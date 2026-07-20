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लिफ्ट देकर रेप करने की कोशिश, बचने के लिए घने जंगल में रास्ता भटकी युवती...पुलिस ने ऐसे बचाई जान

पुलिस ने जंगल से महिला का रेसक्यू किया ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ रेप करने की कोशिश का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, कथित तौर पर आरोपी शख्स महिला को किडनैप करके गंगापाड़ा-रतनपुर के पास काजू के जंगल में ले जाया गया, जहां उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. हालांकि, महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उससे भिड़ गई और उसके चंगुल से भागने में कामयाब रही. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 50 से ज्यादा पुलिसवालों, ड्रोन और जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से करीब तीन घंटे की तलाशी के बाद, महिला को सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. रतनपुर जंगल में फंस गई महिला (ETV Bharat) एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महिला रविवार सुबह खोरधा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी. तभी आरोपी मोटरसाइकिल पर उसके पास आया. यह पूछने के बाद कि वह कहां जा रही है, उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की. महिला लिफ्ट लेने को तैयार हो गई. हालांकि, आरोपी शख्स उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बजाय, कथित तौर पर गलत इरादे से उसे लेकर गंगापाड़ा चंदका रोड के पास रतनपुर काजू के जंगल में चला गया. पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला को जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. हालांकि, महिला ने उसका डटकर मुकाबला किया और जंगल में अंदर भागकर उसके चंगुल से बच निकली.