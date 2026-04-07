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IMD ने राजधानी में दिनभर गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान लगाया

मौसम विभाग ने दिन में गरज के साथ हल्की बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज हवा चलने का अनुमान लगाया है. ये हालात सुबह, दोपहर, शाम और रात तक बने रहने की संभावना है, जिससे पता चलता है कि शहर भर में मौसम लंबे समय तक खराब रहेगा.

शहर के कुछ हिस्सों में आसमान में बादल छाए रहे, सड़कें गीली रही और तापमान में काफी गिरावट देखी गई, क्योंकि आने-जाने वाले लोग हल्की बारिश के बीच से गुजर रहे थे. मौसम विभाग के मुताबिक शहर में पूरे दिन कम से कम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और अधिक से अधिक 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

नई दिल्ली: नई दिल्ली में मंगलवार सुबह मौसम में बदलाव देखा गया. हल्की बारिश से राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते तापमान से कुछ समय के लिए राहत मिली.

बारिश की गतिविधि का हवा का गुणवत्ता पर भी थोड़ा असर पड़ा है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के डेटा के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 117 रहा, जिसे मॉडरेट कैटेगरी में रखा गया है. हालांकि यह खराब लेवल से बेहतर है, लेकिन अधिकारी सेंसिटिव ग्रुप्स को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

मौसम विभाग ने उत्तर-पश्चिम भारत के लिए मौसम का बड़ा अनुमान भी जारी किया है. 6 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कहीं-कहीं हल्की से मीडियम बारिश, गरज के साथ बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवा (30 और 50 kmph, जो 60 kmph तक जा सकती हैं) चलने की संभावना है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और ईस्ट राजस्थान में भी ऐसे ही हालात रहने की उम्मीद है.

7 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच फिर से बारिश होने की उम्मीद है साथ ही जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है. दिल्ली के साथ-साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में 7 और 8 अप्रैल को गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है. इसके अलावा, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवा की रफ़्तार से गरज के साथ बारिश हो सकती है.

आईएमडी ने 7 और 8 अप्रैल के बीच दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में कहीं-कहीं ओले गिरने और आने वाले दिनों में कश्मीर घाटी और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ इलाकों में भारी बारिश की भी चेतावनी दी है.