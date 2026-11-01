कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को सौंपे गए 1000 से अधिक फ्लैट, LG बोले- उनकी वापसी के लिए प्रतिबद्ध
प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों को घाटी में 342 रेजिडेंशियल ब्लॉक में 6000 सरकारी फ्लैट दिए जाने हैं. अब तक 3800 फ्लैट आवंटित किए गए हैं.
Published : November 1, 2026 at 6:02 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को श्रीनगर के बाहरी इलाकों में 1000 से अधिक आवासीय फ्लैट सौंपे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कश्मीर घाटी में कार्यरत कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई.
उपराज्यपाल सिन्हा ने प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के लिए बडगाम के जेवान (Zewan), काकन मारन और कुपवाड़ा के कुलंगम बाग में 1,416 ट्रांजिट अकोमोडेशन फ्लैट्स का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा, "यह प्रोजेक्ट कश्मीरी पंडित कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद, सम्मान और बेहतर भविष्य का प्रतीक है और सुरक्षित घर और अच्छी जिंदगी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है."
2010 से अलग-अलग सरकारी विभागों में नियुक्त प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारियों को घाटी के सभी 10 जिलों में 342 रेजिडेंशियल ब्लॉक में 6000 सरकारी फ्लैट दिए जाने हैं.
सिन्हा ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 5,200 फ्लैट पूरे हो चुके हैं, जिनमें से 3,800 फ्लैट कर्मचारियों को आवंटित कर दिए गए हैं.
उपराज्यपाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को शुरुआत में 920 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ मंजूरी दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 1,325 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित घाटी का एक अहम हिस्सा हैं और सुरक्षा, विश्वास और गरिमा के साथ अपने वतन में उनकी सम्मानजनक वापसी इस इलाके की ऐतिहासिक विरासत और मानवीय मूल्यों को बहाल करने की दिशा में एक प्रतिबद्धता है.
कर्मचारियों ने खुशी जताई
प्रधानमंत्री पैकेज के कर्मचारी सुशील रैना ने कहा कि कर्मचारी खुश हैं और उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने उनके लिए रेजिडेंशियल फ्लैट पूरे किए. रैना ने कहा, "हमें खुशी है कि ये फ्लैट पूरे हो गए हैं और कर्मचारियों को आवंटित कर दिए गए हैं. कई कर्मचारी 2010 से इन फ्लैट्स का इंतजार कर रहे थे."
रैना ने कहा कि कश्मीरी पंडित अपने घर लौटेंगे क्योंकि यह केंद्र सरकार और कश्मीरी पंडितों का 'सपना' है. उन्होंने कहा, "कश्मीरी मुसलमानों को भी यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बीच की दूरियां मिटें. हम पिछले 10-15 वर्षों से मुसलमानों के समर्थन और विश्वास की वजह से कश्मीर में काम कर रहे हैं."
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर बड़ा प्रहार: इस साल अब तक 19 आतंकी ढेर, LoC पर सुरक्षा सख्त