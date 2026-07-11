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शेर के हमले में 11 साल के बच्चे की मौत, गिरनार पर्वत पर श्रद्धालुओं की आवाजाही रोकी गई

वन विभाग को बच्चे के शरीर के कुछ कटे-फटे हिस्से मिले हैं, लेकिन बाकी अभी तक नहीं मिले हैं.

After the incident, movement on Girnar mountain has been stopped.
घटना के बाद गिरनार पर्वत पर आवाजाही रोक दी गई है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 2:00 PM IST

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जूनागढ़ (गुजरात) : गुजरात के जूनागढ़ जिले में अंबाजी मंदिर की तीर्थ यात्रा पर अपने परिवार के साथ गिरनार पर्वत पर चढ़ाई कर रहे एक 11 साल के लड़के पर शनिवार सुबह 4.30 से 5.30 बजे के बीच एक शेर ने हमला कर उसे मार डाला. घटना के बाद गिरनार पर्वत पर श्रद्धालुओं की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है.

घटना के बाद वन विभाग को बच्चे के शरीर के कुछ कटे-फटे हिस्से मिले हैं, लेकिन बाकी हिस्से अभी तक नहीं मिले हैं. इसके चलते पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने शेर को पकड़ने और बच्चे के बाकी अवशेषों को खोजने के लिए गिरनार जंगल में ऑपरेशन शुरू कर दिया है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने दी जानकारी
गिरनार पर्वत पर डोली उठाने का काम करने वाले रमेशभाई परमार ने बताया कि वे सुबह-सुबह श्रद्धालुओं को डोली में बिठाकर गिरनार पर्वत ले जा रहे थे. इसी दौरान, सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच, उन्हें 300 सीढ़ियों के पास सूचना मिली कि शेर ने 30 से 40 सीढ़ियों के बीच एक बच्चे को मार डाला है.

रमेशभाई ने आगे बताया कि जब वे डोली ले जा रहे थे, तो रास्ते में पांच शेर दिखाई दिए. उनमें से चार जंगल के अंदरूनी हिस्से में थे और एक शेर सीढ़ियों से थोड़ी दूर बैठा हुआ दिखाई दिया.

साधुओं को भी जानकारी मिली
शनिवार और रविवार की छुट्टियों के कारण सुबह-सुबह 4:30 से 5:30 बजे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पैदल गिरनार पर्वत जा रहे थे. इसी दौरान शेर ने बच्चे पर हमला कर दिया. 50 सीढ़ियां दूर रहने वाले एक साधु ने बताया कि शेर के हमले की आवाज सुनकर वे बाहर आए और उन्होंने घटना को देखा. इस दौरान शेर बच्चे को उठाकर अंधेरे में गिरनार जंगल के अंदर ले जाता हुआ दिखाई दिया. इस घटना से वहां हड़कंप मच गया.

गिरनार पर पुलिस और वन विभाग की नाकेबंदी
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी तथा जूनागढ़ पुलिस की एक टीम भवनाथ-गिरनार पर्वत पर पहुंच गई. पर्यटकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए गिरनार पर्वत पर प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है.

जो पर्यटक सुबह जल्दी निकले थे, उन्हें रास्ते से ही भवनाथ वापस भेज दिया गया है. फिलहाल वन विभाग और पुलिस का संयुक्त अभियान चल रहा है, जिसमें शेर को पकड़ने और बच्चे के बाकी अवशेषों को खोजने का काम किया जा रहा है.

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