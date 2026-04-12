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गुजरात में कुएं में गिर गया शेर, वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाला, देखें वीडियो

गुजरात में शेर के कुएं में गिर जाने पर उसको बाहर निकालने के लिए वन विभाग को काफी जद्दोजहद करनी पड़ी.

The forest department rescued a lion that had fallen into a well in Gujarat.
गुजरात में कुएं में गिर गए शेर को वन विभाग ने रेस्क्यू कर निकाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 12, 2026 at 5:18 PM IST

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ऊना (गुजरात): गुजरात के ऊना में एक शेर के कुएं में गिर जाने पर वन विभाग की टीम ने उसका सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया.

बताया जाता है कि ऊना तालुका के तटीय क्षेत्र नवाबंदर के पिलुडी में एक नर शेर गलती से एक कुएं में गिर गया. इससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. इस बीच सिंह को मौत से संघर्ष करते देखा गया.

वन विभाग ने कुएं में गिरे शेर को बाहर निकाला. (ETV Bharat)

घटना की सूचना मिलते ही जसाधर वन विभाग तुरंत हरकत में आ गया. आरएफओ कुलदीप चौहान के निर्देशन में फॉरेस्टर जितेंद्र बंभनिया और हरदीप भाई सहित रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इस दौरान कुएं में शेर की दहाड़ सुनाई दी. शेर पानी के स्तर से लगभग 10 से 15 फीट ऊपर एक सहारे पर बैठा था, जिससे स्थिति और भी खतरनाक हो गई थी.

इस बीच घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आसपास के लोग कुएं में शेर को देखने के लिए उमड़ पड़े. भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए वन विभाग की टीम ने पुलिस की मदद ली. टीम के सामने बड़ी चुनौती लोगों की सुरक्षा के साथ-साथ शेर को सुरक्षित बाहर निकालना था.

वन विभाग की टीम ने कुएं में मजबूत रस्सी डालकर शेर को बाहर निकालने की कोशिश की. हालांकि, शेर अक्सर रस्सियों को अपने दांतों से काट देता था. इसके चलते रेस्क्यू ऑपरेशन और भी मुश्किल हो गया. लेकिन वन विभाग की टीम और शेर के बीच करीब 30 मिनट तक संघर्ष चला.

लगभग एक घंटे के अंत में शेर को रस्सी के फंदे में सफलतापूर्वक फंसा लिया गया, जिसके बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई और कुएं के किनारे एक पिंजरा लगाया गया और शेर को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

बाद में शेर को जसाधर पशु देखभाल केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया. वन विभाग की समयबद्धता और साहस की वजह से इस जोखिम भरे रेस्क्यू ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया.

ये भी पढ़ें- शेत्रुंजी पर्वत पर शेरों का डेरा, वीडियो हुआ वायरल, वन विभाग की लोगों से सावधानी बरतने की अपील

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