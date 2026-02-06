ETV Bharat / bharat

चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की बहुत गंभीरता से जांच करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं: जन सुराज की याचिका पर SC

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव से पहले मुफ्त में दिए जाने वाले सामान के मुद्दे पर वह बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, और वह इसके तर्क पर गौर करेगा, लेकिन पिछले साल बिहार चुनाव हारने वाली जन सूराज पार्टी के कहने पर नहीं. सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देने वाली राजनीतिक पार्टी की सुनवाई कर रही थी. पार्टी का दावा था कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के दौरान महिला वोटर्स को राज्य सरकार का सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करना वोटर्स को गलत तरीके से प्रभावित करने की एक सोची-समझी कोशिश थी. पार्टी ने राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है. सीनियर वकील सीयू सिंह ने बेंच के सामने पार्टी का पक्ष रखा. बेंच ने साफ कर दिया कि वह इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहती और राजनीतिक पार्टी को हाई कोर्ट जाना चाहिए. हालांकि, वकील ने बताया कि बेंच के पास चुनाव से पहले मुफ्त की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई चल रही है. सीजेआई ने पार्टी के वकील से कहा, “हम आपको इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले इन मुफ्त चीजों के सवाल पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं. हम सही मामलों में उन सभी चीजों के तर्क पर जाना चाहेंगे, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं, जिसने चुनाव में सब कुछ खो दिया है." सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट सबसे आसान प्लेटफॉर्म होगा और कहा, “यहां क्यों आएं, यह पूरे भारत का मामला नहीं है.” सीजेआई ने सिंह से पूछा, “बिहार चुनाव में आपकी राजनीतिक पार्टी को कितने वोट मिले? लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर आप लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं.” पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि बिहार सरकार ने जीविका दीदी योजना के लाखों मौजूदा और नए नामांकित लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपये की राशि का वितरण करके आदर्श आचार संहिता (MCC) और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने में एक कदम आगे बढ़ गई. बेंच ने कहा कि किसी को तो स्कीम को ही चैलेंज करना चाहिए था, और कोर्ट के सामने यह प्रार्थना नहीं है. वकील ने जोर देकर कहा कि याचिका में स्कीम के बारे में एक प्रार्थना है. “नहीं, नहीं, वह प्रार्थना तो बस एक सहायक प्रार्थना है." सीजेआई ने कहा, "मेरी प्रार्थना पूरे चुनाव को रद्द करने की है", और कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए. बेंच को बताया गया कि कोर्ट ने पहले मुफ्त से जुड़ी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, और इस पर मार्च में सुनवाई होगी. सीजेआई ने कहा, “ऐसे मामले हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और हम चुनाव से पहले मुफ्त में दिए जाने वाले सामान की बहुत गंभीरता से जांच करना चाहेंगे.” पीठ ने कहा कि वह प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को चुनौती देने और नए चुनाव की मांग वाली रिट याचिका पर विचार नहीं करेगी.