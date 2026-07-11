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शेर के हमले में 11 साल के बच्चे की मौत, गिरनार पर्वत पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई

घटना के बाद गिरनार पर्वत पर आवाजाही रोक दी गई है. ( ETV Bharat )

जूनागढ़ (गुजरात) : गुजरात के जूनागढ़ जिले में अंबाजी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर अपने परिवार के साथ गिरनार पर्वत पर चढ़ाई कर रहे एक 11 साल के लड़के पर शनिवार सुबह 4.30 से 5.30 बजे के बीच एक शेर ने हमला कर उसे मार डाला. घटना के बाद गिरनार पर्वत पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है. घटना के बाद वन विभाग को बच्चे के शरीर के कुछ कटे-फटे हिस्से मिले हैं, लेकिन बाकी हिस्से अभी तक नहीं मिले हैं. इसके चलते पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने शेर को पकड़ने और बच्चे के बाकी अवशेषों को खोजने के लिए गिरनार जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया है. प्रत्यक्षदर्शियों ने दी जानकारी

गिरनार पर्वत पर डोली उठाने का काम करने वाले रमेशभाई परमार ने बताया कि वे सुबह-सुबह श्रद्धालुओं को डोली में बिठाकर गिरनार पर्वत ले जा रहे थे. इसी दौरान, सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच, उन्हें 300 सीढ़ियों के पास सूचना मिली कि शेर ने 30 से 40 सीढ़ियों के बीच एक बच्चे को मार डाला है. रमेशभाई ने आगे बताया कि जब वे डोली ले जा रहे थे, तो रास्ते में पांच शेर दिखाई दिए. उनमें से चार जंगल के अंदरूनी हिस्से में थे और एक शेर सीढ़ियों से थोड़ी दूर बैठा हुआ दिखाई दिया.