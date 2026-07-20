ETV Bharat / bharat

लिफ्ट देकर रेप करने की कोशिश, बचने के लिए घने जंगल में रास्ता भटकी युवती...पुलिस ने ऐसे बचाई जान

आरोप है कि, शख्स लिफ्ट देने के बहाने महिला को जंगल में ले जाकर रेप करने की कोशिश की. हालांकि, वह बच निकली.

Lift offer turns to abduct and rape attempt women rescued after 3 hr search operation Bhubaneswar
पुलिस ने जंगल से महिला का रेसक्यू किया (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 5:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

भुवनेश्वर: ओडिशा के भुवनेश्वर में लिफ्ट देने के बहाने महिला के साथ रेप करने की कोशिश का मामला सामने आया है. खबर के मुताबिक, कथित तौर पर आरोपी शख्स महिला को किडनैप करके गंगापाड़ा-रतनपुर के पास काजू के जंगल में ले जाया गया, जहां उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की.

हालांकि, महिला ने हिम्मत दिखाते हुए उससे भिड़ गई और उसके चंगुल से भागने में कामयाब रही. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, 50 से ज्यादा पुलिसवालों, ड्रोन और जीपीएस ट्रैकिंग की मदद से करीब तीन घंटे की तलाशी के बाद, महिला को सुरक्षित बचा लिया गया. पुलिस ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

Lift offer turns to abduct and rape attempt women rescued after 3 hr search operation Bhubaneswar
रतनपुर जंगल में फंस गई महिला (ETV Bharat)

एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक, महिला रविवार सुबह खोरधा बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी. तभी आरोपी मोटरसाइकिल पर उसके पास आया. यह पूछने के बाद कि वह कहां जा रही है, उसने उसे लिफ्ट देने की पेशकश की. महिला लिफ्ट लेने को तैयार हो गई. हालांकि, आरोपी शख्स उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के बजाय, कथित तौर पर गलत इरादे से उसे लेकर गंगापाड़ा चंदका रोड के पास रतनपुर काजू के जंगल में चला गया.

पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कथित तौर पर महिला को जंगल के अंदर एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसका यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की. हालांकि, महिला ने उसका डटकर मुकाबला किया और जंगल में अंदर भागकर उसके चंगुल से बच निकली.

भागने की कोशिश में वह रास्ता भटक गई और जंगल में ही फंस गई. बाहर निकलने का कोई रास्ता न मिलने पर, उसने बाद में पुलिस कंट्रोल रूम में डायल किया और उन्हें घटना के बारे में बताया.

अलर्ट मिलने के तुरंत बाद, जोन-3 के एसीपी प्रशांत साहू ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया. इन्फोवैली, जटनी, खंडगिरी और भरतपुर पुलिस स्टेशनों के अधिकारियों और स्थानीय निवासियों सहित 50 से ज्यादा पुलिसवाले बचाव अभियान में शामिल हुए. अधिकारी ने कहा, "सर्च ऑपरेशन दोपहर करीब 1 बजे से शाम 4 बजे तक लगभग तीन घंटे तक चला. महिला को जल्दी से बचाना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके मोबाइल फोन की बैटरी में सिर्फ 10 परसेंट चार्ज बचा था."

सर्च ऑपरेशन के तहत, पुलिस ने उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए ड्रोन, फ्लेयर गन, मोबाइल जीपीएस ट्रैकिंग और दूसरी टेक्निकल मदद का सहारा लिया. पुलिस ने महिला को रेस्क्यू टीम की लोकेशन पहचानने में मदद करने के लिए सिग्नल रॉकेट भी दागे.

लगभग तीन घंटे बाद, महिला को जंगल से सुरक्षित निकाल लिया गया. इस बीच, पुलिस ने आरोपियों को भागने से रोकने के लिए आस-पास के इलाकों की सड़कों को सील कर दिया और उनकी जांच की. महिला की शिकायत के आधार पर, इन्फोवैली पुलिस ने केस दर्ज किया और कड़ी तलाशी के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने आरोपी की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. पुलिस अधिकारी ने कहा कि, आरोपी को आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.

ये भी पढ़ें: पश्चिम बंगाल में दरिंदगी: आदिवासी महिला से गैंगरेप के बाद हत्या! दो गिरफ्तार

TAGGED:

BHUBANESWAR CRIME NEWS
BHUBANESWAR WOMEN ABDUCTED
GANGAPADA KAJU JUNGLE WOMEN RESCUED
WOMEN RESCUED FROM JUNGLE
WOMEN RESCUED FROM JUNGLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.