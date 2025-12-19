ETV Bharat / bharat

'कुत्ते के पिल्ले' के साथ 'शेरों' के पूरे परिवार ने की मस्ती! जंगल के राजा का यह रूप देख लोग हैरान

गुजरात के राजुला तालुका में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ है जिसे देखकर लोग चौंक जा रहे हैं.

Published : December 19, 2025 at 6:21 PM IST

Updated : December 19, 2025 at 6:27 PM IST

अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले से एक ऐसा विचित्र और दुर्लभ दृश्य सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है. अक्सर जंगली जानवरों को शिकार करते हुए देखा जाता है, लेकिन राजुला तालुका के कोवाया गांव में लगे एक सीसीटीवी (CCTV) कैमरे में कुछ ऐसा कैद हुआ है जिसे देखकर लोग चौंक जा रहे हैं. हालांकि, ईटीवी भारत इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है.

क्या है वीडियो मेंः

वीडियो में देखा जा सकता है कि कोवाया गांव की रिहायशी बस्ती में दो शेर और एक शावक चहलकदमी कर रहे हैं. इसी दौरान उनकी नजर वहां मौजूद कुत्ते के दो पिल्लों पर पड़ती है. डर के मारे एक पिल्ला वहां से भागने की कोशिश करता है, जिसे शेर पकड़ तो लेते हैं, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते. वीडियो को गौर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है मानो शेर उस कुत्ते के बच्चे के साथ खेल रहा हो.

गुजरात के गांव में घुसा शेर. (सीसीटीवी फुटेज.)

जंगली जानवरों की घुसपैठ से बढ़ी चिंताः

भले ही इस वीडियो में शेरों का व्यवहार दोस्ताना लगा हो, लेकिन जंगली जानवरों का लगातार रिहायशी इलाकों में दाखिल होना एक बड़ी चिंता का विषय है. भोजन और शिकार की तलाश में ये वन्यजीव अब जंगलों को छोड़कर गांवों की गलियों तक पहुंच रहे हैं. कोवाया के पास ही एक अन्य वीडियो में शेर को घर के आंगन में घूमते हुए देखा गया, जिससे स्थानीय निवासियों में दहशत का माहौल है.

तेंदुए का भी है आतंकः

जंगली जानवरों की दस्तक केवल शेरों तक सीमित नहीं है. राजुला के छतडिया रोड पर मानमंदिर के पास एक तेंदुए को घूमते हुए देखा गया है. इसके अलावा, मोटा अगरिया गांव में तो किसी फिल्मी सीन जैसा नजारा दिखा, जहां शिकार की तलाश में निकले शेरों के झुंड से बचने के लिए मवेशी गांव की गलियों से भागकर सीधे राजुला-सावरकुंडला स्टेट हाईवे पर पहुंच गए. इस अफरा-तफरी की वजह से कुछ देर के लिए हाईवे का ट्रैफिक भी रुक गया.

वन विभाग से कार्रवाई की मांगः

राजुला पंथक के अलग-अलग हिस्सों से लगातार सामने आ रहे इन वीडियो ने लोगों की नींद उड़ा दी है. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे अब अपने घरों के बाहर निकलने में भी डर महसूस कर रहे हैं. लोगों ने वन विभाग (फॉरेस्ट डिपार्टमेंट) से मांग की है कि इन जंगली जानवरों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं और सुरक्षा के उचित प्रबंध किए जाएं.

संपादक की पसंद

