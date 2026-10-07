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दिल्ली में थाने बने बच्चों की पढ़ाई का सुरक्षित ठिकाना, पुलिस स्टेशनों की लाइब्रेरी में बदल रही जिंदगी

दिल्ली पुलिस स्टेशन लाइब्रेरी में पढ़ते छात्र ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पुलिस थाने आमतौर पर लोगों के लिए शिकायत, एफआईआर व पुलिस कार्रवाई से जुड़ी जगह माने जाते हैं, लेकिन अब इनकी एक अलग तस्वीर भी सामने आ रही है. दिल्ली के 48 पुलिस स्टेशनों में चल रही पब्लिक लाइब्रेरी बच्चों व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पढ़ाई का सुरक्षित व शांत ठिकाना बन रही हैं. जहां एक ओर इन लाइब्रेरी में किताबों व पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर, वाई-फाई व डिजिटल संसाधनों की सुविधा भी दी जा रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक में ये लाइब्रेरी युवाओं के बहुत काम आ रही हैं.

दिल्ली पुलिस में डीसीपी नेहा यादव ने इन लाइब्रेरी को दिल्ली पुलिस का 'हिडन जेम' बताया, जो 45 से अधिक स्थानों पर मौजूद है. उनके मुताबिक समय के साथ इन लाइब्रेरी को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. कई जगहों पर मुफ्त वाई-फाई, कंप्यूटर व प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पुस्तकों की व्यवस्था की गई है. लाइब्रेरी में प्रवेश की व्यवस्था भी डिजिटल की गई है. इसके अंतर्गत पाठकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. शिखर फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं के सहयोग के दिल्ली के पुलिस थानों में ये लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं, जहां बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं. पुलिसकर्मियों से छात्रों को मिलता रहता है मार्गदर्शन (ETV BHARAT) छोटे घरों व भीड़भाड़ वाले इलाकों के बच्चों के लिए बड़ी सुविधा दिल्ली में दर्जनों इलाकों में परिवार छोटे मकानों में रहते हैं. ऐसे में आसपास बाजार, यातायात, दुकानों व अन्य गतिविधियों का शोर भी रहता है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए घंटों शांत होकर पढ़ना चुनौती बन जाता है. कई परिवारों के पास अलग से स्टडी रूम या महंगी निजी लाइब्रेरी की फीस देने का विकल्प भी नहीं होता है. ऐसे बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में चलने वाली ये लाइब्रेरी एक वैकल्पिक अध्ययन केंद्र बन गई हैं. डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि बच्चों को ऐसा वातावरण देने की कोशिश है, जहां वे बिना किसी शुल्क के शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ सकें. उन्होंने बताया कि बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा या साइबर कैफे जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. इसलिए कई लाइब्रेरी में कंप्यूटर व वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म भी भर पाते हैं. ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी में दिखा सपनों का संघर्ष इस पहल की जमीनी तस्वीर ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की पब्लिक लाइब्रेरी में देखने को मिली. यहां अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं. कोई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कोई पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती या रेलवे की नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है. लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे मोहम्मद शोहरत यूपीएससी व पीसीएस दोनों की संयुक्त तैयारी कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाली सुविधाएं निजी लाइब्रेरी की तुलना में भी बेहतर हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा है. लड़के हों या लड़कियां, सभी के लिए सुरक्षित माहौल है. लाइब्रेरी में पढ़ाई करते छात्र (ETV BHARAT) उन्होंने बताया कि, लाइब्रेरी में वाई-फाई, बैठने की व्यवस्था, एसी, किताबें व समन्वय के लिए स्टाफ मौजूद है. अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के हिसाब से किताबें उपलब्ध हैं व अगर किसी पुस्तक की कमी महसूस होती है तो उसकी मांग दर्ज कराने के बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी जाती है. लाइब्रेरी का वातावरण पढ़ाई के लिए अच्छा है और यहां आने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को देखकर भी तैयारी के लिए प्रेरणा मिलती है. हालांकि, सुविधाएं कितनी भी अच्छी हों सफलता के लिए विद्यार्थी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही होगा. लाइब्रेरी व सहयोग से मिलेगी सफलता ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी में पढ़ने वाली अंजली नारायण ने बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से यहां आ रही हैं. वह सीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और सीडीएस की परीक्षा भी दे चुकी हैं. अंजली के मुताबिक, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार सफलता मिलेगी. लाइब्रेरी में सुरक्षा को लेकर अनुभव सकारात्मक है. यहां का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित है व पुलिसकर्मी व लाइब्रेरी का स्टाफ सहयोग करता है. उन्होंने कहा, खासकर छात्राओं के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में पढ़ाई करना उनके परिवारों को भी सुरक्षा का भरोसा देता है. दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में शांत जगह मिलना आसान नहीं है. यहां आने के बाद पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है. सबसे खास बात यह है कि अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जब अपने साथियों को आगे बढ़ते देखते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है. किसी का परीक्षा में चयन होने की खबर दूसरे अभ्यर्थियों को भी मेहनत जारी रखने का हौसला देती है. एक अंक से चूकी सफलता, अब दिसंबर की परीक्षा पर नजर लाइब्रेरी में पढ़ने वाले सादिक हसन यूपी के रामपुर जिले से हैं और वह शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान सरकार की शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल करना है. उन्होंने पिछली बार टीजीटी परीक्षा दी थी. उनके दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन अंतिम चयन में वह सिर्फ एक अंक से रह गए. अब उनकी अगली परीक्षा दिसंबर में है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार वह सफलता हासिल करेंगे. सादिक के लिए लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यहां का माहौल और सुरक्षा है. उनके मुताबिक यहां किताबों के साथ एसी, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. लाइब्रेरी के समन्वयक बिलाल का व्यवहार भी विद्यार्थियों के प्रति सहयोगात्मक है. पुलिसकर्मी भी विद्यार्थियों की मदद करते हैं. समय-समय पर उन्हें मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं. वह दूसरे उन बच्चों को भी लाइब्रेरी में आने की सलाह देते हैं, जिनके पास घर में पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है.