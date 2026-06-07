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उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जम्मू कश्मीर में शहीद, ऑपरेशन 'शेरोवाली' के तहत राजौरी में थे तैनात

अल्मोड़ा के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी राजौरी जम्मू-कश्मीर में शहीद हो गए. रविवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा.

LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI
उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जम्मू कश्मीर में शहीद (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 7, 2026 at 12:19 PM IST

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अल्मोड़ा: जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर जिले राजौरी में चल रहे काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान, इंडियन आर्मी के एक युवा ऑफिसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के निवासी 25 वर्षीय लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने उनकी शहादत पर गहरा दुख और शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी 'ऑपरेशन शेरोवाली' के दौरान राजोरी के मंजाकोट इलाके के मुश्किल जंगल वाले इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी कर रहे थे. इस दौरान वह एक गहरी खाई में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. साथी सैनिकों ने उन्हें तुरंत बचाया.

सेना के मुताबिक, यह इलाका बहुत खतरनाक और मुश्किल है, जहां घने जंगल, खड़ी चट्टानें, ऊबड़-खाबड़ सड़कें और खराब मौसम ऑपरेशन को और मुश्किल बनाते हैं. इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है.

आर्मी के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, शहीद ऑफिसर बीरेश्वर गोस्वामी का पार्थिव शरीर जम्मू एयर फोर्स स्टेशन लाया जाएगा, जहां मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर, जवान और जाने-माने लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद, उनके पार्थिव शरीर को पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनके पैतृक स्थान अल्मोड़ा भेजा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उधर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी.

बता दें कि 25 वर्षीय लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी पुत्र प्रमोद नाथ गोस्वामी अल्मोड़ा के पांडेखोला का रहने वाले थे. बीरेश्वर गोस्वाली 5 असम रेजीमेंट में तैनात थे. उनके पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी अल्मोड़ा के भनोली तहसील में प्रशासनिक अधिकारी हैं. रविवार शाम 5 बजे तक शहीद का पार्थिव शरीर अल्मोड़ा पहुंचने की उम्मीद है. अल्मोड़ा विश्वनाथ घाट में पूरे सम्मान के साथ ही उसकी अंत्येष्टि की जाएगी.

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अल्मोड़ा के बीरेश्वर गोस्वामी शहीद
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LIEUTENANT BIRESHWAR GOSWAMI

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