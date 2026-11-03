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केदारताल ट्रेकर्स लापता, द्रौपदी का डांडा और सहस्त्रताल बन चुके बड़े हादसों के गवाह, क्यों जोखिम भरे साबित हो रहे उत्तरकाशी के ट्रेक

केदारताल ट्रेकर्स लापता, द्रौपदी का डांडा और सहस्त्रताल बन चुके बड़े हादसों के गवाह ( PHOTO- SDRF )

देहरादून: उत्तराखंड के उत्तरकाशी में केदारताल ट्रेक पर सात ट्रेकर्स और एक गाइड समेत 6 लोगों के लापता होने की घटना ने एक बार फिर हिमालयी ट्रेकिंग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. उत्तरकाशी के पहाड़ों में यह पहली घटना नहीं है, जब खराब मौसम, भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और दुर्गम रास्तों ने ट्रेकिंग और पर्वतारोहण पर निकले लोगों की जिंदगी संकट में डाल दी हो. बीते कुछ वर्षों में इसी जिले के द्रौपदी का डांडा, सहस्त्रताल, दयारा बुग्याल और अब केदारताल जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतारोहियों और पर्यटकों के लापता और जान गंवाने की घटना सामने आई है.

सवाल यह है कि आखिर उत्तरकाशी के पर्वतीय इलाकों में ऐसी घटनाएं बार-बार क्यों हो रही हैं? क्या इसकी वजह, केवल अचानक बदलता मौसम है या फिर ट्रेकिंग की अनुमति? मौसम की निगरानी? सुरक्षा इंतजाम और रेस्क्यू सिस्टम में कमियां हैं? जिन पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. क्योंकि रिकॉर्ड देखा जाए तो ट्रेकर्स के लापता और मौत की घटनाओं के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम खराब होने की जानकारी और मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी होना सामने आया है.