ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर बाढ़ में बेघर हुए 189 परिवारों को मिलेगा तीन कमरों का पक्का मकान, LG ने रखी नींव

लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार, प्रभावित परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन फिर से बनाने में मदद करना है.

LG Manoj Sinha
मनोज सिन्हा. (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : November 29, 2025 at 5:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगरः जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को रामबन जिले में कई रिहैबिलिटेशन प्रोजेक्ट्स की नींव रखी. हाल ही में आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से तबाह हुए परिवारों के लिए नए पक्के घर बनाने का ऐलान किया. सिन्हा ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सरकारी नियमों के हिसाब से राहत और बचाव का काम किया है. बेघर हुए लोगों को तुरंत मदद देने के लिए कई स्टेकहोल्डर्स के साथ काम किया है.

मनोज सिन्हा ने कहा, कि HRDS संगठन के साथ पार्टनरशिप के तहत अगले छह महीनों में रामबन में 189 परिवारों को तीन कमरों वाले नए घर मिलेंगे. उन्होंने कहा कि इन घरों में 15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी, रेगुलर हेल्थ चेक-अप और इंटरनेट कनेक्टिविटी शामिल होगी.

मनोज सिन्हा. (ETV Bharat)

लेफ्टिनेंट गवर्नर के अनुसार, इन सुविधाओं का मकसद प्रभावित परिवारों को एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन फिर से बनाने में मदद करना है. हालांकि, सिन्हा ने यह भी कहा "हम जानते हैं कि सिर्फ सरकारी मदद घरों को फिर से बनाने के लिए काफ़ी नहीं है."

मनोज सिन्हा ने रामबन जिला प्रशासन को अपनी बेनिफिशियरी लिस्ट को बदलने और उन सभी एलिजिबल परिवारों को जोड़ने का निर्देश दिया जो शुरुआती असेसमेंट के दौरान छूट गए हों. लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाउसिंग इनिशिएटिव में HRDS की भूमिका के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सरकार दूसरे आपदा प्रभावित इलाकों में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है.

उन्होंने कहा, "राजौरी और उधमपुर में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. जम्मू और कश्मीर में प्रभावित परिवारों के लिए घरों का पुनर्निर्माण प्राथमिकता बनी हुई है." सिन्हा ने कहा कि रामबन पहल उन सभी परिवारों को सुरक्षित, पक्का घर देने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है जिनके घर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ और लैंडस्लाइड से खराब हो गए थे या नष्ट हो गए थे.

LG ने कहा, "प्रशासन पुनर्वास कार्य को कुशलता से पूरा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सभी लाभार्थी सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें."

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

रामबन में बाढ़ प्रभावित
RAMBAN FLOOD AFFECTED
HOUSES FOR FLOOD AFFECTED PEOPLE
जम्मू कश्मीर में बाढ़ प्रबावित
LG MANOJ SINHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.