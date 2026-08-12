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देश में ज्ञान के 15 लाख 'सागर'; महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12 हजार, चंडीगढ़-मेघालम में सिर्फ 8 लाइब्रेरी

हैदराबाद: Librarians and Libraries in India: लाइब्रेरी...एक वो जगह जहां ज्ञान का भंडार बड़ी-बड़ी अलमारियों में किताबों के रूप में सुसज्जित रहता है. आज के आधुनिक इंटरनेट के जमाने में जहां गूगल (Google) आपके हर सवाल के लाखों जवाब दे देता है. वैसे ही लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी आपके सवाल के जवाब अलमारियों में रखीं ज्ञान की अथाह सागर रूपी किताबों में से ढूंढ़ कर दे देते हैं.

आज भी पढ़ने के शौकीन लोग इन लाइब्रेरियों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल युग में भी लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का वजूद कायम है. वर्तमान में देश में 15 लाख से ज्यादा लाइब्रेरी हैं, जिनमें 46,746 सरकारी सार्वजनिक लाइब्रेरियां हैं. ये आपको फ्री में किताबें और पढ़ने लायक शांत माहौल देती हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि आज के दौर में कैसे मूल लाइब्रेरी का स्वरूप बदल रहा है?

देश में कितनी लाइब्रेरी: 'लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड' के अनुसार, भारत में कुल मिलाकर लगभग 15 लाख (1.5 मिलियन) लाइब्रेरी हैं, जिनमें से लगभग 13 लाख (1.3 मिलियन) स्कूल लाइब्रेरी हैं, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हैं. देश में 1,60,000 से ज्यादा पब्लिक और कम्युनिटी लाइब्रेरी भी हैं. यानी हर 1,00,000 लोगों पर 12 से (Per Capita Librari) ज्यादा लाइब्रेरी हैं, जो एशिया और दुनिया के औसत से दोगुना है.

इनमें सरकारी सार्वजनिक लाइब्रेरियों की संख्या 46,746 है. हालांकि, सरकार के 'ई-ग्रंथालय' सिस्टम में अभी केवल 5,324 सरकारी लाइब्रेरी ही शामिल हैं, जिनमें कुल 4.81 करोड़ (48.1 मिलियन) किताबें और अन्य सामग्री (होल्डिंग्स) मौजूद हैं.

देश में कितने लाइब्रेरियन: भारत में काम कर रहे लाइब्रेरियन की कुल संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. हालाँकि, भारत में स्कूलों, यूनिवर्सिटी और संस्थानों में कुल मिलाकर अनुमानित 15 लाख (1.5 मिलियन) लाइब्रेरी हैं, जो एक बड़े प्रोफेशनल वर्कफोर्स (पेशेवर कर्मचारियों) की मौजूदगी को दिखाती हैं.

कितने लोग जाते हैं लाइब्रेरी: नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज (NML) के एक सर्वे के मुताबिक, भारत के शहरी क्षेत्रों की लाइब्रेरीज में रोजाना 150 से 300 छात्र और पाठक जाते हैं. यदि इस न्यूनतम औसत 150 पाठक प्रतिदिन माना जाए तो देश भर की सरकारी व सार्वजनिक लाइब्रेरियों में रोजाना करीब 60 से 70 लाख लोग कदम रखते हैं. इसमें 80% के करीब वे युवा हैं जो UPSC, SSC, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. 'लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड' रिपोर्ट के अनुसार, कुल विजिटर्स में से 37% लोग लाइब्रेरी के डिजिटल और ई-बुक कलेक्शन का उपयोग करने के लिए जाते हैं.

कहां है सबसे बड़ी लाइब्रेरी: भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया' है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलीपुर के बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उन 4 चुनिंदा लाइब्रेरीज में से एक है, जिन्हें 'डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूजपेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज) एक्ट, 1954' के तहत देश के हर प्रकाशन की एक कॉपी पाने का अधिकार है.

यह लाइब्रेरी भारत में तैयार की गई या किसी विदेशी द्वारा लिखी गई, सभी पढ़ने और छपी हुई सामग्रियों का स्थायी संग्रह-स्थल है, चाहे वे कहीं भी और किसी भी भाषा में प्रकाशित हुई हों. भारत की नेशनल लाइब्रेरी में 22 से 25 लाख (2.2 से 2.5 मिलियन) से ज्यादा किताबें, दस्तावेज, नक्शे और पांडुलिपियां मौजूद हैं.

नेशनल लाइब्रेरी का इतिहास: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बनी 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी' से हुई थी. 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी' मुख्य रूप से 'इंग्लिशमैन' अखबार के एडिटर मिस्टर जेएच स्टोक्वेलर की पहल पर शुरू की गई थी. यह लाइब्रेरी 21 मार्च, 1836 को सिविल सर्जन डॉ. एफपी स्ट्रॉन्ग के घर के ग्राउंड फ्लोर पर आम जनता के लिए खोली गई थी.

लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले खोली थी आम जनता के लिए लाइब्रेरी: आम जनता के इस्तेमाल के लिए एक लाइब्रेरी खोलने का विचार सबसे पहले लॉर्ड कर्जन को आया था. उन्होंने किताबों के बड़े कलेक्शन वाली दो लाइब्रेरीज पर ध्यान दिया. इनमें शामिल थीं, 1891 में कई सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज को मिलाकर बनाई गई 'इंपीरियल लाइब्रेरी' और 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी'. 1902 में 'इंपीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलिडेशन) एक्ट' पास हुआ और नए सिरे से बनाई गई 'इंपीरियल लाइब्रेरी' को 30 जनवरी, 1903 को लॉर्ड कर्जन ने मेटकाफ हॉल में आम जनता के लिए औपचारिक रूप से खोला.

कर्जन का लाइब्रेरी खोलने का मकसद क्या था: लॉर्ड कर्जन का लाइब्रेरी खोलने के पीछे मकसद, इसे एक रेफरेंस लाइब्रेरी, छात्रों के लिए काम करने की जगह और भारत के भविष्य के इतिहासकारों के लिए सामग्री का भंडार बनाना था, जहां भारत के बारे में किसी भी समय लिखी गई हर रचना को देखा और पढ़ा जा सके. बंगाल सरकार ने शुरू से ही लाइब्रेरी को यह सुविधा दी कि वह 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867' के तहत सरकार को मिलने वाली कोई भी किताब मुफ्त में मांग सकती है.