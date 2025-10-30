ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: LG ने दो शिक्षकों को आतंकी संबंधों के चलते नौकरी से बर्खास्त किया

जम्मू- कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (फाइल फोटो) ( ANI )

जम्मू: जम्मू- कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश में आतंकवादी संबंधों के कारण दो सरकारी शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया. जम्मू-कश्मीर में अब तक उपराज्यपाल प्रशासन द्वारा करीब 75 सरकारी कर्मचारियों को उनके कथित आतंकवादी संबंधों और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के लिए बर्खास्त किया जा चुका है. बर्खास्त किए गए लोगों की पहचान रियासी निवासी गुलाम हुसैन के रूप में हुई है. वह कथित तौर पर प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करता था. दूसरे की पहचान राजौरी जिले के माजिद इकबाल डार के रूप में हुई है. वह भी कथित तौर पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त था. उपराज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 311 के खंड (2) के उप-खंड (ग) के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई. राज्य की सुरक्षा के हित में ये फैसला लिया गया. राजौरी जिले के खेओरा स्थित स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक माजिद इकबाल डार को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया. रियासी जिला के माहौर तहसील में शिक्षक जीएच हुसैन के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई. स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षक जीएच हुसैन को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त किया गया. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक्स पर पोस्ट किया, 'कथित आतंकी संबंधों के कारण दो और सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है और उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी नहीं दिया गया. इससे मुसलमानों, खासकर कश्मीरियों को शक्तिहीन करने के व्यापक एजेंडे की चिंता बढ़ गई है.