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'बिल पास करवाना है तो 10 फीसदी कमीशन दो'! लेडी हार्डिंग अस्पताल के अफसर पर वेंडर्स ने लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्लीः लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज (LHMC) के एक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, आपराधिक रूप से डराने-धमकाने और अपमानजनक टिप्पणी करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं. अस्पताल के दो रजिस्टर्ड वेंडर्स (आपूर्तिकर्ताओं) ने डायरेक्टर को अलग-अलग शिकायतें भेजकर एलएचएमसी के स्टोर्स विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हितेश पारीक पर ये आरोप लगाए हैं.

'पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' ने 10 अप्रैल को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एलएचएमसी की डायरेक्टर डॉ. सरिता बेरी और डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज (DGHS) को एक पत्र भेजा था. जिसमें प्रशासनिक अधिकारी पर रिश्वत मांगने, डराने-धमकाने और जातिसूचक/अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था. इसके बाद 28 अप्रैल को ऐसा ही एक पत्र केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव को भी भेजा गया था.

इसी तरह, 21 अप्रैल को 'प्रोमैक्स इंडिया' ने भी DGHS को एक पत्र भेजकर इसी अधिकारी पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. 'पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड' के डायरेक्टर सचिन गुप्ता ने ईटीवी भारत के साथ 10 अप्रैल को DGHS और LHMC डायरेक्टर को भेजे गए पत्र की एक कॉपी शेयर की.

इस पत्र में जो आरोप लगाया गया है, वह इस प्रकार से है- "पिछले आठ सालों से LHMC के साथ रजिस्टर्ड वेंडर के रूप में जुड़ी कंपनी पीएसवी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, LHMC के स्टोर्स विभाग के प्रशासनिक अधिकारी हितेश पारीक के खिलाफ तुरंत प्रशासनिक और सतर्कता कार्रवाई की मांग करती है. उन पर लगातार रिश्वत मांगने, आपराधिक रूप से डराने-धमकाने, गलत तरीके से रोकने और प्रताड़ित करने जैसे गंभीर कदाचार के आरोप हैं."

उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी ने उनके सरनेम और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को लेकर अपमानजनक और भेदभावपूर्ण टिप्पणियां कीं. इसके अलावा, अधिकारी ने कथित तौर पर अपनी प्रशासनिक ताकत का इस्तेमाल करके उनके प्रोफेशनल करियर (कामकाज) को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दी.

शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (CVC) की मौजूदा शिकायत नीति के तहत, उन्हें 6 मई को संबंधित अधिकारी से शिकायत की सच्चाई (सटीकता) वेरिफाई करने के लिए एक पत्र मिला था. उन्होंने पुष्टि की कि 15 मई को उन्होंने इसका जवाब भेज दिया था और सक्षम अधिकारी से इस मामले में तुरंत प्रशासनिक और सतर्कता (विजिलेंस) जांच शुरू करने का आग्रह किया था.