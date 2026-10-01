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SPECIAL: लाइब्रेरी में पढ़ाई, लेकिन लाइब्रेरियन की भर्ती पर सन्नाटा, 16-17 साल से इंतजार, स्कूलों के पदों पर फैसला अब भी बाकी

रांचीः झारखंड में हजारों विद्यार्थी रोज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिन पुस्तकालयों में वे प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं, वहां लाइब्रेरियन के पदों की स्थिति लंबे समय से सवालों के घेरे में है. राज्य में सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और क्षेत्रीय पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन के सैकड़ों पद स्वीकृत हैं. इनमें बड़ी संख्या में पद वर्षों से खाली हैं. डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी सहायक लाइब्रेरियन के कई पद रिक्त बताए जाते हैं. लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति के इंतजार में हैं.

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हुई

राज्य में नियमित लाइब्रेरियन बहाली को लेकर पिछले करीब 16-17 वर्षों से अभ्यर्थियों की मांग रही है. उनकी ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के माध्यम से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन और आंदोलन किए जाते रहे हैं. हालांकि, लाइब्रेरियन के लिए अब तक नियमित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है. ऐसे में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के सामने रोजगार के सीमित विकल्प ही रह गए हैं.

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी स्थायी नौकरी नहीं

राज्य सरकार की ओर से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लाइब्रेरियन के पदों को लेकर जिलावार सूचना जारी की गई थी. इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी. लेकिन यह नियुक्ति नियमित सरकारी बहाली के बजाय संविदा आधारित व्यवस्था के तहत थी. कई जिलों में इंटरव्यू और चयन की प्रक्रिया पूरी होने या मेरिट सूची जारी होने की जानकारी सामने आई. लेकिन जिला शिक्षा परियोजना परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है. संविदा और मानदेय आधारित व्यवस्था होने के कारण इसे स्थायी नियुक्ति का विकल्प नहीं माना गया. यही वजह है कि नियमित बहाली की मांग अब भी बनी हुई है.

बिहार में वैकेंसी, लेकिन झारखंड के छात्र बाहर

इसी बीच बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा यानी BSEB LET 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस परीक्षा के जरिए आगे विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर बहाली का रास्ता खुलेगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 5,800 से 6,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से यह परीक्षा जुड़ी है. आवेदन 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक लिए जाने हैं. परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न होंगे, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से 100 और सामान्य ज्ञान से 50 अंक होंगे. लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए यहां महत्वपूर्ण सवाल पात्रता का है. बिहार की इस पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. ऐसे में केवल झारखंड का डोमिसाइल रखने वाले अभ्यर्थी BSEB LET 2026 में आवेदन नहीं कर सकते. बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अलग सामान्य या आरक्षित सीट का प्रावधान भी नहीं है.

निदेशक शशि रंजन ने क्या कहा