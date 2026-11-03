केदारताल ट्रेकर्स लापता, द्रौपदी का डांडा और सहस्त्रताल बन चुके बड़े हादसों के गवाह, क्यों जोखिम भरे साबित हो रहे उत्तरकाशी के ट्रेक
केदारताल ट्रेक पर गए 6 ट्रेकर्स अभी भी लापता हैं. सर्च ऑपरेशन जारी है. इस हादसे ने पुराने हादसों को ताजा कर दिया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 3, 2026 at 6:46 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में केदारताल ट्रेक पर सात ट्रेकर्स और एक गाइड समेत 6 लोगों के लापता होने की घटना ने एक बार फिर हिमालयी ट्रेकिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उत्तरकाशी के पहाड़ों में यह पहली घटना नहीं है, जब खराब मौसम, भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और दुर्गम रास्तों ने ट्रेकिंग और पर्वतारोहण पर निकले लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी हो. बीते कुछ वर्षों में इसी जिले के द्रौपदी का डांडा, सहस्त्रताल, दयारा बुग्याल और अब केदारताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लापता और जान गंवाने की घटना सामने आई है.
सवाल यह है कि आखिर उत्तरकाशी के पर्वतीय इलाकों में ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? क्या इसकी वजह, केवल अचानक बदलता मौसम है या फिर ट्रेकिंग की अनुमति? मौसम की निगरानी? सुरक्षा इंतजाम और रेस्क्यू सिस्टम में कमियां हैं? जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. क्योंकि रिकॉर्ड देखा जाए तो ट्रेकर्स के लापता और मौत की घटनाओं के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम खराब होने की जानकारी और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी होना सामने आया है.
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27 अक्टूबर को निकला था 13 लोगों का, अभी भी 6 लापता: 27 अक्टूबर 2026 को 13 सदस्यीय दल उत्तरकाशी के गंगोत्री से केदारताल ट्रेक के लिए रवाना हुआ था. इसमें सात ट्रेकर्स और छह सहयोगी कर्मचारी शामिल थे. इसमें शामिल एक कुक 28 अक्टूबर को गंगोत्री में लौट गया. बाकी दल के सभी 12 सदस्यों को 29 अक्टूबर तक वापस लौटना था. लेकिन अचानक मौसम खराब होने, भारी बर्फबारी और रास्ते में ग्लेशियरों के आने के कारण पूरा दल संकट में फंस गया है.
30 अक्टूबर को ट्रेकिंग एजेंसी को सूचना मिली कि दल के सदस्य रास्ते में फंसे हैं और उन्हें मदद की जरूरत है. इसके बाद एजेंसी ने पोर्टर और गाइड की टीम भेजी. बचाव दल ने बर्फ हटाकर लगभग 6 किलोमीटर तक रास्ता खोलने का प्रयास किया. तीन पोर्टर और एक कुक को सुरक्षित निकाल लिया गया. लेकिन सात ट्रेकर्स और एक गाइड का पता नहीं चल पाया. वहीं अब 3 नवंबर को 2 पर्वतारोहियों के शव मिले. फिलहाल अभी उनकी पहचान नहीं हो पाई है. जबकि 6 अभी भी लापता हैं.
लापता लोगों में पश्चिम बंगाल के पांच ट्रेकर्स तपस बाउरी (30), रतन घोष (23), मनोज खोवास (39), रिंटू मंडल (40), उदय घोष (30), उत्तर प्रदेश की दो महिला ट्रेकर्स वर्तिका वर्मा (28), दीपिका वर्मा (29) और उत्तरकाशी का स्थानीय गाइड 25 वर्षीय सिद्धार्थ राणा शामिल है. बचाव अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) और स्थानीय टीमों को लगाया गया है. 2 नवंबर को खराब मौसम के कारण अभियान रोकना पड़ा था. 3 नवंबर की सुबह मौसम में कुछ सुधार होने के बाद फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. दोपहर करीब 1 बजे सर्च एंड रेस्क्यू टीम को एक महिला और एक पुरुष पर्वतारोही के शव मिले हैं. इससे पहले बचाव दल को लगभग 4 हजार मीटर की ऊंचाई पर एक टेंट और कुछ सामान मिला है. लेकिन लापता लोगों का पता नहीं चल पाया था.
मौसम का मिला था अलर्ट, फिर कहां हुई लापरवाही: 27 अक्टूबर को दल के रवाना होने के कुछ घंटे बाद ही प्रशासन को 29 अक्टूबर के लिए खराब मौसम का अलर्ट मिला था. गंगोत्री नेशनल पार्क के उपनिदेशक मयंक गर्ग की मानें तो अलर्ट मिलने तक दल ट्रेक पर जा चुका था और संपर्क का कोई माध्यम नहीं होने के कारण दल को चेतावनी नहीं दी जा सकी. दल को 26 अक्टूबर को तीन दिवसीय ट्रेक की अनुमति दी गई थी.
कई जगह हिमस्खलन होने के कारण बचाव दलों को आगे बढ़ने में कठिनाई हुईं. गंगोत्री नेशनल पार्क के अधिकारियों के अनुसार इस मार्ग पर 10 से 12 स्थानों पर हिमस्खलन होने की जानकारी सामने आई थी.
-अर्पण यदुवंशी, एसडीआरएफ कमांडेंट-
उत्तरकाशी का केदारखरक हादसा: जून 2013 में पश्चिम बंगाल के 40 वर्षीय ट्रेकर विश्वजीत बोस मांडा पर्वत की ओर जा रहे दस सदस्यीय दल का हिस्सा थे. यह दल गंगोत्री और गोमुख से आगे पर्वतीय क्षेत्र में ट्रेकिंग पर निकला था. 11 जून को केदारखरक के पास विश्वजीत बोस हिमस्खलन की चपेट में आ गए. दो दिन बाद 13 जून को बर्फ के नीचे से उनका शव बरामद किया गया. दल के बाकी 9 सदस्य सुरक्षित लौट आए थे.
2016 में दो पोलिश पर्वतारोही हादसे का शिकार: 2016 में उत्तरकाशी के शिवलिंग पर्वत क्षेत्र में दो पोलिश पर्वतारोही संकट में फंस गए थे. दोनों की तबीयत खराब होने और शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने के बाद उन्हें नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा था. इसी दौरान लुकास जान क्रजानोव्स्की नीचे उतरते समय गहरी खाई में गिर गए और उनकी मौत हो गई थी. उनके साथी ग्रेजेगॉर्ज माइकल कुकुरोव्स्की लापता हो गए थे.
2021 लमखागा पास पर पश्चिम बंगाल के ट्रेकिंग दल के सात सदस्यों की मौत: अक्टूबर 2021 उत्तराखंड के पर्वतीय पर्यटन और ट्रेकिंग के लिहाज से बेहद दर्दनाक रहा. उत्तरकाशी के हर्षिल से हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के छितकुल की ओर जा रहा पश्चिम बंगाल के 11 सदस्यों का एक ट्रेकिंग दल लमखागा पास के आसपास खराब मौसम में फंस गया. यह इलाका समुद्र तल से लगभग 15 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर है. मौसम बिगड़ने के बाद दल के सदस्यों का संपर्क टूट गया. दल की खोजबीन के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया. लेकिन सर्च ऑपरेशन पूरा होने तक सात पर्वतारोहियों की मौत की हो गई थी.
2022 में द्रौपदी का डांडा-2 में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान आया हिमस्खलन, 27 लोगों की मौत: उत्तरकाशी के इतिहास का सबसे भयावह पर्वतारोहण हादसों में से एक 4 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी का डांडा-2 पर्वत पर हुआ. यह सामान्य पर्यटकों का ट्रेक नहीं था बल्कि उत्तरकाशी स्थित नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (NIM) का एडवांस माउंटेनियरिंग प्रशिक्षण अभियान था. संस्थान के प्रशिक्षु और प्रशिक्षक डोकरानी बामक ग्लेशियर क्षेत्र में प्रशिक्षण ले रहे थे. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 97 प्रशिक्षु और 25 संस्थान अधिकारी शामिल थे. एडवांस कोर्स के 44 प्रशिक्षु और नौ प्रशिक्षक यानी 53 लोगों का दल लगभग 5,000 मीटर की ऊंचाई पर द्रौपदी का डांडा-2 क्षेत्र में था. सुबह करीब 8:30 बजे हिमस्खलन की चपेट में आने से कई लोग बर्फ की गहरी दरारों में फंस गए.
इस हादसे में पहले करीब 21 लोगों के लापता होने की जानकारी दी गई थी. बाद के बचाव अभियान में इस हादसे में कुल 27 लोगों की मौत की पुष्टि हुई. इस घटना में प्रशिक्षित पर्वतारोहियों और संस्थान के प्रशिक्षकों तक की जान चली गई. हादसे के दौरान खराब मौसम और कम विजिबिलिटी के कारण हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य में भी मुश्किलें आई थीं.
2024 में सहस्त्रताल में 22 सदस्यीय दल फंसा, नौ लोगों की मौत: जून 2024 में उत्तरकाशी के सहस्त्रताल ट्रेक पर एक और बड़ा हादसा हुआ था. कर्नाटक ट्रेकिंग एसोसिएशन का 22 सदस्यीय दल 29 मई को उत्तरकाशी के सिल्ला गांव से सहस्त्रताल के लिए रवाना हुआ था. इस दल में कर्नाटक के 18 सदस्य, पुणे का एक सदस्य और उत्तरकाशी के स्थानीय गाइड व पोर्टर शामिल थे. सहस्त्रताल समुद्र तल से लगभग 4,232 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है. 4 जून को अचानक तेज आंधी और बारिश के कारण दल रास्ता भटक गया. मौसम खराब होने के साथ बर्फीले और दुर्गम रास्तों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं थी.
दल के एक सदस्य की ओर से जिला आपदा प्रबंधन को सूचना मिलने के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू अभियान शुरू किया. इस अभियान में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, वायुसेना और आईटीबीपी की मदद ली गई. शुरुआत में चार और फिर पांच लोगों की मौत की खबर सामने आई थी. लेकिन 6 जून को 9 पर्वतारोहियों की मौत की जानकारी सामने आई. जबकि 13 लोगों को सुरक्षित बचाया गया था.
लापता बबीता का भी नहीं लगा सुराग: इसी साल 29 मई को लापता हुई बबीता पांडे भी उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हो चुकी है. बबीता की खोजबीन के लिए तमाम तरह की एजंसियों को लगाया गया था, लेकिन आज तक उसका कोई सुराग नहीं लगा है.
2026 केदारताल में 6 लोग लापता, फिर सामने आई वही पुरानी चुनौती: अब अक्टूबर-नवंबर 2026 में केदारताल की घटना ने एक बार फिर उन पुराने हादसों की याद ताजा कर दी है. 2013 में केदारखरक, 2021 में लमखागा पास, 2022 में द्रौपदी का डांडा और 2024 में सहस्त्रताल में सामने आई घटनाओं के बाद अब केदारताल में 8 लोगों का लापता होना, इस बात की ओर इशारा करता है कि उत्तरकाशी के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में ट्रेकिंग और पर्वतारोहण के लिए सुरक्षा इंतजामों की नए सिरे से समीक्षा जरूरी है.
आखिर उत्तरकाशी में ही बार-बार क्यों होते हैं ऐसे हादसे: बाइकिंग और ट्रेकिंग के जानकार नामित शर्मा कहते हैं कि उत्तरकाशी में बार-बार होने वाले इन हादसों के पीछे केवल एक कारण नहीं है, इसकी भौगोलिक स्थिति, ऊंचाई, ग्लेशियरों की मौजूदगी, मौसम में तेजी से होने वाले बदलाव और ट्रेकिंग मार्गों की दुर्गमता इसे दूसरे सामान्य पर्यटन स्थलों से अलग बनाती है.
उत्तरकाशी में गंगोत्री, गोमुख, केदारताल, सहस्त्रताल, द्रौपदी का डांडा, शिवलिंग पर्वत और लमखागा पास जैसे कई उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं. इनमें से कई स्थान 4,000 से 5,000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई पर हैं. इन इलाकों में तापमान अचानक गिर सकता है. तेज हवाएं चल सकती हैं. बर्फबारी शुरू हो सकती है और ग्लेशियर के आसपास हिमस्खलन का खतरा पैदा हो सकता है. कई बार नीचे घाटी में मौसम सामान्य दिखाई देता है लेकिन ऊंचाई पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती है. यही वजह है कि केवल नीचले इलाकों के मौसम को देखकर ऊंचाई वाले ट्रेक पर जाने का फैसला करना खतरनाक हो सकता है और बीते कुछ हादसों में ये बात सामने आई भी है.
नामित शर्मा, ट्रेकिंग के जानकार-
दूसरी बड़ी समस्या: एक दूसरी बड़ी समस्या नेटवर्क व्यवस्था की है. केदारताल और सहस्त्रताल जैसे कई ट्रेकिंग रूट पर मोबाइल नेटवर्क लगातार नहीं रहता. ऐसे में ट्रेकिंग दल के साथ संपर्क टूटने के बाद प्रशासन को उनकी वास्तविक लोकेशन पता लगाने में समय लगता है. केदारताल की मौजूदा घटना में भी दल को मौसम की चेतावनी देने में दिक्कत आई. 2022 के द्रौपदी का डांडा हादसे में भी मोबाइल नेटवर्क न होने की बात सामने आई थी. इसलिए ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मौसम ही इन हादसों की वजह बनता है.
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