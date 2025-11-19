ETV Bharat / bharat

'गे-ट्रांसजेंडर' नहीं कर सकते रक्त दान: LGBTQ कार्यकर्ता भी सहमत

मुंबईः रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है. यह किसी की जान बचा सकता है और इसमें न धर्म देखा जाता है, न जाति, न लिंग. लेकिन अब पहली बार भारत में एक पूरा समुदाय ही रक्तदान करने से आधिकारिक रूप से वंचित कर दिया गया है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) ने RTI के जवाब में साफ़-साफ़ लिखकर दिया है- LGBTQIA+ लोग रक्तदान नहीं कर सकते.

NACO के डॉ. मानस रॉय ने लिखित जवाब में कहा है कि गे, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स और नशीले इंजेक्शन लेने वाले लोगों में HIV का खतरा बहुत ज्यादा है. इसलिए इनके द्वारा दिया गया रक्त अगर HIV से संक्रमित हुआ तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है. रक्तदान करते समय अब दाताओं से सीधा सवाल पूछा जाता है- 'क्या आप LGBTQIA+ समुदाय से हैं?' अगर जवाब हां में आता है तो रक्त नहीं लिया जाता.

LGBTQIA+ समुदाय के जाने-माने कार्यकर्ता अशोक राव कवि ने भी इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि LGBTQIA+ समुदाय में HIV बहुत ज्यादा है. कई बार हमारे लोगों ने रक्तदान किया और बाद में पता चला कि रक्त HIV पॉजिटिव है, तो उसे फेंकना पड़ा. यह सामाजिक जिम्मेदारी का तकाजा है कि हम खुद आगे न आएं.