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जम्मू-कश्मीर नशा मुक्त अभियानः ड्रग तस्करों की संपत्ति और पासपोर्ट होंगे जब्त, LG का कड़ा आदेश

मौलाना आज़ाद स्टेडियम में 100 दिवसीय नशा-मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत करते एलजी मनोज सिन्हा व अन्य. ( ETV Bharat )

जम्मूः जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल सभी लोगों के पासपोर्ट, आधार कार्ड और संपत्ति जब्त करें और उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दें. उन्होंने यह बात मौलाना आज़ाद स्टेडियम में 100 दिवसीय नशा-मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान की शुरुआत करने के बाद कहीं. इस बुराई के खिलाफ आयोजित पदयात्रा में भी हिस्सा लिया.

इस समारोह में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, स्पीकर अब्दुल रहीम राथर, मंत्रियों, नौकरशाहों, पुलिस अधिकारियों और अन्य लोगों सहित हजारों की संख्या में जनता मौजूद थी. जहां जनसभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू-कश्मीर से इस अभिशाप को जड़ से मिटाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई का संकल्प लिया.

नशा-मुक्त जम्मू और कश्मीर अभियान के दौरान आयोजित पदयात्रा में शामिल एलजी मनोज सिन्हा व अन्य. (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "जो लोग समाज को बर्बाद करते हैं, उन्हें कानून के पूरे और कड़े प्रहार का सामना करना पड़ेगा. हमारा पड़ोसी देश हमारे समुदायों में जहर घोलने और हमारे देश के भविष्य को कमजोर करने के लिए सीमा पार से तस्करी का सहारा ले रहा है. हर अधिकारी की केवल एक ही जिम्मेदारी है, इसे हर हाल में रोकना होगा. कानून की पूरी ताकत अब तस्करों के खिलाफ लगा दी गई है. उनके नेटवर्कों को बिना किसी देरी के ध्वस्त कर दिया जाएगा." इसके साथ ही उन्होंने इस धंधे से जुड़े लोगों को कड़ी चेतावनी दी.

उपराज्यपाल ने कहा, "नशीले पदार्थों के तस्करों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उनके सरगनाओं पर मुकदमा चलाया जाएगा और सजा तेजी से दी जाएगी. प्रशासन इसमें शामिल सभी लोगों की पूरी संपत्ति जब्त करेगा, उनके लाइसेंस, पासपोर्ट व आधार कार्ड रद्द करेगा और उनके बैंक खातों को फ्रीज (लेन-देन बंद) कर देगा. ड्रग तस्करों के खिलाफ की जा रही यह सख्त कार्रवाई पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी."