियों के सहारे ऐसे सफलतापूर्वक बचाया

कुएं में शेर के गिरने की सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम में काफी मशक्कत के बाद शेर को सुरक्षित बचा लिया.

lion rescued well in Gujarat
गुजरात में गहरे कुएं में गिरे शेर को वन विभाग के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक बचाया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 17, 2026 at 1:34 PM IST

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अमरेली: एक बार फिर गुजरात के अमरेली जिले के राजुला तालुका में एक जंगली शेर के कुएं में फंसने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. राजुला रेंज के खारी गांव के पास एक खुले कुएं में दो साल का शेर फंस गया, जिससे भारी अफरा-तफरी मच गई. घटना की सूचना मिलते ही राजुला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद शेर को जिंदा बाहर निकालने में कामयाबी मिली.

मिली जानकारी के मुताबिक, खारी गांव इलाके में शेर अचानक करीब 40 फीट गहरे खुले कुएं में गिर गया. शेर की दहाड़ सुनकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल फैल गया. गांव वालों ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को सूचना दी और राजुला रेंज की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

गुजरात में गहरे कुएं में गिरे शेर को वन विभाग के कर्मचारियों ने सफलतापूर्वक बचाया (ETV Bharat)

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने खास इक्विपमेंट और रस्सियों की मदद से शेर को बाहर निकालने का काम किया. काफी मशक्कत के बाद आखिरकार शेर को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. रेस्क्यू के बाद शेर को फर्स्ट एड और हेल्थ चेक-अप के लिए बाबरकोट एनिमल केयर सेंटर ले जाया गया.

इस पूरे मामले में राजुला रेंज के अधिकारी डी के मकवाना ने कहा, 'जैसे ही हमारी टीम को मैसेज मिला, तुरंत ऑपरेशन शुरू कर दिया गया. दो साल के शेर को लगभग 40 फुट गहरे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. शेर को अब जांच के लिए बाबरकोट एनिमल केयर सेंटर भेजा गया. हेल्थ चेक-अप पूरा होने के बाद उसे वापस जंगल के इलाके में छोड़ दिया जाएगा.'

स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तुरंत काम और सतर्कता की वजह से गुजरात की शान माने जाने वाले जानवर की जान बच गई. खुले कुओं की वजह से जंगली जानवरों के साथ अक्सर होने वाले हादसों की घटनाओं को देखते हुए, स्थानीय लोगों की तरफ से ऐसे कुओं को सुरक्षित बनाने की भी मांग की गई है.

ये भी पढ़ें- गुजरात में कुएं में गिर गया शेर, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला, देखें वीडियो

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