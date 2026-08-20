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आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों की जिंदगी, कोई पुलिस में गया तो किसी ने बैंक की राह पकड़ी, सबसे ज्यादा कर रहे खेती

झारखंड में आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों की जिंदगी बदल गई है. ये अब नई दुनिया में खुश हैं. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 20, 2026 at 7:29 PM IST

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रांची: झारखंड में पिछले दो दशक के दौरान 360 के करीब नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्यधारा का दामन थामा. कभी जिनके हाथों में एके-47, इंसास और एसएलआर जैसी घातक बंदूकें हुआ करती थीं, आज उन्हीं में से अधिकांश के हाथों में हल, कुदाल और खेती के औजार हैं. ईटीवी भारत के इस विशेष रिपोर्ट में हम बताएंगे कि झारखंड के चर्चित पूर्व नक्सली आज कहां हैं. कौन खेती कर रहा है, कौन पुलिस की वर्दी पहन चुका है.

किस हाल में हैं हथियार डालने वाले नक्सली: ईटीवी ने जुटाई जानकारी

इस रिपोर्ट में हम बताएं कि हथियार छोड़ने के बाद उनकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया और पुनर्वास की राह उनके लिए कितनी सफल साबित हुई. झारखंड में अगर नक्सली संगठन में किसी की गिनती होती है तो वह है भाकपा माओवादी, बाकी ग्रुप को झारखंड में स्प्लिंटर ग्रुप का ही तमगा मिला. साल 2010 से लेकर अब तक लगभग 360 के करीब भाकपा माओवादियों के छोटे-बड़े नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाल दिए.

झारखंड में आत्मसमर्पण के बाद पूर्व नक्सलियों की जिंदगी (ETV Bharat)

अक्सर हम नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर विशेष चर्चाएं करते हैं लेकिन चर्चा इस बात की भी होनी चाहिए कि आखिर आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों की वर्तमान स्थिति क्या है. वे किस हालत में जी रहे हैं, कहीं उनमें से कोई दोबारा लाल आतंक के रास्ते पर तो नहीं निकल गया.

इसी कड़ी में ईटीवी भारत ने साल 2010 से लेकर 2026 तक पुलिस के सामने अपने हथियार डालने वाले 277 नक्सलियों के बारे में जानकारी जुटाई. इस कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकलकर सामने आई कि अधिकांश नक्सलियों ने आत्मसमर्पण करने के बाद सच्चाई का ही रास्ता चुना. उनमें से कुछ जरूर लटके जो अभी भी स्पेशल ब्रांच के रडार पर हैं लेकिन राहत की बात यह है कि उनकी संख्या बेहद या कहें ना के बराबर है. हम आज की रिपोर्ट में साल 2010 से लेकर अब तक सरेंडर करने वाले 277 नक्सलियों की बात करेंगे.

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आत्मसमर्पण करने वाले 277 में सबसे ज्यादा 110 कर रहे हैं खेती

आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों में सबसे ज्यादा कल 110 पूर्व नक्सली खेती-बाड़ी, सब्जी उत्पादन और पशुपालन का काम कर रहे हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि खेती करने वाले सभी 110 अपने गांव में ही निवास कर रहे हैं. इसके अलावा अभी भी 45 आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली ओपन जेल में रह रहे हैं. ओपन जेल में रहने वाले नक्सलियों को फिलहाल लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी है जिसके बाद वे जेल से बाहर निकलेंगे.

Life of former Naxalites
खेती करते पूर्व नक्सली (ETV Bharat)

आत्मसमर्पण करने वाले 277 नक्सलियों में से 25 पूर्व नक्सली विभिन्न तरह के रोजगार में हैं. इनमें से कुछ झारखंड पुलिस में हैं, कुछ पुलिस विभाग में चौकीदार हैं. कुछ रेलवे में नौकरी कर रहे हैं. कुछ बैंक के दैनिक मजदूर हैं, कुछ तो बाकायदा अपने गांव में शिक्षक बन गए हैं. इसके अलावा समर्पण करने वाले कई नक्सली सुरक्षा गार्ड, बिजली मिस्त्री, ड्राइवर, निजी दुकान संचालक, मनरेगा कर्मी, सहिया, जीविका दीदी, आंगनबाड़ी सहायिका, मजदूरी एवं अन्य छोटे रोजगार कर रहे हैं.

  • करीब 110 पूर्व नक्सली खेती-बाड़ी, सब्जी उत्पादन या पशुपालन से जुड़े हैं. यह सबसे बड़ा वर्ग है.
  • करीब 45 पूर्व नक्सली वर्तमान में ओपन जेल में रह रहे हैं.
  • करीब 14 पूर्व नक्सलियों की मृत्यु हो चुकी है.
  • करीब 25 पूर्व नक्सली पुलिस, रेलवे, बैंक, शिक्षक, चौकीदार, सुरक्षा गार्ड, जीविका दीदी, सहिया, मनरेगा कर्मी, बिजली मिस्त्री, ड्राइवर, मजदूरी, निजी दुकान, सामाजिक कार्य और अन्य रोजगार से जुड़े हैं.
  • कुछ पूर्व नक्सली न्यायिक हिरासत (जेल) में हैं, जबकि कुछ के बारे में पुलिस रिकॉर्ड में वर्तमान जानकारी उपलब्ध नहीं है.
  • दो मामलों में दोबारा नक्सली गतिविधियों में शामिल होने या संलिप्त होने की सूचना दर्ज है, जबकि एक नक्सली वर्ष 2013 से पुलिस रिकॉर्ड में लापता बताया गया है.

खेती बनी सबसे बड़ा सहारा

रांची, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, दुमका और अन्य जिलों के अधिकांश आत्मसमर्पित नक्सली आज खेती-बाड़ी कर रहे हैं. कई लोग धान, सब्जी और अन्य फसलों की खेती के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं. कुछ ट्रैक्टर चलाते हैं तो कुछ खेती के साथ मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण कर रहे हैं. कई महिला नक्सलियों ने स्वयं सहायता समूह, सहिया, जीविका दीदी और आंगनबाड़ी जैसे कार्यों से जुड़कर नई शुरुआत की है.

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आत्मसमर्पण करने वाले टॉप नक्सलियों की वर्तमान स्थिति

आत्मसमर्पण करने वालों में कई ऐसे नक्सली भी शामिल हैं जो संगठन में जोनल कमांडर (ZCM), सब-जोनल कमांडर/मेंबर (SZM/SZC), रीजनल कमेटी मेंबर (RCM), स्टेट एरिया कमेटी (SAC) और एरिया कमांडर (AC) जैसे महत्वपूर्ण पदों पर थे. इनमें से अधिकांश अब खेती-बाड़ी, सामान्य जीवन या पुनर्वास प्रक्रिया से जुड़े हैं, जबकि हाल के वर्षों में आत्मसमर्पण करने वाले कई बड़े नक्सली फिलहाल ओपन जेल या न्यायिक हिरासत में हैं.

Life of former Naxalites
पूर्व नक्सली (ETV Bharat)

कुल 22 नक्सली खेती-बाड़ी से संबंधी काम कर रहे हैं

एरिया कमांडर: मंडल टुरी, चांद महतो, रिगा मुंडा, हीरा यादव, लखन उर्फ मेघनाथ यादव, सत्यप्रकाश महतो, जेम्स कुजूर, कैलाश्वर खरवार.

सब जोनल कमांडर: विशाल यादव उर्फ कौशल यादव, शंकर पासवान, नरेंद्र यादव, कुलदीप मेहता, मुन्नू यादव, तिलक राम साहू, दुर्गेश कुमार सिंह, रंजीत कुमार सिंह, राजकिशोर उरांव, हरेंद्र उरांव, मदन यादव, शिव उर्फ मंगला.

स्पेशल एरिया कमिटी: दिनेश यादव उर्फ छसमा, बलकेश्वर उरांव.

वैसे नक्सली जो ओपन जेल में हैं इनकी कुल संख्या 25 है

एरिया कमांडर: बबलू मंडल, बैजनाथ मुंडा, रघु कायम, रामदयाल मुंडा, बसुमती जेराई, किशोर सिरका

जोनल कमांडर: मुनमुन परमानिक, सुरेश सिंह मुंडा उर्फ सिंगराय मुंडा, नीरज सिंह खरवार, संजीव उर्फ राजकुमार चांजु, रामदेव आलम उर्फ बच्चन दा

सब जोनल कमांडर: सुनील सिंह, आनंद सिंह उर्फ भासयान, कादी उर्फ गुलशन, नगेंद्र मुंडा, रेखा मुंडा, दर्शन, सुलमान हांसदा

रीजनल कमिटी मेम्बर: कुंदन पाहन उर्फ विकास, नकुल यादव, धनंजय महतो, कमल गंझू, सुनील कुमार महतो

स्पेशल एरिया कमिटी: करिया राम मुंडा उर्फ अर्जुन, गणेश यादव उर्फ बिमल यादव

वैसे नक्सली जो न्यायिक हिरासत में हैं

एरिया कमांडर: सुदेश होन्हागा, एरवती मांझी, देवान मुर्मू, सुमित्रा सुरीन, रिसिव उर्फ उषा सोय, साल्मी मुंडा

जोनल कमांडर: संतोष मांझी, चंदन लोहरा, जयकांत उर्फ गुंगा

सब जोनल कमांडर: मुकेश यादव, नगेन अंगारिया, राजनाथ हांसदा, अनिल तुरी, सुखलाल बृंगिया

रीजनल कमिटी मेम्बर: संतोष महतो उर्फ बसुदेव

स्पेशल एरिया कमिटी: कमलेश कुमार गंझू

वैसे नक्सली जो दुकान लगा रहे हैं या अन्य काम कर रहे हैं

दुकान: अनिल नगेसिया (AC), राजदेव यादव (SZM/SZC)

शिक्षक: डिम्बा पाहन (RCM)

रेलवे: प्रेमनाथ उरांव (SZM/SZC)

ड्राइवर: बिसुन सिंह खरवार (SZM/SZC)

बैंक: रामेंद्र सिंह उर्फ पंकज जी (SZM/SZC)

मजदूरी: संजय कोरवा (SZM/SZC)

केस स्टडी-1

संगठन में रहना बड़ी भूल, खेती-बाड़ी और पशुपालन कर रहा हूं: सुरेश गंझू

आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौट चुके नक्सली सुरेश गंझू अब सामान्य जिंदगी जी रहे हैं. वह खेती-बाड़ी करने के साथ पशुपालन भी कर रहे हैं. सुरेश गंझू ने अपने पुराने जीवन को याद करते हुए कहा कि नक्सली संगठन में रहकर उन्होंने बहुत कुछ खोया.

सुरेश गंझू कहते हैं, “हम मुख्यधारा से जुड़ गए हैं. खेती-बाड़ी करते हैं, पशुपालन कर रहे हैं. नक्सल संगठन में रहना बड़ी भूल थी, संगठन में जीवन नर्क बना गया था.” सुरेश गंझू के अनुसार नक्सली संगठन में रहते हुए परिवार और सामान्य जीवन से दूरी बन गई थी. आत्मसमर्पण के बाद अब वह समाज की मुख्यधारा में लौटकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं. खेती और पशुपालन के जरिए अपने परिवार का जीवन बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

केस स्टडी-2

20 साल तक जंगल में रहा, अब परिवार के साथ हूं: छोटा विकास

15 लाख रुपये के इनामी रहे पूर्व नक्सली छोटा विकास ने कहा कि उन्होंने करीब 20 साल तक माओवादी संगठन में काम किया. 14 जुलाई 2016 को उन्होंने तत्कालीन झारखंड डीजीपी डीके पांडेय के समक्ष आत्मसमर्पण किया. इसके बाद वे अपने पूरे परिवार के साथ हजारीबाग स्थित ओपन जेल में रहे और वर्ष 2021 में वहां से बाहर निकले.

उन्होंने कहा कि आत्मसमर्पण के बाद आज वे खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. छोटा विकास ने जंगल में बचे सक्रिय माओवादियों से अपील की कि वे भी हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें. उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर अब कुछ भी हासिल करने को नहीं है. वहां सिर्फ असूलने और हिंसा के अलावा कोई काम नहीं बचा है. उन्होंने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का लाभ उठाकर माओवादी मुख्यधारा में लौटें और परिवार के साथ खुशहाल जिंदगी जिएं.

केस स्टडी-3

जीवन बदल गया, इनाम की राशि से घर-परिवार सब ठीक है: सुखराम

तीन लाख रुपये के इनामी रहे सुखराम ने कहा कि आत्मसमर्पण करने और जेल से बाहर आने के बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई है. उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से करीब तीन लाख रुपये की सहायता राशि मिली, जिससे उन्होंने अपना घर दोबारा बनाया. सुखराम के मुताबिक, जब वह संगठन में थे, तब उनका घर कुर्क कर लिया गया था. आत्मसमर्पण के बाद मिली आर्थिक मदद से उन्होंने नया घर बनाया और अब परिवार के साथ गांव में ही रहकर खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं.

Life of former Naxalites
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सुखराम कहते हैं कि अब उनका जीवन सामान्य तरीके से चल रहा है. गांव के लोगों को भी नक्सली संगठन से जुड़ने के नुकसान का एहसास हो गया है. पड़ोसी और ग्रामीण दूसरे लोगों को भी समझाते हैं कि नक्सली संगठन में जाने से प्रशासन की नजर में आना पड़ता है और परिवार को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ती है. उन्होंने कहा कि अब वह दोबारा उस रास्ते पर जाने के बारे में सोचते तक नहीं हैं.

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खेती करते पूर्व नक्सली (ETV Bharat)

सरेंडर पॉलिसी का मिला फायदा

झारखंड पुलिस की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति का असर पिछले 15 वर्षों में साफ दिखाई देता है. कभी पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहे कई शीर्ष और मध्य स्तर के नक्सलियों ने हिंसा छोड़कर सामान्य जीवन को अपनाया. सरकार की पुनर्वास योजनाओं के तहत उन्हें आर्थिक सहायता, प्रशिक्षण, रोजगार और समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का अवसर मिला.

सबसे बड़ी बात यह है कि आत्मसमर्पण करने वाले अधिकांश पूर्व नक्सली अब अपने परिवार के साथ गांवों में सामान्य जीवन जी रहे हैं. खेती-बाड़ी उनकी आजीविका का प्रमुख साधन बन चुकी है. वे धान, मक्का, सब्जियों और अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं तथा कई लोग पशुपालन और छोटे कारोबार से भी अपनी आय बढ़ा रहे हैं. जो कभी जंगलों में हथियार लेकर घूमते थे, वे अब अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने में जुटे हैं.

हालांकि सभी की जिंदगी एक जैसी नहीं बदली. कई पूर्व नक्सली गंभीर आपराधिक मामलों के कारण अब भी जेल में बंद हैं, जबकि कुछ को ओपन जेल में रखा गया है. वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें उनके अच्छे आचरण और पुनर्वास प्रक्रिया के तहत पुलिस विभाग में नियुक्ति मिली. आज वे उसी पुलिस का हिस्सा हैं, जिसके खिलाफ कभी हथियार उठाए थे.

मुख्यधारा में लौटे नक्सली चैन का जीवन जी रहे हैं: आईजी अभियान

झारखंड के आईजी अभियान नरेंद्र सिंह के अनुसार अब तक 360 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं. इनमें से अधिकांश दोबारा नक्सली गतिविधियों में नहीं लौटे. उन्होंने कहा कि नक्सली संगठन में शामिल होकर कई लोगों ने परिवार, बच्चों की पढ़ाई और बेहतर जीवन के अवसर खो दिए. कई की जान चली गई, जबकि बचे हुए कई लोग जेल में हैं. अंततः उन्हें नक्सलवाद से कुछ हासिल नहीं हुआ. झारखंड सरकार की सरेंडर नीति का लाभ उठाकर अब अधिकांश सामान्य जीवन जी रहे हैं. कई खेती कर रहे हैं, जबकि अन्य स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों से जुड़कर रोजगार हासिल कर सुखी जीवन बिता रहे हैं.

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