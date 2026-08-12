देश में ज्ञान के 15 लाख 'सागर'; महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 12 हजार, चंडीगढ़-मेघालम में सिर्फ 8 लाइब्रेरी
देश में सरकारी सार्वजनिक लाइब्रेरियों की संख्या 46,746, जिसमें करीब 27 करोड़ किताबें सुरक्षित हैं. इनकी देखरेख को 3.5 लाख लाइब्रेरियन हैं.
Published : August 12, 2026 at 4:03 PM IST
हैदराबाद: Librarians and Libraries in India: लाइब्रेरी...एक वो जगह जहां ज्ञान का भंडार बड़ी-बड़ी अलमारियों में किताबों के रूप में सुसज्जित रहता है. आज के आधुनिक इंटरनेट के जमाने में जहां गूगल (Google) आपके हर सवाल के लाखों जवाब दे देता है. वैसे ही लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी आपके सवाल के जवाब अलमारियों में रखीं ज्ञान की अथाह सागर रूपी किताबों में से ढूंढ़ कर दे देते हैं.
आज भी पढ़ने के शौकीन लोग इन लाइब्रेरियों का रुख करते हैं, जिसकी वजह से डिजिटल युग में भी लाइब्रेरियन और लाइब्रेरी का वजूद कायम है. वर्तमान में देश में 15 लाख से ज्यादा लाइब्रेरी हैं, जिनमें 46,746 सरकारी सार्वजनिक लाइब्रेरियां हैं. ये आपको फ्री में किताबें और पढ़ने लायक शांत माहौल देती हैं. ETV Bharat की रिपोर्ट में आईए जानते हैं कि आज के दौर में कैसे मूल लाइब्रेरी का स्वरूप बदल रहा है?
देश में कितनी लाइब्रेरी: 'लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड' के अनुसार, भारत में कुल मिलाकर लगभग 15 लाख (1.5 मिलियन) लाइब्रेरी हैं, जिनमें से लगभग 13 लाख (1.3 मिलियन) स्कूल लाइब्रेरी हैं, जो दुनिया में किसी भी देश की तुलना में सबसे ज्यादा हैं. देश में 1,60,000 से ज्यादा पब्लिक और कम्युनिटी लाइब्रेरी भी हैं. यानी हर 1,00,000 लोगों पर 12 से (Per Capita Librari) ज्यादा लाइब्रेरी हैं, जो एशिया और दुनिया के औसत से दोगुना है.
इनमें सरकारी सार्वजनिक लाइब्रेरियों की संख्या 46,746 है. हालांकि, सरकार के 'ई-ग्रंथालय' सिस्टम में अभी केवल 5,324 सरकारी लाइब्रेरी ही शामिल हैं, जिनमें कुल 4.81 करोड़ (48.1 मिलियन) किताबें और अन्य सामग्री (होल्डिंग्स) मौजूद हैं.
देश में कितने लाइब्रेरियन: भारत में काम कर रहे लाइब्रेरियन की कुल संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. हालाँकि, भारत में स्कूलों, यूनिवर्सिटी और संस्थानों में कुल मिलाकर अनुमानित 15 लाख (1.5 मिलियन) लाइब्रेरी हैं, जो एक बड़े प्रोफेशनल वर्कफोर्स (पेशेवर कर्मचारियों) की मौजूदगी को दिखाती हैं.
कितने लोग जाते हैं लाइब्रेरी: नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज (NML) के एक सर्वे के मुताबिक, भारत के शहरी क्षेत्रों की लाइब्रेरीज में रोजाना 150 से 300 छात्र और पाठक जाते हैं. यदि इस न्यूनतम औसत 150 पाठक प्रतिदिन माना जाए तो देश भर की सरकारी व सार्वजनिक लाइब्रेरियों में रोजाना करीब 60 से 70 लाख लोग कदम रखते हैं. इसमें 80% के करीब वे युवा हैं जो UPSC, SSC, बैंकिंग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं. 'लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड' रिपोर्ट के अनुसार, कुल विजिटर्स में से 37% लोग लाइब्रेरी के डिजिटल और ई-बुक कलेक्शन का उपयोग करने के लिए जाते हैं.
कहां है सबसे बड़ी लाइब्रेरी: भारत की सबसे बड़ी लाइब्रेरी 'नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया' है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अलीपुर के बेल्वेडियर एस्टेट में स्थित है. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उन 4 चुनिंदा लाइब्रेरीज में से एक है, जिन्हें 'डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूजपेपर्स (पब्लिक लाइब्रेरीज) एक्ट, 1954' के तहत देश के हर प्रकाशन की एक कॉपी पाने का अधिकार है.
यह लाइब्रेरी भारत में तैयार की गई या किसी विदेशी द्वारा लिखी गई, सभी पढ़ने और छपी हुई सामग्रियों का स्थायी संग्रह-स्थल है, चाहे वे कहीं भी और किसी भी भाषा में प्रकाशित हुई हों. भारत की नेशनल लाइब्रेरी में 22 से 25 लाख (2.2 से 2.5 मिलियन) से ज्यादा किताबें, दस्तावेज, नक्शे और पांडुलिपियां मौजूद हैं.
नेशनल लाइब्रेरी का इतिहास: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की शुरुआत 19वीं सदी के शुरुआती दौर में बनी 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी' से हुई थी. 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी' मुख्य रूप से 'इंग्लिशमैन' अखबार के एडिटर मिस्टर जेएच स्टोक्वेलर की पहल पर शुरू की गई थी. यह लाइब्रेरी 21 मार्च, 1836 को सिविल सर्जन डॉ. एफपी स्ट्रॉन्ग के घर के ग्राउंड फ्लोर पर आम जनता के लिए खोली गई थी.
लॉर्ड कर्जन ने सबसे पहले खोली थी आम जनता के लिए लाइब्रेरी: आम जनता के इस्तेमाल के लिए एक लाइब्रेरी खोलने का विचार सबसे पहले लॉर्ड कर्जन को आया था. उन्होंने किताबों के बड़े कलेक्शन वाली दो लाइब्रेरीज पर ध्यान दिया. इनमें शामिल थीं, 1891 में कई सेक्रेटेरिएट लाइब्रेरीज को मिलाकर बनाई गई 'इंपीरियल लाइब्रेरी' और 'कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी'. 1902 में 'इंपीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलिडेशन) एक्ट' पास हुआ और नए सिरे से बनाई गई 'इंपीरियल लाइब्रेरी' को 30 जनवरी, 1903 को लॉर्ड कर्जन ने मेटकाफ हॉल में आम जनता के लिए औपचारिक रूप से खोला.
कर्जन का लाइब्रेरी खोलने का मकसद क्या था: लॉर्ड कर्जन का लाइब्रेरी खोलने के पीछे मकसद, इसे एक रेफरेंस लाइब्रेरी, छात्रों के लिए काम करने की जगह और भारत के भविष्य के इतिहासकारों के लिए सामग्री का भंडार बनाना था, जहां भारत के बारे में किसी भी समय लिखी गई हर रचना को देखा और पढ़ा जा सके. बंगाल सरकार ने शुरू से ही लाइब्रेरी को यह सुविधा दी कि वह 'प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट, 1867' के तहत सरकार को मिलने वाली कोई भी किताब मुफ्त में मांग सकती है.
विदेशी संस्थानों के साथ प्रकाशनों के आदान-प्रदान के जरिए इंपीरियल लाइब्रेरी के कलेक्शन को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम तब उठाया गया, जब 1907 में लाइब्रेरी को 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' से 2,333 वॉल्यूम मिले. अप्रैल 1947 तक, इंपीरियल लाइब्रेरी के पास कुल मिलाकर लगभग 3,50,000 वॉल्यूम का कलेक्शन था.
दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी किस देश में है: कैटलॉग के आकार के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी अमेरिका की 'लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस' है, जो वॉशिंगटन DC में स्थित है. इसमें लगभग 838 मील लंबी बुकशेल्फ पर 178 मिलियन से ज्यादा किताबें और अन्य चीजें रखी हुई हैं. इसकी स्थापना 1800 में हुई थी, जिससे यह देश का सबसे पुराना फेडरल सांस्कृतिक संस्थान बन गया.
24 अगस्त 1814 को ब्रिटिश सैनिकों ने लाइब्रेरी की कैपिटल बिल्डिंग को जला दिया और लाइब्रेरी के मुख्य कलेक्शन की 3,000 किताबें नष्ट कर दीं. 30 जनवरी 1815 को कांग्रेस ने थॉमस जेफरसन की 6,487 किताबों वाली निजी लाइब्रेरी को 23,950 डॉलर में खरीदने की मंजूरी दी.
लाइब्रेरी का स्वरूप कैसे बदल रहा: आधुनिक युग में, जब जानकारी की भरमार है, लाइब्रेरीज ज़रूरत पड़ने पर सही जानकारी को संभालकर और उसे लोगों तक पहुंचाकर आधुनिक समाज की मदद करती हैं. ये पिछली पीढ़ियों द्वारा बनाए गए और जमा किए गए ज्ञान का सही और भरोसेमंद रिकॉर्ड और जानकारी देती हैं. आधुनिक समाज में लाइब्रेरीज की अहम भूमिका है, इन्हें 'ज्ञान का प्रवेश द्वार' माना जाता है.
आधुनिक समाज की कई जरूरतें हैं जैसे शिक्षा, रिसर्च, सांस्कृतिक उपलब्धियां, अलग-अलग तरह की जानकारी वगैरह, समाज ने इनको पूरा करने के लिए कई संस्थान बनाए हैं. इनमें लाइब्रेरी का स्थान प्रमुख है. लाइब्रेरी के संसाधन और सेवाएं सीखने के अवसर देती हैं और बनाती हैं, साक्षरता और शिक्षा को बढ़ावा देती हैं, और नए विचारों और नजरियों को आकार देने में मदद करती हैं जो एक रचनात्मक और इनोवेटिव समाज के लिए जरूरी हैं.
लाइब्रेरी के बिना रिसर्च संभव नहीं: लाइब्रेरी के बिना दुनिया में अत्याधुनिक रिसर्च करना, इंसानी ज्ञान, दुनिया के ज्ञान प्रणालियों और विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना मुश्किल हो जाएगा. लाइब्रेरी सेवाओं की मांग धीरे-धीरे प्रिंट से डिजिटल मीडिया की ओर बढ़ रही है. डिजिटल युग में लाइब्रेरीज की अहमियत इस बात में है कि वे सभी को हर तरह के मीडिया तक पहुंच प्रदान कर सकती हैं. लाइब्रेरी एक ऐसा जरिया देती हैं जिससे हम ज्ञान तक पहुंच सकते हैं.
डिजिटल युग में लाइब्रेरी का महत्व: डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से लोगों के लक्ष्य और उम्मीदें बढ़ गई हैं. इससे न सिर्फ देश में जानकारी के मामले में अमीर और गरीब लोगों के बीच का अंतर कम होगा, बल्कि हर क्षेत्र में विकास का स्तर भी ऊंचा होगा. फैसला लेने वाले, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, लाइब्रेरियन, शिक्षक, थेरेपिस्ट, वकील, पब्लिशिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल और कम्युनिटी ऑर्गनाइजेशन की अब बड़ी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वे देश के अलग-अलग तरह के लोगों को ऐसी भाषा और रूप में डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराएं जिसे वे समझ सकें और जो उनकी जरूरतों के हिसाब से हो.
हर भारतीय के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए, भारत सरकार और दूसरी एजेंसियां कम्युनिकेशन और दूसरे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी सुधार कर रही हैं. लाइब्रेरी हाई-स्पीड इंटरनेट, डेस्कटॉप कंप्यूटर, स्कैनिंग सर्विस और टैबलेट व वाई-फाई हॉटस्पॉट जैसे किराए पर मिलने वाले इक्विपमेंट तक मुफ्त पहुंच देती है, जो पक्का करती है कि कम आय वाले लोग, ग्रामीण निवासी और बुजुर्ग समाज के ऑनलाइन होने की प्रक्रिया में पीछे न छूट जाएं.
लाइब्रेरी को डिजिटाइज कैसे किया जा रहा: कोलकाता में स्थित नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ने डिजिटल बदलाव को समझते हुए, अपने कलेक्शन को आधुनिक और डिजिटल बनाने के लिए कई पहल शुरू की हैं. नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज (NML) और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स (IGNCA) जैसे संस्थानों के साथ साझेदारी करके, लाइब्रेरी ने दुर्लभ पांडुलिपियों, सरकारी रिकॉर्ड और सांस्कृतिक कलाकृतियों को डिजिटल रूप दिया है.
ऑनलाइन कैटलॉग और ई-रिसोर्स को जोड़कर, नेशनल लाइब्रेरी अब न केवल लाइब्रेरी में आने वाले पाठकों को, बल्कि पूरे भारत और विदेश में बैठे लोगों को भी सेवाएं देती है. यह बदलाव ऐतिहासिक दस्तावेजों तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करता है और विभिन्न विषयों में एकेडमिक रिसर्च को बढ़ावा देता है.
ये भी पढ़ें: देश के 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक टीचर, 5 हजार से ज्यादा में 0 बच्चे; शिक्षकों के 10 लाख पद खाली