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भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षाएं कालातीत, शाश्वत और सार्वभौमिक ज्ञान रखती हैं: खड़गे

मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनका रास्ता हमें याद दिलाता है कि मन की शांति एक सही और मेलजोल वाली दुनिया की नींव है.

Mallikarjun Kharge on Lord Buddha
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 1, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शुभकामनाएं दीं और भगवान बुद्ध की करुणा, अहिंसा और समानता की शिक्षाओं की हमेशा प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला.

एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भगवान बुद्ध का जीवन और संदेश मानवता के लिए यूनिवर्सल ज्ञान देता रहता है. उन्होंने लिखा, 'बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं.

भगवान बुद्ध का जीवन और शिक्षा हमेशा रहने वाली और यूनिवर्सल ज्ञान रखती है. सत्य, करुणा, अहिंसा, ध्यान और समानता के उनके संदेश ने न केवल हमारी सभ्यता को आकार दिया, बल्कि संघर्ष और अनिश्चितता वाले युग में मानवता का मार्गदर्शन करना जारी रखा है.'

मन की शांति और मेलजोल की अहमियत पर जोर देते हुए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा, 'उनका रास्ता हमें याद दिलाता है कि मन की शांति एक सही और मेलजोल वाली दुनिया की नींव है. मेलजोल बना रहे, भाईचारे के रिश्ते गहरे हों, और हमारी जिंदगी अच्छे कामों से चले.' बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के फाउंडर गौतम बुद्ध के जन्म की निशानी है. इसे वेसाक के नाम से भी जाना जाता है.

भगवान विष्णु के नौवें अवतार माने जाने वाले बुद्ध का जन्म लूनर कैलेंडर के बैसाख महीने की शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था. यह एक इत्तेफाक है कि जिन तारीखों (लूनर कैलेंडर) पर बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान मिला और महापरिनिर्वाण (निधन) हुआ, वे एक ही दिन हैं.

बुद्ध का जन्म राजा सुद्धोधन और रानी मायादेवी के शाही परिवार में हुआ था, जिन्होंने 29 साल की उम्र में तपस्या के लिए अपना महल छोड़ दिया था. उन्हें 'एशिया की रोशनी' भी माना जाता है. 1999 में यह समाज में बौद्ध धर्म के योगदान को मानने के लिए यूएन का दिन बन गया. इसे तथागत गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महा परिनिर्वाण के रूप में 'ट्रिपल-ब्लेस्ड डे' माना जाता है.

बुद्ध पूर्णिमा पूर्णिमा की रात को होती है, जो आमतौर पर अप्रैल और मई के बीच होती है. इस मौके पर कई भक्त बिहार के बोधगया में मौजूद यूनेस्को ( UNESCO) वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि मंदिर जाते हैं. बोधि मंदिर वह जगह है जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था.

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