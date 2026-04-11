जम्मू-कश्मीर नशा मुक्त अभियानः ड्रग तस्करों की संपत्ति और पासपोर्ट होंगे जब्त, LG का कड़ा आदेश
एलजी मनोज सिन्हा ने नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचने का आह्वान किया.
Published : April 11, 2026 at 5:45 PM IST
जम्मूः जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट, आधार कार्ड और संपत्ति जब्त करें और उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दें. उन्होंने यह बात मौलाना आज़ाद स्टेडियम में 100 दिवसीय नशा-मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत करने के बाद कहीं. इस बुराई के खिलाफ आयोजित पदयात्रा में भी हिस्सा लिया.
इस समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, मंत्रियों, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों सहित हजारों की संख्या में जनता मौजूद थी. जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर से इस अभिशाप को जड़ से मिटाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया.
उन्होंने कहा, "जो लोग समाज को बर्बाद करते हैं, उन्हें कानून के पूरे और कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा. हमारा पड़ोसी देश हमारे समुदायों में जहर घोलने और हमारे देश के भविष्य को कमजोर करने के लिए सीमा पार से तस्करी का सहारा ले रहा है. हर अधिकारी की केवल एक ही जिम्मेदारी है, इसे हर हाल में रोकना होगा. कानून की पूरी ताकत अब तस्करों के खिलाफ लगा दी गई है. उनके नेटवर्कों को बिना किसी देरी के ध्वस्त कर दिया जाएगा." इसके साथ ही उन्होंने इस धंधे से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी दी.
उपराज्यपाल ने कहा, "नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उनके सरगनाओं पर मुकदमा चलाया जाएगा और सजा तेजी से दी जाएगी. प्रशासन इसमें शामिल सभी लोगों की पूरी संपत्ति जब्त करेगा, उनके लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार कार्ड रद्द करेगा और उनके बैंक खातों को फ्रीज (लेन-देन बंद) कर देगा. ड्रग तस्करों के खिलाफ की जा रही यह सख्त कार्रवाई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी."
इस अभियान के संबंध में अगले तीन महीनों को महत्वपूर्ण बताते हुए मनोज सिन्हा ने नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर के संकल्प को पूरा करने के लिए केंद्र शासित प्रदेश के कोने-कोने तक पहुंचने का आह्वान किया.
उपराज्यपाल ने कहा, "इन 100 दिनों के दौरान, यह अभियान छह स्पष्ट चरणों में आगे बढ़ेगा, जिसमें सघन जागरूकता अभियान, युवाओं पर केंद्रित कार्यक्रम, सामुदायिक भागीदारी, सख्त प्रवर्तन, पुनर्वास और मूल्यांकन शामिल हैं. हम जम्मू-कश्मीर को नशे के अभिशाप से मुक्त कराने के लिए 'समग्र सरकार' के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ेंगे.
उन्होंने कहा- "नशे के खतरे को केवल ग्राफिक्स, आंकड़ों और प्रतिशत के चश्मे से नहीं देखा जाएगा, बल्कि हमारा दृष्टिकोण मानवीय होगा और हम किसी भी परिवार, युवा या सपने को नशे के अंधेरे गर्त में गिरने नहीं देंगे. इसमें परिवारों और माता-पिता के संघर्ष शामिल हैं और हर मामले की अपनी एक दर्दनाक कहानी है, और प्रशासन किसी भी परिवार को इस जाल में फंसने नहीं देगा."
उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और पंचायतों, मोहल्ला समितियों, चौकीदारों, लंबरदारों और वार्ड निगरानी समितियों की मदद से जमीनी स्तर की खुफिया जानकारी को मजबूत करने का निर्देश दिया ताकि हर दोषी की पहचान की जा सके और उसे सजा दी जा सके. उन्होंने इसे जम्मू-कश्मीर की सबसे गंभीर चुनौती बताया, जिसमें प्रशासन विजयी होने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.
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