चुनाव से पहले मुफ्त चीजों की बहुत गंभीरता से जांच करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं: जन सुराज की याचिका पर SC

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी पार्टी को लोगों ने पसंद नहीं किया तो आप लोकप्रियता के लिए कोर्ट आ गए.

Published : February 6, 2026 at 1:03 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव से पहले मुफ्त में दिए जाने वाले सामान के मुद्दे पर वह बहुत गंभीरता से विचार कर रहा है, और वह इसके तर्क पर गौर करेगा, लेकिन पिछले साल बिहार चुनाव हारने वाली जन सूराज पार्टी के कहने पर नहीं.

सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों की वैधता को चुनौती देने वाली राजनीतिक पार्टी की सुनवाई कर रही थी. पार्टी का दावा था कि आदर्श आचार संहिता (MCC) के दौरान महिला वोटर्स को राज्य सरकार का सीधे 10,000 रुपये ट्रांसफर करना वोटर्स को गलत तरीके से प्रभावित करने की एक सोची-समझी कोशिश थी. पार्टी ने राज्य में नए चुनाव कराने की मांग की है.

सीनियर वकील सीयू सिंह ने बेंच के सामने पार्टी का पक्ष रखा. बेंच ने साफ कर दिया कि वह इस मामले पर सुनवाई नहीं करना चाहती और राजनीतिक पार्टी को हाई कोर्ट जाना चाहिए.

हालांकि, वकील ने बताया कि बेंच के पास चुनाव से पहले मुफ्त की घोषणा को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पहले से ही सुनवाई चल रही है. सीजेआई ने पार्टी के वकील से कहा, “हम आपको इशारा कर रहे हैं कि चुनाव से पहले इन मुफ्त चीजों के सवाल पर हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं.

हम सही मामलों में उन सभी चीजों के तर्क पर जाना चाहेंगे, लेकिन किसी राजनीतिक पार्टी के कहने पर नहीं, जिसने चुनाव में सब कुछ खो दिया है."

सीजेआई ने कहा कि हाई कोर्ट सबसे आसान प्लेटफॉर्म होगा और कहा, “यहां क्यों आएं, यह पूरे भारत का मामला नहीं है.” सीजेआई ने सिंह से पूछा, “बिहार चुनाव में आपकी राजनीतिक पार्टी को कितने वोट मिले? लोग रिजेक्ट करते हैं, फिर आप लोकप्रियता पाने के लिए न्यायिक मंच का इस्तेमाल करते हैं.”

पीठ के समक्ष तर्क दिया गया कि बिहार सरकार ने जीविका दीदी योजना के लाखों मौजूदा और नए नामांकित लाभार्थियों के खातों में 10,000 रुपये की राशि का वितरण करके आदर्श आचार संहिता (MCC) और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के नियमों का उल्लंघन करने में एक कदम आगे बढ़ गई.

बेंच ने कहा कि किसी को तो स्कीम को ही चैलेंज करना चाहिए था, और कोर्ट के सामने यह प्रार्थना नहीं है. वकील ने जोर देकर कहा कि याचिका में स्कीम के बारे में एक प्रार्थना है. “नहीं, नहीं, वह प्रार्थना तो बस एक सहायक प्रार्थना है."

सीजेआई ने कहा, "मेरी प्रार्थना पूरे चुनाव को रद्द करने की है", और कहा कि याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट के सामने पेश होना चाहिए.

बेंच को बताया गया कि कोर्ट ने पहले मुफ्त से जुड़ी याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था, और इस पर मार्च में सुनवाई होगी. सीजेआई ने कहा, “ऐसे मामले हैं जिनकी हम जांच कर रहे हैं और हम चुनाव से पहले मुफ्त में दिए जाने वाले सामान की बहुत गंभीरता से जांच करना चाहेंगे.”

पीठ ने कहा कि वह प्रशांत किशोर की पार्टी द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को चुनौती देने और नए चुनाव की मांग वाली रिट याचिका पर विचार नहीं करेगी.

हालांकि, वकील ने तर्क दिया कि अगर कोई राजकोषीय घाटा वाला राज्य है, जो आज सबसे अधिक कर्ज उठा रहा है और बड़े राज्यों में से एक है, तो वह निश्चित रूप से सबसे ज्यादा कर्ज वाले राज्यों में से एक है.

उन्होंने कहा, ‘‘यह इस मायने में खैरात है कि योजना में खुद कहा गया है कि आपको 10,000 रुपये तुरंत दिए जाएंगे. और आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद 25 से 35 लाख लोगों का नामांकन किया गया...15,600 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया...” सीजेआई ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक पार्टियों के कहने पर इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहता, जो अपना राजनीतिक हिसाब बराबर करना चाहती हैं.

सीजेआई ने कहा कि कोर्ट इन मुद्दों पर तब विचार करेगा जब कोई समाज के लिए काम करने वाला व्यक्ति इन्हें उठाएगा और कहा, “भले ही इस राजनीतिक पार्टी को पावर मिल जाए. वे वही काम करेंगे, जिसका आरोप वे दूसरे पर लगा रहे हैं.”

बेंच के मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा दिखाने के बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने इसे वापस लेने का फैसला किया, और हाई कोर्ट जाने की आजादी दी. बेंच ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी.

वकील आदित्य सिंह के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि इस मामले में, बिहार सरकार ने 6 अक्टूबर, 2025 को एमसीसी की घोषणा के बाद, यानी एमसीसी के दौरान, अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और आजाद और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों के बिल्कुल खिलाफ, इस स्कीम में 25-35 लाख (अनुमानित) नए लाभार्थियों को शामिल किया, जो एक डीबीटी स्कीम है.

याचिका में कहा गया कि यह काम बिहार सरकार की एक सोची-समझी योजना थी, जिसका मकसद गलत असर डालकर बड़े पैमाने पर वोटरों को अपनी ओर खींचना था.

याचिका में कहा गया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि बिहार सरकार की तरफ से किया गया यह काम साफ तौर पर एक भ्रष्ट आचरण है, जो आखिर में पूरे बिहार चुनाव के नतीजों को खराब कर देगा और इसे रद्द घोषित करने की ज़रूरत है.

याचिका में कहा गया, “बिहार सरकार ने जीविका दीदी स्कीम के लाखों मौजूदा और नए नामांकित हुए लाभार्थियों के खाते में 10,000 रुपये की रकम डालकर एमसीसी और फ्री और निष्पक्ष चुनाव के नियमों का उल्लंघन किया है.”

याचिका में कहा गया कि बिहार सरकार के कहने पर यह कार्रवाई गलत इरादे से की गई थी, ताकि बड़े पैमाने पर वोटरों पर गलत असर डालकर उन्हें अपनी ओर खींचने की उसकी सोची-समझी योजना को आगे बढ़ाया जा सके.

इसमें कहा गया, “इससे यह भी साबित होता है कि बिहार सरकार ने चुनावों में भ्रष्ट काम किए, जिससे आखिरकार पूरे बिहार के चुनाव नतीजे खराब हो गए और इसे रद्द घोषित करने की जरूरत है.”

