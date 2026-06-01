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'बिल पास करवाना है तो 10 फीसदी कमीशन दो'! लेडी हार्डिंग अस्पताल के अफसर पर वेंडर्स ने लगाए गंभीर आरोप

दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अधिकारी पर बिल पास करने के बदले 10% रिश्वत मांगने का आरोप लगा है. संतू दास की रिपोर्ट.

Lady Hardinge Medical College
लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 7:50 PM IST

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नई दिल्लीः लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और अपमानजनक टिप्पणी करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. अस्पताल के दो रजिस्टर्ड वेंडर्स (आपूर्तिकर्ताओं) ने डायरेक्टर को अलग-अलग शिकायतें भेजकर एलएचएमसी के स्टोर्स विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हितेश पारीक पर ये आरोप लगाए हैं.

'पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' ने 10 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एलएचएमसी की डायरेक्टर डॉ. सरिता बेरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) को एक पत्र भेजा था. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, डराने-धमकाने और जातिसूचक/अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद 28 अप्रैल को ऐसा ही एक पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी भेजा गया था.

इसी तरह, 21 अप्रैल को 'प्रोमैक्स इंडिया' ने भी DGHS को एक पत्र भेजकर इसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. 'पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने ईटीवी भारत के साथ 10 अप्रैल को DGHS और LHMC डायरेक्टर को भेजे गए पत्र की एक कॉपी शेयर की.

इस पत्र में जो आरोप लगाया गया है, वह इस प्रकार से है- "पिछले आठ सालों से LHMC के साथ रजिस्टर्ड वेंडर के रूप में जुड़ी कंपनी पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, LHMC के स्टोर्स विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हितेश पारीक के खिलाफ तुरंत प्रशासनिक और सतर्कता कार्रवाई की मांग करती है. उन पर लगातार रिश्वत मांगने, आपराधिक रूप से डराने-धमकाने, गलत तरीके से रोकने और प्रताड़ित करने जैसे गंभीर कदाचार के आरोप हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उनके सरनेम और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियां कीं. इसके अलावा, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके उनके प्रोफेशनल करियर (कामकाज) को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी.

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मौजूदा शिकायत नीति के तहत, उन्हें 6 मई को संबंधित अधिकारी से शिकायत की सच्चाई (सटीकता) वेरिफाई करने के लिए एक पत्र मिला था. उन्होंने पुष्टि की कि 15 मई को उन्होंने इसका जवाब भेज दिया था और सक्षम अधिकारी से इस मामले में तुरंत प्रशासनिक और सतर्कता (विजिलेंस) जांच शुरू करने का आग्रह किया था.

अपनी शिकायत का हवाला देते हुए सचिन गुप्ता ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "मैंने लगभग दो महीने पहले प्रशासनिक अधिकारी (स्टोर्स) हितेश पारीक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. काफी समय बीत जाने के बाद भी, इस शिकायत पर हुई कार्रवाई या इसकी मौजूदा स्थिति को लेकर न तो कोई ठोस कदम देखा गया है और न ही मुझे कोई जानकारी दी गई है."

'प्रोमैक्स इंडिया' के सेल्स को-ऑर्डिनेटर निशांत चौधरी ने भी अस्पताल में खरीद-फरोख्त (प्रोक्योरमेंट) के काम से जुड़े अधिकारी पारीक पर भ्रष्ट तौर-तरीकों में शामिल होने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी कथित तौर पर हर एक ऑर्डर का 10% हिस्सा रिश्वत के रूप में मांग रहे थे.

उन्होंने कहा, "हितेश पारीक सरकारी काम के बदले, खासकर रुके हुए बिलों को पास करने और अस्पताल में सप्लाई के बिजनेस को आगे जारी रखने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं. पारीक ने हर उस ऑर्डर का 10% हिस्सा रिश्वत के रूप में मांगा, जिसका पेमेंट बाकी था. उन्होंने यह भी धमकी दी कि अगर यह पेमेंट नहीं किया गया, तो हमारी फर्म को इसके बुरे नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए."

एलएचएमसी के डायरेक्टर ने मेल का जवाब नहीं दिया

ईटीवी भारत ने इस मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का पक्ष जानन के लिए एलएचएमसी की डायरेक्टर से संपर्क किया. इस संबंध में 25 मई को एक ईमेल भी भेजा गया था. इस रिपोर्ट के लिखे जाने तक एलएचएमसी की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. एलएचएमसी का पक्ष आने पर पाठकों तक पहुंचाया जाएगा.

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