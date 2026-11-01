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कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सौंपे गए 1000 से अधिक फ्लैट, LG बोले- उनकी वापसी के लिए प्रतिबद्ध

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा कार्यक्रम में कश्मीरी पंडित कर्मचारी को आवासीय फ्लैट सौंपते हुए. ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में 1000 से अधिक आवासीय फ्लैट सौंपे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई.

उपराज्यपाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के लिए बडगाम के जेवान (Zewan), काकन मारन और कुपवाड़ा के कुलंगम बाग में 1,416 ट्रांजिट अकोमोडेशन फ्लैट्स का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, "यह प्रोजेक्ट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद, सम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है और सुरक्षित घर और अच्छी जिंदगी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है."

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के बने आवासीय परिसर का जायजा लिया. (ETV Bharat) 2010 से अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्त प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों को घाटी के सभी 10 जिलों में 342 रेजिडेंशियल ब्लॉक में 6000 सरकारी फ्लैट दिए जाने हैं. सिन्हा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 5,200 फ्लैट पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 3,800 फ्लैट कर्मचारियों को आवंटित कर दिए गए हैं. उपराज्यपाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में 920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,325 करोड़ रुपये कर दिया गया था.