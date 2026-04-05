कांग्रेस लोगों को जुबिन गर्ग की तरह एकजुट करने का काम करती है : राहुल गांधी
राहुल गांधी ने एक रैली में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर देश के सबसे भ्रष्ट सीएम होने का आरोप लगाया.
Published : April 5, 2026 at 2:54 PM IST
विश्वनाथ चरियाली (असम): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा और भाजपा पर हमला बोला. रविवार को एक जनसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन असम को एकजुट करने में लगाया.
विश्वाथ जिले में एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.
नरेंद्र मोदी, अमित शाह और हिमंता ने असम को BJP का ATM बना दिया है।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
BJP आपकी जमीनें किसी बहाने से छीनकर अडानी-अंबानी-रामदेव को सौंप देती है, जिसके बदले BJP को करोड़ों-अरबों रुपए दिए जाते हैं।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 असम pic.twitter.com/EdaMrwjMev
कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जुबिन गर्ग ने अपना पूरा जीवन असम के लोगों को एकजुट करने में लगाया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. कांग्रेस की विचारधारा भी ऐसी ही है, नफरत के खिलाफ प्यार फैलाने की.’’
गांधी ने आरोप लगाया कि सरमा के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैला रही है. उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें कुछ दिन और बोलने दीजिए. इसके बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, भले ही वह माफी क्यों न मांगें.’’
असम के CM हिमंता बिस्वा सरमा के करप्शन की पूरी जानकारी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास है।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
असम को दिल्ली से चलाया जा रहा है। जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह कहते हैं- हिमंता वही करते हैं।
हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने करप्शन में पूरे परिवार को भी शामिल कर लिया है, जिससे अब वो भी… pic.twitter.com/hnMjBkhVtI
उन्होंने आगे राज्य नेतृत्व पर असम के लोगों के बजाय कुछ खास कॉर्पोरेट ग्रुप के फायदे के लिए काम करने का आरोप लगाया. गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय नेतृत्व पर भी निशाना साधा और आरोप लगाया कि असम के रिसोर्स "सपोर्ट" के लिए उद्योगपतियों को सौंपे जा रहे हैं.
गांधी ने कहा कि दिल्ली में बैठे उनके बिजनेस पार्टनर, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने आपको अपना व्यक्तिगत एटीएम बना लिया है.
असम एक फूलों का गुलदस्ता है, जिसमें अलग-अलग धर्म, जाति, विचारधारा के लोग रहते हैं।— Congress (@INCIndia) April 5, 2026
आपने मुझे गोरखा का चिन्ह दिया है। आप सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, आपने देश को बहुत कुछ दिया है।
यहां की हर कम्युनिटी असम की ताकत है।
: नेता विपक्ष श्री @RahulGandhi
📍 असम pic.twitter.com/muGAISTjW7
कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि घोषणा पत्र में कई भलाई के वादे किए गए हैं. जिसमें असम में छह समुदायों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का दर्जा देना और ऊपरी असम के एक अहम चुनावी इलाके, चाय बागानों में काम करने वालों के लिए 450 रुपये प्रतिदिन की प्रस्तावित मज़दूरी शामिल है.
उन्होंने कहा कि जैसे ही हम असम में सरकार बनाएंगे, हम असम के लिए लिए गए छह फैसलों को लागू करेंगे. हर महिला को बिना किसी शर्त के उसके बैंक अकाउंट में हर महीने कैश ट्रांसफर मिलेगा, और जो लोग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें 50,000 रुपये दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें- पीएम मोदी और पिनाराई विजयन के बीच सीक्रेट डील, राहुल गांधी ने लगाए आरोप