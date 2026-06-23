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विकसित गांवों के बिना विकसित भारत नामुमकिन: LG मनोज सिन्हा

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को अपनी पारंपरिक प्रशासनिक भूमिका से आगे बढ़कर नवाचार, समान अवसर, सतत विकास और जनता के भरोसे का केंद्र बनना चाहिए.

उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर शासन जरूरी होगा. श्रीनगर में शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर (SKICC) में 'सेवा से समृद्धि: पंचायत-नेतृत्व वाली सेवा वितरण पर क्षेत्रीय कार्यशाला' को संबोधित करते हुए, सिन्हा ने देश भर से आए प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत किया और स्थानीय स्व-शासन को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया.

उन्होंने जम्मू कश्मीर में कार्यशाला आयोजित करने के लिए केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय को धन्यवाद दिया और पंचायत-नेतृत्व वाली सेवा वितरण को असरदार शासन की नींव बताया. सिन्हा ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि पंचायत-नेतृत्व वाली सेवा वितरण शासन प्रणाली के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है और यह विषय मेरे दिल के बहुत करीब है."

उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से पूरी तरह से काम करने वाला तीन-स्तर का पंचायती राज प्रणाली नहीं था, लेकिन हाल के सालों में हुए बड़े सुधारों ने फंड, काम और कर्मचारियों के ट्रांसफर के जरिए स्थानीय निकाय को मजबूत बनाया है. उन्होंने कहा कि जिला विकास योजना चुने हुए प्रतिनिधियों से सलाह करके और ज़मीनी स्तर पर पहचानी गई प्राथमिकताओं के आधार पर तैयार किए गए थे.

उन्होंने कहा, "जिला प्लान चुने हुए प्रतिनिधियों के साथ मिलकर तैयार किए गए थे, और जमीनी स्तर पर पहचानी गई विकास प्राथमिकताओं को उसी के अनुसार लागू किया गया था." उन्होंने आगे कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयारियों से गांवों में कई असरदार परियोजनाओं को पूरा करने में मदद मिली है.

अपने कार्यकाल के दौरान किए गए शासन सुधारों के बारे में बताते हुए, सिन्हा ने याद किया कि कैसे प्रशासन एक समय दरबार मूव सिस्टम के तहत फाइलों के फिजिकल मूवमेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर था.

उन्होंने कहा, "जब मैं 2020 में जम्मू और कश्मीर आया, तो मैंने देखा कि लगभग 154 ट्रक श्रीनगर से जम्मू सरकारी फाइलें ले जा रहे थे. मुझे हैरानी हुई कि डिजिटल युग में भी प्रशासन फाइलों के फिजिकल मूवमेंट पर निर्भर था."

उन्होंने कहा कि प्रशासन ने बाद में डिजिटाइजेशन की कोशिशों में तेजी लाई और शासन प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया, जिससे दक्षता, पारदर्शिता और सेवाओं तक सार्वजनिक पहुंच में सुधार हुआ. सिन्हा के मुताबिक, पिछले तीन सालों में 1,100 से ज्यादा सरकारी सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं, जिससे जम्मू और कश्मीर डिजिटल सार्वजनिक सेवा डिलीवरी में अग्रणी क्षेत्र में से एक बन गया है.

उन्होंने कहा कि, तकनीक नागरिकों को पारदर्शी और जवाबदेह तरीके से सेवाएं देने के सबसे असरदार तरीकों में से एक साबित हुई है. मनोज सिन्हा ने बैक टू विलेज प्रोग्राम जैसे नागरिकों तक पहुंचने की पहलों के बारे में भी बताया, और कहा कि इनसे सरकार और लोगों के बीच सीधा जुड़ाव मजबूत हुआ है और यह पक्का हुआ है कि शासन जनता की उम्मीदों के मुताबिक बना रहे.