उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी जम्मू कश्मीर में शहीद, ऑपरेशन 'शेरोवाली' के तहत राजौरी में थे तैनात
अल्मोड़ा के लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी राजौरी जम्मू-कश्मीर में शहीद हो गए. रविवार शाम तक उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचेगा.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 7, 2026 at 12:19 PM IST
अल्मोड़ा: जम्मू-कश्मीर के बॉर्डर जिले राजौरी में चल रहे काउंटर-टेररिज्म ऑपरेशन के दौरान, इंडियन आर्मी के एक युवा ऑफिसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला के निवासी 25 वर्षीय लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. आर्मी की व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने उनकी शहादत पर गहरा दुख और शोक जताया है और उन्हें श्रद्धांजलि दी है.
डिफेंस सूत्रों के मुताबिक, लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी 'ऑपरेशन शेरोवाली' के दौरान राजोरी के मंजाकोट इलाके के मुश्किल जंगल वाले इलाके में ऑपरेशनल ड्यूटी कर रहे थे. इस दौरान वह एक गहरी खाई में गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए. साथी सैनिकों ने उन्हें तुरंत बचाया.
#जनरलउपेंद्रद्विवेदी, #थलसेनाध्यक्ष तथा भारतीय सेना के समस्त पद, #वीरयोद्धा लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्तव्य के प्रति उनकी अटूट निष्ठा, अदम्य साहस एवं राष्ट्रसेवा के प्रति उनका निःस्वार्थ… https://t.co/H5jv9h6SQ0— ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) June 7, 2026
सेना के मुताबिक, यह इलाका बहुत खतरनाक और मुश्किल है, जहां घने जंगल, खड़ी चट्टानें, ऊबड़-खाबड़ सड़कें और खराब मौसम ऑपरेशन को और मुश्किल बनाते हैं. इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद पिछले कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चल रहा है.
VIDEO | Jammu and Kashmir LG Manoj Sinha pays homage to martyr Lt. Beereshwar Goswami, who lost his life in a terrorist attack.— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/kDk2zDezlp
आर्मी के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, शहीद ऑफिसर बीरेश्वर गोस्वामी का पार्थिव शरीर जम्मू एयर फोर्स स्टेशन लाया जाएगा, जहां मिलिट्री और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर, जवान और जाने-माने लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे. इसके बाद, उनके पार्थिव शरीर को पूरे मिलिट्री सम्मान के साथ उनके पैतृक स्थान अल्मोड़ा भेजा जाएगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. उधर, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि दी.
VIDEO | General Officer Commanding (GOC) of the White Knight Corps, Lieutenant General PK Mishra, and all ranks pay homage to Lieutenant Beereshwar Goswami in Jammu.— Press Trust of India (@PTI_News) June 7, 2026
The White Knight Corps has expressed grief over the death of Lieutenant Beereshwar Goswami, who lost his life… pic.twitter.com/EaIyLYcxdg
बता दें कि 25 वर्षीय लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी पुत्र प्रमोद नाथ गोस्वामी अल्मोड़ा के पांडेखोला का रहने वाले थे. बीरेश्वर गोस्वाली 5 असम रेजीमेंट में तैनात थे. उनके पिता प्रमोद नाथ गोस्वामी अल्मोड़ा के भनोली तहसील में प्रशासनिक अधिकारी हैं. रविवार शाम 5 बजे तक शहीद का पार्थिव शरीर अल्मोड़ा पहुंचने की उम्मीद है. अल्मोड़ा विश्वनाथ घाट में पूरे सम्मान के साथ ही उसकी अंत्येष्टि की जाएगी.
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