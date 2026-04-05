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कांग्रेस लोगों को जुबिन गर्ग की तरह एकजुट करने का काम करती है : राहुल गांधी

कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम में जनसभा को संबोधित करते हुए ( ANI )

विश्वनाथ चरियाली (असम): कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा और भाजपा पर हमला बोला. रविवार को एक जनसभा में कांग्रेस नेता ने कहा कि उनकी पार्टी की विचारधारा प्रसिद्ध संगीतकार जुबिन गर्ग जैसी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन असम को एकजुट करने में लगाया. विश्वाथ जिले में एक चुनावी जनसभा में राहुल गांधी ने सीएम हिमंत बिस्वा सरमा को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘जुबिन गर्ग ने अपना पूरा जीवन असम के लोगों को एकजुट करने में लगाया, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया. कांग्रेस की विचारधारा भी ऐसी ही है, नफरत के खिलाफ प्यार फैलाने की.’’ गांधी ने आरोप लगाया कि सरमा के नेतृत्व वाली राज्य की भाजपा सरकार लोगों और समुदायों के बीच नफरत फैला रही है. उन्होंने कहा, ‘‘उन्हें कुछ दिन और बोलने दीजिए. इसके बाद असम में कांग्रेस की सरकार बनेगी और कानूनी कार्रवाई होगी, भले ही वह माफी क्यों न मांगें.’’