'गे-ट्रांसजेंडर' नहीं कर सकते रक्त दान: LGBTQ कार्यकर्ता भी सहमत

NACO ने कहा- यह नियम किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी के लिए नहीं, बल्कि HIV के प्रसार को रोकने के लिए बनाया गया है.

LGBTQ blood donation banned
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 19, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
मुंबईः रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है. यह किसी की जान बचा सकता है और इसमें न धर्म देखा जाता है, न जाति, न लिंग. लेकिन अब पहली बार भारत में एक पूरा समुदाय ही रक्तदान करने से आधिकारिक रूप से वंचित कर दिया गया है. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) ने RTI के जवाब में साफ़-साफ़ लिखकर दिया है- LGBTQIA+ लोग रक्तदान नहीं कर सकते.

NACO के डॉ. मानस रॉय ने लिखित जवाब में कहा है कि गे, ट्रांसजेंडर, सेक्स वर्कर्स और नशीले इंजेक्शन लेने वाले लोगों में HIV का खतरा बहुत ज्यादा है. इसलिए इनके द्वारा दिया गया रक्त अगर HIV से संक्रमित हुआ तो वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा और मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है. रक्तदान करते समय अब दाताओं से सीधा सवाल पूछा जाता है- 'क्या आप LGBTQIA+ समुदाय से हैं?' अगर जवाब हां में आता है तो रक्त नहीं लिया जाता.

LGBTQIA+ समुदाय के जाने-माने कार्यकर्ता अशोक राव कवि ने भी इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि LGBTQIA+ समुदाय में HIV बहुत ज्यादा है. कई बार हमारे लोगों ने रक्तदान किया और बाद में पता चला कि रक्त HIV पॉजिटिव है, तो उसे फेंकना पड़ा. यह सामाजिक जिम्मेदारी का तकाजा है कि हम खुद आगे न आएं.

LGBTQ blood donation banned
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)

"NACO ने जो गाइडलाइंस बनाई हैं, वह बिल्कुल सही हैं. इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है. हमारे समुदाय के बहुत से लोग आज भी अपनी स्थिति स्वीकार नहीं करते या टेस्ट नहीं करवाते. ऐसे में रक्तदान से दूसरों की जान खतरे में डालने से बेहतर है कि हम रक्तदान न करें."- अशोक राव कवि

अशोक राव कवि ने दो वास्तविक घटनाएं बताईंः

  • पहली, सातारा में एक गे व्यक्ति ने अपनी भाभी को डिलिवरी के समय रक्तदान किया. टेस्टिंग नहीं हुई. बाद में पता चला कि रक्त HIV पॉजिटिव था. नतीजा- नवजात मां को जन्म देने वाली महिला भी HIV पॉजिटिव हो गई.
  • दूसरी, मुंबई में एक गे व्यक्ति ने अपनी बीमार मां के लिए रक्तदान किया. उसने अपनी सेक्सुअलिटी छुपाई. सतर्क डॉक्टर ने टेस्ट करवाया तो रक्त HIV पॉजिटिव निकला. मां की जान बच गई, वरना बड़ा हादसा हो जाता.

मुंबई के एक सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया- "रेलवे स्टेशन या नेताओं के रक्तदान शिविरों में कोई यह सवाल नहीं पूछता कि आप LGBTQAI हैं या नहीं. लोग खुद भी नहीं बताते. अगले दिन जब रक्त की जांच होती है तो कई यूनिट HIV पॉजिटिव निकलते हैं और फेंकने पड़ते हैं. इससे रक्तदाता का समय, अस्पताल का श्रम और खून-सब बर्बाद होता है."

यूएनएड्स के आंकड़ों के अनुसार, भारत में LGBTQAI लोगों में एचआईवी का प्रसार सामान्य आबादी की तुलना में काफी अधिक है. समलैंगिक पुरुषों और पुरुषों के साथ यौन संबंध रखने वाले अन्य पुरुषों (MSM) में एचआईवी संक्रमण का प्रसार 2.7% और ट्रांसजेंडर लोगों में 3.1% है. सामान्य वयस्क आबादी में यह दर लगभग 0.2% है.

