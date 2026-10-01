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SPECIAL: लाइब्रेरी में पढ़ाई, लेकिन लाइब्रेरियन की भर्ती पर सन्नाटा, 16-17 साल से इंतजार, स्कूलों के पदों पर फैसला अब भी बाकी

झारखंड में लाइब्रेरियन के पद अभी भी खाली हैं, लगभग 16-17 सालों से नियमित बहाली के इंतजार में अभ्यर्थी हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.

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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 1, 2026 at 7:09 PM IST

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रांचीः झारखंड में हजारों विद्यार्थी रोज लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन जिन पुस्तकालयों में वे प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की तैयारी करते हैं, वहां लाइब्रेरियन के पदों की स्थिति लंबे समय से सवालों के घेरे में है. राज्य में सरकारी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों और क्षेत्रीय पुस्तकालयों में लाइब्रेरियन के सैकड़ों पद स्वीकृत हैं. इनमें बड़ी संख्या में पद वर्षों से खाली हैं. डिग्री कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी सहायक लाइब्रेरियन के कई पद रिक्त बताए जाते हैं. लाइब्रेरी साइंस की डिग्री लेने वाले अभ्यर्थी नियमित नियुक्ति के इंतजार में हैं.

संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हुई

राज्य में नियमित लाइब्रेरियन बहाली को लेकर पिछले करीब 16-17 वर्षों से अभ्यर्थियों की मांग रही है. उनकी ओर से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी JSSC के माध्यम से स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार ज्ञापन और आंदोलन किए जाते रहे हैं. हालांकि, लाइब्रेरियन के लिए अब तक नियमित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं हो सकी है. ऐसे में लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई पूरी कर चुके युवाओं के सामने रोजगार के सीमित विकल्प ही रह गए हैं.

सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में भी स्थायी नौकरी नहीं

राज्य सरकार की ओर से सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में लाइब्रेरियन के पदों को लेकर जिलावार सूचना जारी की गई थी. इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को उम्मीद जगी थी. लेकिन यह नियुक्ति नियमित सरकारी बहाली के बजाय संविदा आधारित व्यवस्था के तहत थी. कई जिलों में इंटरव्यू और चयन की प्रक्रिया पूरी होने या मेरिट सूची जारी होने की जानकारी सामने आई. लेकिन जिला शिक्षा परियोजना परिषद से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई है. संविदा और मानदेय आधारित व्यवस्था होने के कारण इसे स्थायी नियुक्ति का विकल्प नहीं माना गया. यही वजह है कि नियमित बहाली की मांग अब भी बनी हुई है.

बिहार में वैकेंसी, लेकिन झारखंड के छात्र बाहर

इसी बीच बिहार में विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा यानी BSEB LET 2026 को लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इस परीक्षा के जरिए आगे विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पदों पर बहाली का रास्ता खुलेगा. उपलब्ध जानकारी के अनुसार करीब 5,800 से 6,500 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया से यह परीक्षा जुड़ी है. आवेदन 1 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक लिए जाने हैं. परीक्षा में 150 अंकों के प्रश्न होंगे, जिसमें लाइब्रेरी साइंस से 100 और सामान्य ज्ञान से 50 अंक होंगे. लेकिन झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए यहां महत्वपूर्ण सवाल पात्रता का है. बिहार की इस पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है. ऐसे में केवल झारखंड का डोमिसाइल रखने वाले अभ्यर्थी BSEB LET 2026 में आवेदन नहीं कर सकते. बाहरी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अलग सामान्य या आरक्षित सीट का प्रावधान भी नहीं है.

निदेशक शशि रंजन ने क्या कहा

झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक शशि रंजन से मिली जानकारी के मुताबिक पहले चरण में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्कूलों में लाइब्रेरी की व्यवस्था को लेकर लगातार प्रयास किए गए हैं. योजना के क्रियान्वयन को लेकर विभाग के साथ चर्चा हुई है. अपडेट होते ही इसकी सूचना जारी की जाएगी.

झारखंड के अभ्यर्थियों के लिए क्या विकल्प ?

झारखंड में भविष्य में JSSC या संबंधित विभाग की ओर से लाइब्रेरियन पदों पर विज्ञापन जारी होने पर निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे. सामान्य तौर पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में BLIS या MLIS जैसी योग्यता महत्वपूर्ण होती है. हालांकि अंतिम पात्रता संबंधित भर्ती विज्ञापन में ही स्पष्ट होगी.

फिलहाल राज्य के अभ्यर्थियों के लिए निजी स्कूल-कॉलेज, विश्वविद्यालयों में अनुबंध आधारित अवसर और जिला स्तर पर निकलने वाली संविदा नियुक्तियां विकल्प हैं, लेकिन लंबे समय से खाली पदों और बड़ी संख्या में डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को देखते हुए नियमित बहाली का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है. सवाल यही है कि राज्य के पुस्तकालयों और स्कूलों में स्वीकृत खाली पदों को भरने के लिए स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया कब शुरू होगी.

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