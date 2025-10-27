LG वीके सक्सेना ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, दिवाली-छठ की दी शुभकामनाएं
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इस मुलाकात की तस्वीरें x पर साझा की.
Published : October 27, 2025 at 4:16 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें छठ पूजा की शुभकामनाएं दीं. इस मुलाकात की तस्वीरें शेयर करते हुए उपराज्यपाल ने लिखा कि राष्ट्रपति जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उनको दीपावली और छठ पूजा की शुभकामनाएं दी. उन्होंने आगे लिखा कि हमेशा की तरह उनका सानिध्य अत्यंत प्रेरणादायक रहा.
इससे पहले दीपावली के मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थीं, उन्होंने दिल्ली में सरकार द्वारा छठ पूजा से संबंधित तैयारियों की जानकारी भी उनसे साझा की थी. बीते कई दिनों से दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियां जोरशोर से चल रही है. उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कश्मीरी गेट के समीप डीडीए द्वारा तैयार वासुदेव घाट पर जाकर तैयारियों का जायजा लिया. छठ पूजा के अंतिम दिन मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी वासुदेव घाट पर आने की संभावना है.
वासुदेव घाट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम
इस बाबत वासुदेव घाट पर अन्य छठ घाटों की तुलना में अधिक सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने यमुना नदी के तट पर डीडीए द्वारा विकसित किए गए वासुदेव घाट (कश्मीरी गेट के समीप) पर तैयारियों का जायजा लिया था. इस घाट को यमुना आरती और विभिन्न सांस्कृतिक तथा धार्मिक आयोजनों के लिए तैयार किया गया है.
LG ने सभी इंतजामों का जायजा लिया
निरीक्षण के दौरान, उपराज्यपाल ने सुनिश्चित किया कि घाट पर सभी आवश्यक सुविधाएं जैसे साइकिलिंग ट्रैक, पैदल चलने के क्षेत्र और हरी-भरी लॉन समय पर पूरी हों. यह घाट यमुना नदी को पुनर्जीवित करने और दिल्लीवासियों को इससे जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
डीडीए द्वारा विकसित यह छह एकड़ का क्षेत्र पहले कूड़े और अतिक्रमण का अड्डा था, जिसे अब एक आकर्षक रिवरफ्रंट के रूप में बदल दिया गया है. घाट का उद्घाटन मार्च 2024 में एलजी वीके सक्सेना ने ही किया था, जिसके बाद यहां नियमित रूप से यमुना आरती शुरू की गई. अभी छठ पूजा के चलते अस्थायी रूप से यमुना आरती बंद है.
