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हर साल देश में 2 करोड़ बार गिरती बिजली; 49 साल में 1.02 लाख की मौत, टॉप पर यूपी-झारखंड

जानिए देश में हर साल बिजली गिरने से कितने लोगों की मौत होती है. ( Photo Credit; Getty Images )

बिजली गिरने से गांवों में ज्यादा मौतें होने की क्या वजह: मिश्रा बताते हैं कि भारत में हर साल बिजली गिरने से लगभग 2,800 से 3,500 मौतें होती हैं. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, जबकि बिजली गिरने से होने वाली मौतों के मामले में ओडिशा राज्यों की सूची में चौथे स्थान पर है. अकेले ओडिशा में हर साल आसमानी बिजली गिरने से लगभग 287 लोगों की जान चली जाती है. इनमें लगभग 96% मौतें ग्रामीण इलाकों में होती हैं, जबकि शहरी इलाकों से केवल 4 प्रतिशत मामले सामने आते हैं.

बिजली बनने के लिए दो मुख्य चीजों की जरूरत होती है, तापमान और नमी. ओडिशा में बिजली गिरने की गतिविधि मुख्य रूप से तीन समय-अवधियों में देखी जा सकती है. मानसून, प्री-मानसून और पोस्ट-मानसून. खासकर मार्च, अप्रैल और मई में, 'काल बैशाखी' से जुड़े तूफ़ान अक्सर आते हैं.

ओडिशा में ज्यादा मौतों की वजह क्या: ओडिशा में बिजली गिरने और उससे जुड़ी मौतों की बढ़ती घटनाओं के बारे में फकीर मोहन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मनोरंजन मिश्रा ने बताया कि बिजली गिरना असल में खास वायुमंडलीय स्थितियों के कारण लगने वाला एक जबरदस्त झटका है.

साल 2019-20 में 372 लोग, 2020-21 में 338 लोग, 2021-22 में 294 लोग, 2022-23 में 334 लोग, 2023-24 में 237 लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई. जो इस दौरान देश के किसी भी राज्य में हुई ऐसी मौतों में सबसे ज्यादा रही.

ओडिशा में हर साल 6 लाख बार गिरती बिजली: सरकारी आंकड़ों के अनुसार, बिजली गिरने की घटना में ओडिशा में हर साल 200 से 400 लोगों की जान जाती है. राज्य में हर साल 6 लाख से ज्यादा बार बिजली गिरती है. मई से सितंबर के बीच ऐसी लगभग 85% घटनाएं होती हैं. 2020 से 2025 के बीच यानी 5 साल के आंकड़ों को देखें तो ओडिशा में बिजली गिरने से 1,418 मौतें हुईं.

इनमें से एक कारण आबादी का आकार भी है. बड़े राज्यों में ज्यादा लोग रहते हैं और उनमें से कई खेती, निर्माण और दूसरे कामों के लिए घर से बाहर काम करते हैं. इससे उनके बिजली की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है.

किसी राज्य में बिजली गिरने से अधिक मौतें, किसी में कम क्यों: आंकड़ों से पता चलता है कि बिजली गिरने की घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों की संख्या कुछ ही राज्यों में होती हैं. इसकी वजह क्या है? संयुक्त राष्ट्र के डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ने इसकी वजह पर रोशनी डाली है. इनके अनुसाल ओडिशा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कई कारणों से बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या ज्यादा रहती है.

साल दर साल बढ़ रहीं बिजली गिरने की घटनाएं: देश में हाल के वर्षों में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं. आंकड़ों की बात करें तो जनवरी से सितंबर 2022 के बीच बिजली गिरने की घटना वाले 159 दिन दर्ज किए गए थे, जो 2023 में बढ़कर 176 दिन और 2024 में 191 दिन हो गए. वहीं, 2025 में बिजली गिरने की घटना वाले 204 दिन देखे गए, जो पिछले चार साल में इस अवधि के लिए सबसे ज्यादा संख्या रही.

किस राज्य में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा मौत: विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र (CSE) और हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, देश में बिजली गिरने (आकाशीय बिजली/वज्रपात) से सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में दर्ज की जाती हैं. एनसीआरबी (NCRB) और सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, 2025 में उत्तर प्रदेश में बिजली गिरने से सबसे ज्यादा 284 मौतें हुईं. इसके बाद झारखंड में 222, आंध्र प्रदेश में 192 और मध्य प्रदेश में 183 मौतें दर्ज की गईं. बिहार में 146 मौतें हुईं.

वहीं, वैश्विक स्तर की बात करें तो बिजली गिरने से हर साल लगभग 24,000 लोगों की मौत होती है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी-सितंबर 2025 (9 महीने) में भारत में बिजली गिरने से 1,456 लोगों की मौत हुई. यानी हर दिन औसतन 5 लोगों की मौत हुई.

बिजली गिरने से हर साल 3 हजार की मौत: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) के अनुसार 1975 से 2024 के बीच देश में कुल 1.02 लाख मौतें हुईं, जिनमें से आधी से ज्यादा मौतें पिछले 20 वर्षों (2005-2024) के दौरान ही हुई हैं. इनकी संख्या 50 हजार के करीब है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हर साल औसतन 2,800 से 3,000 लोगों की होती है.

क्योंकि, हवा में नमी और बादलों का घनत्व बहुत अधिक होता है. इसके अलावा प्री-मानसून यानी मार्च से मई में होती हैं. गर्मियों के दिनों में तेज तापमान और वायुमंडलीय असंतुलन के कारण करीब 31% घटनाएं इस दौरान होती हैं. यानी कि मार्च से सितंबर के बीच बिजली अपना कहर बरपाती है. यही कारण है कि हर साल आकाशीय बिजली गिरने की करीब 1.8 करोड़ (18 मिलियन) से अधिक घटनाएं होती हैं.

किस मौसम में गिरती है बिजली, सालभर में कितनी घटनाएं: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) के अनुसार, आकाशीय बिजली गिरने यानी वज्रपात की सबसे अधिक घटनाएं मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के बीच होती हैं. कुल बिजली गिरने और इससे होने वाले नुकसान का लगभग 57% हिस्सा इसी दौरान दर्ज किया जाता है.

आंकड़ों की बात करें तो बिजली देश में अब तक 1,02,263 (1.02 लाख) लोगों की जान ले चुकी है. यानी हर साल 2,800 से 3,000 लोगों को आकाशीय बिजली अपने तेज से झुलसाकर उनके प्राण हर लेती है. ETV Bharat की रिपोर्ट में पढ़िए, बिजली गिरने जैसी घटनाएं क्यों होती हैं? इसकी वजह क्या है? देश-दुनिया में इससे कितने लोग प्रभावित होते हैं? ऐसे कौन से शहर हैं जहां ऐसी घटनाएं होने की ज्यादा संभावनाएं रहती हैं? जैसे सवालों के जवाब.

हैदराबाद (समन्वय पाण्डेय): Lightning Deaths Per Year: मानसून और बारिश के दो चेहरे हैं. एक सुहावना मौसम है जो जीवन में रोमांच भर देता है, वहीं दूसरा डरानेवाली प्राकृतिक आपदा. जैसे, बाढ़, पहाड़ों का दरकना, बादलों का फटना, बिजली गिरना. इनमें से बिजली गिरना एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो पलभर में ही एक अच्छे-खासे हट्टे-कट्टे इंसान की जीवन लीला समाप्त कर देती है.

दरअसल, किसान, खेतिहर मजदूर और खुले में काम करने वाले लोग ज्यादा खतरे में होते हैं, जबकि दफ्तरों के अंदर काम करने वाले लोगों को अपेक्षाकृत कम खतरा होता है. ओडिशा के मयूरभंज, सुंदरगढ़ और क्योंझर उन जिलों में शामिल हैं, जहां बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होती हैं. मौतों के मामले में, मयूरभंज, गंजाम, क्योंझर और ढेंकनाल सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं.

असम में आकाशीय बिजली ने 11 साल में ली 391 की जान: असम में 2014 से 2025 के बीच यानी 11 साल में बिजली गिरने से 391 लोगों की मौत हुई. हाल ही में खत्म हुए असम विधानसभा सत्र के दौरान राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री केशव महंता ने बताया कि राज्य में बिजली गिरने की घटनाओं में 2014 में 3, 2015 में 4, 2016 में 25, 2017 में 23, 2018 में 31, 2019 में 45, 2020 में 33, 2021 में 14, 2022 में 50, 2023 में 38, 2024 में 51 और 2025 में 35 लोगों की मौत हुई. इस साल यानी 23 जुलाई 2026 तक बिजली गिरने से 39 लोगों की मौत हो चुकी है.

छत्तीसगढ़ में 2 साल में 434 की मौत: मार्च 2026 में छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दौरान पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, 2024-25 और 2025-26 के वर्षों में आकाशीय बिजली गिरने से कुल 434 मौतें हुईं. सरकार ने राहत के तौर पर पीड़ित परिवारों को 17.28 करोड़ रुपए का भुगतान किया.

बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा. (Photo Credit; Getty Images)

हरियाणा-पंजाब में बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी: दुनिया के प्रमुख वैज्ञानिकों में से एक PGI चंडीगढ़ में पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण के प्रोफेसर डॉ. रविंदर खईवाल का कहना है कि वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गनाइजेशन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत को जलवायु से जुड़े बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें हीटवेव, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी और अनियमित मानसून शामिल हैं.

क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग-सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल (CROPC) की 2023-24 और 2024-25 की रिपोर्ट में राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और रेगिस्तानी व अर्ध-शुष्क इलाकों को बिजली गिरने की नई हॉटस्पॉट जगहों के तौर पर पहचाना गया है. बिजली गिरने से प्रभावित भारत के जिलों में बीकानेर और चूरू अब मयूरभंज और कच्छ से भी आगे निकल गए हैं.

जहां 2020-21 में पूरे देश में बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई, वहीं हरियाणा में यह आंकड़ा 164% और पंजाब में 331% बढ़ गया. इसके पीछे बढ़ते तापमान, सिंचाई के कारण मिट्टी में नमी का बढ़ना, पंजाब और हरियाणा के ऊपर हवा में एरोसोल (धूल के कण) का उच्च स्तर और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस व मानसून के बीच आपसी असर जैसे कारण हो सकते हैं.

महाराष्ट्र में हर साल 100-150 की मौत: महाराष्ट्र में बिजली गिरने की हर साल लगभग 25 से 35 लाख घटनाएं होती हैं. महाराष्ट्र राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोरोलॉजी (IITM) अर्थ नेटवर्क्स के लाइटनिंग फ्लैश डेंसिटी डेटा और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अनुसार राज्य में हर साल बिजली गिरने से औसतन 100 से 150 मौतें होती हैं.

2022 में यह संख्या सबसे ज्यादा 236 और 2023 में 181 थी. हर साल ऐसी घटनाओं में 4,000 से 5,500 लोग घायल या विकलांग भी होते हैं. पब्लिक हेल्थ ट्रैकिंग के अनुसार, बिजली गिरने से बचने वालों में शारीरिक नुकसान की दर लगभग 74% है.

बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा. (Photo Credit; Getty Images)

बिजली गिरने से जम्मू-कश्मीर में 12 साल में 42 की मौत: जम्मू-कश्मीर में 2010-2022 के दौरान खराब मौसम की कुल घटनाओं में से लगभग 68% घटनाएं बिजली गिरने की थीं. भारी बर्फबारी में 182 मौतें और बाढ़ में 119 मौतों की तुलना में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या अपेक्षाकृत कम रहीं, जो 42 थी. राज्य के राजौरी जिले में सबसे ज्यादा बिजली गिरने की घटनाएं होती हैं.

यहां हर साल प्रति वर्ग किलोमीटर लगभग 121 बार बिजली गिरती है. श्रीनगर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉ. मुख्तार अहमद के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के कारण खराब मौसम की घटनाओं की आवृत्ति में बढ़ोतरी होती है. औसत तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हवा की नमी सोखने की क्षमता को 7% तक बढ़ा सकती है, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर तेज बारिश, माइक्रोबर्स्ट और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

केरलम में 'बिजली' हर साल लेती 71 की जान: केरलम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बिजली गिरने से हर साल औसतन 71 लोगों की मौत होती है. खास बात ये है कि बिजली गिरने की कुल घटनाओं में से 83 प्रतिशत घटनाएं दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे के बीच हुईं. 2015 से 2026 के बीच, केरलम में बिजली गिरने से कुल 141 मौतें दर्ज की गईं. इनमें सबसे ज्यादा मौतें 2017 और 2018 में हुईं, जबकि 2020 में सबसे कम 5 मौतें हुईं.

केरलम के इन शहरों में बिजली गिरने की संभावना ज्यादा: केरलम में कोट्टायम जिला बिजली गिरने से सबसे ज्यादा प्रभावित है. इसके बाद तिरुवनंतपुरम का नंबर आता है. कोट्टायम में हर साल प्रति वर्ग किलोमीटर 70 बार तक बिजली गिरती है. कोट्टायम में मरने वालों की संख्या भी ज्यादा रहती है. राज्य में मानसून से पहले यानी मार्च से मई और मानसून के बाद यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच बिजली गिरने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं.

बिजली गिरने से मौत का आंकड़ा. (Photo Credit; Getty Images)

केरलम में सबसे ज्यादा आता तूफान: क्लाइमेटोलॉजी से जुड़ी हालिया स्टडी से पता चलता है कि कोट्टायम के साथ ही एर्नाकुलम, इडुक्की और पथानामथिट्टा में भी बिजली गिरने की संभावना ज्यादा रहती है. प्रायद्वीपीय भारत में केरलम में तूफ़ान वाले दिन सबसे ज्यादा होते हैं. राज्य में हर साल औसतन 60 से 80 दिन तूफ़ान आता है.

दिल्ली में बिजली गिरने से काफी कम मौतें: दिल्ली खेती-बाड़ी वाला राज्य न होकर एक बहुत ज्यादा शहरीकृत महानगर है. यही कारण है कि नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में प्री-मानसून (मार्च-मई) और मानसून (जून-सितंबर) में हर साल हजारों बार बिजली तो चमकती है. लेकिन, इनमें जान-माल का नुकसान नहीं होता. IMD और निजी नेटवर्क द्वारा लगाए गए आधुनिक लाइटनिंग डिटेक्शन नेटवर्क (LDN) ने बीते 25 साल में कुल 25 से 50 मौतें होने का अनुमान लगाया है.

किस राज्य में कब बिजली गिरने की अधिक संभावना: भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्र का कहना है कि आकाशीय बिजली भारत में मौसम से जुड़ी सबसे आम और जानलेवा आपदाओं में से एक है. रिसर्च से पता चलता है कि बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है. हालांकि यह ट्रेंड न तो पूरे भारत में एक जैसा है और ना ही अलग-अलग मौसमों में.

सबसे ज्यादा बढ़ोतरी उत्तर-पश्चिम भारत में मानसून के दौरान और पूर्वोत्तर भारत में मानसून से पहले के समय में देखी गई है. जबकि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से पहले और सर्दियों के दौरान इसमें कमी देखी गई है. अहम बात यह है कि बिजली गिरने की घटना और उससे होने वाली मौतें हमेशा एक ही जगह पर नहीं होतीं. NCRB के आंकड़ों पर आधारित एक लंबे समय के अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि हर साल बिजली गिरने से होने वाली मौतों में से आधी मध्य भारत में होती हैं.

बिजली से बचाव का सिर्फ एक तरीका...सावधानी: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेजर रिटायर्ड जनरल मनोज बिंदल का कहना है कि जब मौसम कुछ खास स्थितियों में होता है, तो बिजली गिरती है. इसे कोई रोक नहीं सकता. बेशक, हम बिजली से खुद को सुरक्षित रखने के लिए सावधानियां बरत सकते हैं. आजकल लोग लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं.

कम लागत वाले लाइटनिंग अरेस्टर साइकिल के टायरों और उनके रिम से बनाए जाते हैं. लोग बिजली के असर को कम करने के लिए इनका इस्तेमाल करते हैं. इसके अलावा हम बिजली के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं. लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस बारे में जानकारी होनी चाहिए. उन्हें इसका पालन करना चाहिए.

सरकार SACHET और CAP से लोगों को कर रही अलर्ट: बिंदल बताते हैं कि सरकार इस दिशा में बहुत कुछ कर रही है. सरकार 'सचेत' (SACHET) ऐप लेकर आई है. NDMA ने 'कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल' (CAP) नाम का एक इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम भी शुरू किया है. यहां लोग खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. अगर बिजली गिरने या आंधी-तूफान की कोई संभावना होती है, तो ऐप इसकी जानकारी देगा. यह ऐप बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं. 'सचेत' प्लेटफॉर्म पहले से ही जियो-टारगेटेड डिजास्टर अलर्ट को सपोर्ट करता है, जिसमें कई चैनलों के जरिए दी जाने वाली चेतावनियां शामिल हैं.

NDRF लोगों को बता रही बचाव के तरीके: NDRF कमांडेंट मनीष रंजन का कहना है कि जब भी हम कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, तो हम लोगों को जागरूक और संवेदनशील बनाते हैं. हम उन्हें सिखाते हैं कि बिजली गिरने और शॉर्ट सर्किट से खुद को कैसे बचाएं. हम उन्हें यह भी बताते हैं कि इमरजेंसी की स्थिति में 'फर्स्ट रिस्पॉन्डर' के तौर पर कैसे काम करना है. हम लोगों को जागरूक और संवेदनशील बना रहे हैं.

जानिए कैसे गिरती है बिजली: UN क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क (CTCN) के पूर्व सलाहकार बोर्ड सदस्य और MAUSAM के ट्रस्टी सौम्य दत्ता के अनुसार जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई हिस्सों में ऐसी स्थितियां पैदा कर रहा है जिनसे बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं. हालांकि, यह हर जगह एक जैसा नहीं है. भारत में बिजली गिरने की घटनाएं ज्यादा होने लगी हैं.

खासकर पूर्वी और हिमालय के निचले इलाकों में. यह देश के सबसे खतरनाक मौसम संबंधी खतरों में से एक बन गया है. ज्यादातर बिजली तेज और उथल-पुथल वाले तूफानों और क्युमुलोनिम्बस बादलों के अंदर बनती है. जमीन की सतह गर्म होने से गर्म और नमी वाली हवा तेजी से ऊपर उठती है. जिससे बादल के अंदर पानी की बूंदें, बर्फ के कण और ओले आपस में टकराते हैं. इन टकरावों से इलेक्ट्रिक चार्ज अलग-अलग हो जाते हैं.

पॉजिटिव चार्ज बादल के ऊपरी हिस्से में और नेगेटिव चार्ज - निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड काफी मजबूत हो जाता है, तो बादल और जमीन के बीच या बादलों के अंदर बिजली का डिस्चार्ज होता है. इसी डिस्चार्ज को बिजली गिरना कहते हैं.

बिजली गिरने से मौत कैसे हो जाती: आकाशीय बिजली में लगभग 10 से 30 करोड़ वोल्ट तक का करंट होता है. जब यह शरीर से गुजरता है, तो दिल की प्राकृतिक इलेक्ट्रिक रिदम पूरी तरह बिगड़ जाती है. धड़कन अचानक रुक जाती है. बिजली सीधे दिमाग और नर्वस सिस्टम पर असर डालती है. इससे मस्तिष्क की वह गतिविधियां बंद हो जाती हैं जो शरीर के अंगों और सांस लेने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती हैं. हाई वोल्टेज और अधिक तापमान की वजह से त्वचा, मांसपेशियां, नसें और खून की नलियां भीतर से जल जाती हैं. शरीर में पानी की कमी के कारण अंग काम करना बंद कर देते हैं. कई मामलों में सीने की मांसपेशियां बिजली के झटके से इतनी सिकुड़ जाती हैं कि इंसान सांस नहीं ले पाता और ऑक्सीजन की कमी से उसकी मौत हो जाती है.

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