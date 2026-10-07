दिल्ली में थाने बने बच्चों की पढ़ाई का सुरक्षित ठिकाना, पुलिस स्टेशनों की लाइब्रेरी में बदल रही जिंदगी
दिल्ली पुलिस के विभिन्न स्टेशनों में संचालित हो रही लाइब्रेरी, बहुतेरे छात्रों के लिए आशा की किरण है. पढ़ें धनंजय वर्मा की रिपोर्ट..
Published : October 7, 2026 at 8:35 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पुलिस थाने आमतौर पर लोगों के लिए शिकायत, एफआईआर व पुलिस कार्रवाई से जुड़ी जगह माने जाते हैं, लेकिन अब इनकी एक अलग तस्वीर भी सामने आ रही है. दिल्ली के 48 पुलिस स्टेशनों में चल रही पब्लिक लाइब्रेरी बच्चों व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए पढ़ाई का सुरक्षित व शांत ठिकाना बन रही हैं. जहां एक ओर इन लाइब्रेरी में किताबों व पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है, वहीं दूसरी ओर कंप्यूटर, वाई-फाई व डिजिटल संसाधनों की सुविधा भी दी जा रही है. प्रतियोगी परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा की तैयारी तक में ये लाइब्रेरी युवाओं के बहुत काम आ रही हैं.
दिल्ली पुलिस में डीसीपी नेहा यादव ने इन लाइब्रेरी को दिल्ली पुलिस का 'हिडन जेम' बताया, जो 45 से अधिक स्थानों पर मौजूद है. उनके मुताबिक समय के साथ इन लाइब्रेरी को लगातार अपग्रेड किया जा रहा है. कई जगहों पर मुफ्त वाई-फाई, कंप्यूटर व प्रतियोगी परीक्षाओं की नई पुस्तकों की व्यवस्था की गई है. लाइब्रेरी में प्रवेश की व्यवस्था भी डिजिटल की गई है. इसके अंतर्गत पाठकों को कार्ड उपलब्ध कराया जाता है. सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इन लाइब्रेरी का इस्तेमाल करने के लिए बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता. शिखर फाउंडेशन व अन्य संस्थाओं के सहयोग के दिल्ली के पुलिस थानों में ये लाइब्रेरी चलाई जा रही हैं, जहां बच्चे अपना भविष्य संवारने के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं.
छोटे घरों व भीड़भाड़ वाले इलाकों के बच्चों के लिए बड़ी सुविधा
दिल्ली में दर्जनों इलाकों में परिवार छोटे मकानों में रहते हैं. ऐसे में आसपास बाजार, यातायात, दुकानों व अन्य गतिविधियों का शोर भी रहता है. ऐसे में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए घंटों शांत होकर पढ़ना चुनौती बन जाता है. कई परिवारों के पास अलग से स्टडी रूम या महंगी निजी लाइब्रेरी की फीस देने का विकल्प भी नहीं होता है. ऐसे बच्चों के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में चलने वाली ये लाइब्रेरी एक वैकल्पिक अध्ययन केंद्र बन गई हैं.
डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि बच्चों को ऐसा वातावरण देने की कोशिश है, जहां वे बिना किसी शुल्क के शांतिपूर्वक बैठकर पढ़ सकें. उन्होंने बताया कि बहुत से बच्चों के पास इंटरनेट की सुविधा या साइबर कैफे जाने के लिए पैसे नहीं होते हैं. इसलिए कई लाइब्रेरी में कंप्यूटर व वाई-फाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. इससे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के आवेदन फॉर्म भी भर पाते हैं.
ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी में दिखा सपनों का संघर्ष
इस पहल की जमीनी तस्वीर ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की पब्लिक लाइब्रेरी में देखने को मिली. यहां अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं. कोई सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो कोई पुलिस भर्ती, शिक्षक भर्ती या रेलवे की नौकरी हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है. लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे मोहम्मद शोहरत यूपीएससी व पीसीएस दोनों की संयुक्त तैयारी कर रहे हैं. ईटीवी भारत से बातचीत में उन्होंने बताया कि यहां मिलने वाली सुविधाएं निजी लाइब्रेरी की तुलना में भी बेहतर हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षा है. लड़के हों या लड़कियां, सभी के लिए सुरक्षित माहौल है.
उन्होंने बताया कि, लाइब्रेरी में वाई-फाई, बैठने की व्यवस्था, एसी, किताबें व समन्वय के लिए स्टाफ मौजूद है. अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के हिसाब से किताबें उपलब्ध हैं व अगर किसी पुस्तक की कमी महसूस होती है तो उसकी मांग दर्ज कराने के बाद उसकी भी व्यवस्था कर दी जाती है. लाइब्रेरी का वातावरण पढ़ाई के लिए अच्छा है और यहां आने वाले दूसरे अभ्यर्थियों को देखकर भी तैयारी के लिए प्रेरणा मिलती है. हालांकि, सुविधाएं कितनी भी अच्छी हों सफलता के लिए विद्यार्थी को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना ही होगा.
लाइब्रेरी व सहयोग से मिलेगी सफलता
ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी में पढ़ने वाली अंजली नारायण ने बताया कि वह पिछले करीब डेढ़ साल से यहां आ रही हैं. वह सीपीओ परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और सीडीएस की परीक्षा भी दे चुकी हैं. अंजली के मुताबिक, उनकी तैयारी अच्छी चल रही है और उन्हें उम्मीद है कि इस बार सफलता मिलेगी. लाइब्रेरी में सुरक्षा को लेकर अनुभव सकारात्मक है. यहां का वातावरण पूरी तरह सुरक्षित है व पुलिसकर्मी व लाइब्रेरी का स्टाफ सहयोग करता है.
उन्होंने कहा, खासकर छात्राओं के लिए पुलिस स्टेशन परिसर में पढ़ाई करना उनके परिवारों को भी सुरक्षा का भरोसा देता है. दिल्ली जैसे भीड़भाड़ वाले शहर में शांत जगह मिलना आसान नहीं है. यहां आने के बाद पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है. सबसे खास बात यह है कि अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र जब अपने साथियों को आगे बढ़ते देखते हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलती है. किसी का परीक्षा में चयन होने की खबर दूसरे अभ्यर्थियों को भी मेहनत जारी रखने का हौसला देती है.
एक अंक से चूकी सफलता, अब दिसंबर की परीक्षा पर नजर
लाइब्रेरी में पढ़ने वाले सादिक हसन यूपी के रामपुर जिले से हैं और वह शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली या राजस्थान सरकार की शिक्षक भर्ती में सफलता हासिल करना है. उन्होंने पिछली बार टीजीटी परीक्षा दी थी. उनके दस्तावेज सत्यापन भी हो चुका था, लेकिन अंतिम चयन में वह सिर्फ एक अंक से रह गए. अब उनकी अगली परीक्षा दिसंबर में है. उन्हें उम्मीद है कि इस बार वह सफलता हासिल करेंगे.
सादिक के लिए लाइब्रेरी की सबसे बड़ी खासियत यहां का माहौल और सुरक्षा है. उनके मुताबिक यहां किताबों के साथ एसी, पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं. लाइब्रेरी के समन्वयक बिलाल का व्यवहार भी विद्यार्थियों के प्रति सहयोगात्मक है. पुलिसकर्मी भी विद्यार्थियों की मदद करते हैं. समय-समय पर उन्हें मोटिवेट करने के लिए कार्यक्रम होते रहते हैं. वह दूसरे उन बच्चों को भी लाइब्रेरी में आने की सलाह देते हैं, जिनके पास घर में पढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है.
शुरुआत में पुलिस को देखकर लगता था डर, अब मिल रहा सहयोग
रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी की तैयारी करने वाले अजय कुमार ने बताया कि उनके लिए इस लाइब्रेरी में आना सिर्फ पढ़ाई की जगह मिलने तक सीमित नहीं. पुलिस के प्रति उनकी सोच में भी बदलाव आया. जब शुरुआत में पुलिसकर्मियों को देखता था तो डर लगता था. पुलिस स्टेशन में पढ़ाई करने के लिए आने का विचार भी मेरे लिए अलग अनुभव था. लेकिन अंदर आकर पढ़ाई शुरू करने के बाद पुलिसकर्मियों से सहयोग मिला व उनका व्यवहार अच्छा लगा. धीरे-धीरे पुलिस स्टेशन का डर खत्म हो गया और उन्हें यह जगह पढ़ाई के लिए सुरक्षित लगने लगी. धीरे-धीरे पुलिस स्टेशन का डर खत्म हो गया और उन्हें यह जगह पढ़ाई के लिए सुरक्षित लगने लगी. दिल्ली पुलिस की लाइब्रेरी में पढ़कर कई लोग सफल भी हो रहे हैं. ऐसे लोगों की सफलता उन्हें भी आगे बढ़ने व अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करने की प्रेरणा देती है.
देर शाम तक पढ़ाई, छात्राओं के लिए सुरक्षा का भरोसा
डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि इन लाइब्रेरी का समय इस तरह रखा गया है कि बच्चे देर शाम तक पढ़ाई कर सुरक्षित तरीके से अपने घर लौट सकें. उनका कहना है कि पुलिस स्टेशन ऐसी जगह है जो किसी भी परिस्थिति में बंद नहीं होता है. इसलिए यहां पढ़ने वाले बच्चों के लिए सुरक्षा का एक अतिरिक्त भरोसा रहता है. पुलिसकर्मियों व विद्यार्थियों के बीच रोजाना होने वाला संपर्क भी इस पहल की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. बच्चे लगातार एक ही जगह आते हैं, पुलिसकर्मियों व स्टाफ से मिलते हैं. धीरे-धीरे एक परिचय व विश्वास विकसित होता है. यही संपर्क आगे चलकर पुलिस और आम जनता के बीच भरोसे को मजबूत करता है.
किताबों से आगे पुलिसकर्मी बने मार्गदर्शक
इन लाइब्रेरी की खासियत सिर्फ किताबें और बैठने की जगह नहीं है. जरूरत पड़ने पर दिल्ली पुलिस के अधिकारी भी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देते हैं. डीसीपी नेहा यादव ने बताया पुलिस अधिकारी स्वयं भी प्रतियोगी परीक्षाओं से गुजरकर आए हैं. इसलिए वे विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते हैं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जरूरी समर्पण, निरंतरता व अनुशासन के बारे में भी बताते हैं. पुलिसकर्मियों की मौजूदगी बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनती है. किसी अधिकारी की सफलता की कहानी बच्चों को यह विश्वास दिलाती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मेहनत व लगन से आगे बढ़ा जा सकता है.
किताबें बनती हैं औरों के सफलता का जरिया
दिल्ली पुलिस इन लाइब्रेरी में किताबों के इस्तेमाल को लेकर भी सहयोग की अपील कर रही है. डीसीपी ने बताया कि जिन विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी हो चुकी है, वे अपनी उपयोगी किताबें नजदीकी पुलिस लाइब्रेरी में दे सकते हैं. इससे एक विद्यार्थी के लिए बेकार हो चुकी किताब किसी दूसरे अभ्यर्थी के लिए सफलता का साधन बन सकती है. यह पहल खासतौर पर उन प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी हो सकती है, जिन्हें हर परीक्षा के लिए नई किताबें खरीदने में आर्थिक परेशानी होती है.
लाइब्रेरी से आगे बढ़कर कम्युनिटी पुलिसिंग का माध्यम
दिल्ली पुलिस की ये पहल केवल पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं दिखाई देती है. रोजाना पुलिस स्टेशन आने वाले बच्चे पुलिसकर्मियों से सीधे संपर्क में आते हैं. इससे पुलिस व जनता के बीच दूरी कम होती है और भरोसा भी बढ़ता है. डीसीपी नेहा यादव ने कहा कि पुलिस स्टेशन को लेकर आम लोगों के मन में अक्सर गंभीरता व डर की तस्वीर बनी रहती है. लेकिन जब बच्चे वहां नियमित रूप से आते हैं तो पुलिसकर्मियों से बातचीत करते हैं और सुरक्षित वातावरण में पढ़ते हैं. इस तरह पुलिस की मानवीय व सहयोगी छवि भी उनके सामने आती है.
किताबों के साथ इंटरनेट, कंप्यूटर व अखबार भी
ओखला विहार मेट्रो पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी में बतौर लाइब्रेरियन काम करने वाले बिलाल अहमद ने कहा, यहां विद्यार्थियों को किताबों के अलावा पढ़ाई के लिए जरूरी कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं. मुफ्त वाई-फाई, कंप्यूटर आदि भी इसमें शामिल है. लाइब्रेरी में रोजाना नौ तरह के अखबार उपलब्ध रहते हैं. साथ ही साप्ताहिक व मासिक पत्रिकाएं भी विद्यार्थियों के लिए मंगाई जाती हैं. इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को देश-दुनिया की ताजा घटनाओं व करेंट अफेयर्स की जानकारी मिलती रहे. लाइब्रेरी की सदस्यता के लिए पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड की फोटो कॉपी व 200 रुपये की राशि जमा करनी होती है. यह 200 रुपये रिफंडेबल सिक्योरिटी राशि है. सदस्यता समाप्त करने पर यह राशि विद्यार्थी को वापस कर दी जाती है.
लक्ष्य तक पहुंचने की एक सुरक्षित सीढ़ी
एक तरफ इन लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें हैं, दूसरी तरफ कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा है. कहीं कोई सिविल सेवा का सपना देख रहा है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई पुलिस में जाना चाहता है तो कोई रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनने की तैयारी कर रहा है. इन सभी सपनों के बीच पुलिस स्टेशन की लाइब्रेरी एक साझा मंच बन गई है. एफआईआर से लेकर भविष्य की तैयारी तक पुलिस थानों की यह बदलती तस्वीर बताती है कि कानून-व्यवस्था संभालने वाली जगह अब युवाओं के सपनों की रखवाली भी कर रही है. किताबों के बीच बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे इन युवाओं के लिए थाना अब डर की जगह नहीं, बल्कि लक्ष्य तक पहुंचने की एक सुरक्षित सीढ़ी बनता जा रहा है.
दिल्ली के पुलिस थानों में प्रमुख पब्लिक लाइब्रेरी की सूची
- आरके पुरम थाना- दक्षिण-पश्चिम जिला
- घिटोरनी मेट्रो थाना- दक्षिण-पश्चिम जिला
- बदरपुर थाना- दक्षिण-पूर्व जिला
- ओखला विहार मेट्रो थाना- दक्षिण-पूर्व जिला
- जामिया नगर थाना- दक्षिण-पूर्व जिला
- एनएफसी थाना- दक्षिण-पूर्व जिला
- लाजपत नगर थाना- दक्षिण-पूर्व जिला
- नांगलोई मेट्रो थाना- पश्चिमी दिल्ली
- नारायणा थाना- पश्चिमी दिल्ली
- रानी बाग थाना- उत्तर-पश्चिम जिला
- मायापुरी थाना- पश्चिमी दिल्ली
- आईजीआई जनकपुरी मेट्रो थाना- दक्षिण-पश्चिम जिला
- सुल्तानपुरी थाना- उत्तर-पश्चिम जिला
- मंगोलपुरी थाना- उत्तर-पश्चिम जिला
- पंजाबी बाग थाना- पश्चिमी दिल्ली
- काश्मीरी गेट मेट्रो थाना- उत्तरी दिल्ली
- सीलमपुर थाना- उत्तर-पूर्वी दिल्ली
- जामा मस्जिद थाना- मध्य दिल्ली
- हरि नगर थाना- पश्चिमी दिल्ली
यह भी पढ़ें-
विवेक भगत के ACP के अतिरिक्त प्रभार में बदलाव, महिला पत्रकारों से उत्पीड़न मामले की जांच पूरी होने तक पदभार नहीं
दिल्ली के मिनी बंगाल में जूट थीम पर भव्य दुर्गा पूजा पंडाल, मिट्टी की अनूठी मूर्तियां होंगी आकर्षण