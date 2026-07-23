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विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम भेजा पत्र, रखी इस्तीफे की मांग

NEET पेपर लीक मामले में जारी आंदोलन के बीच लाहौल स्पीति के हिक्किम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम चिट्ठी भेजी गई है.

Letter to Union Education Minister Dharmendra Pradhan
विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पत्र (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 10:07 AM IST

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लाहौल स्पीति: NEET पेपर लीक मामले में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही, शिक्षा प्रणाली में सुधार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धमेंद्र प्रधान के पद से प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर 20 जून से कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन जारी है. इस मामले में दिन-प्रतिदिन सियासत गरमाती जा रही है. इसी कड़ी में देशभर में जारी आंदोलन के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर के रूप में प्रसिद्ध लाहौल स्पीति के हिक्किम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम चिट्ठी भेजी गई है.

विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पत्र

विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी के हिक्किम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नाम उनके इस्तीफ़े की मांग को लेकर एक पत्र भेजा गया है. पत्र भेजने वाले युवक का नाम अभि ठाकुर है और वह मनाली का रहने वाला है. अभि ठाकुर ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस पत्र के बारे में भी जानकारी दी है.

Letter to Union Education Minister Dharmendra Pradhan
दुनिया के सबसे ऊंचे डाकघर से केंद्रीय शिक्षा मंत्री के नाम पत्र (ETV Bharat)

धमेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग

वायरल वीडियो में अभि ठाकुर ने कहा है, "केंद्रीय शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में हजारों युवा धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और पेपर लीक के चलते अभी तक कई 20 से अधिक युवाओं ने आत्महत्या भी की है. ऐसे में केंद्रीय मंत्री को चाहिए कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए ताकि जो भी युवा पेपर लीक मामले से प्रभावित हुए हैं, उन्हें न्याय मिल सके. नैतिकता के आधार पर आप अपना इस्तीफा दे दीजिए."

चिट्ठी भेजने का उद्देश्य

अभि ठाकुर ने कहा है, इसका उद्देश्य अपनी मांग को देश के दूर-दराज़ और दुर्गम क्षेत्रों की आवाज़ के रूप में सामने लाना है. ताकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री तक यह संदेश पहुंचे और उन्हें यह एहसास हो कि दुर्गम एवं ऊंचाई वाले इलाकों से भी उनके इस्तीफ़े की मांग उठ रही है. यह वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है.

लाहौल स्पीति में दुनिया का सबसे ऊंचा डाकघर

लाहौल स्पीति की स्पीति घाटी में स्थित हिक्किम डाकघर 14,567 फीट की ऊंचाई पर है और यहां ऑक्सीजन की कमी होती है. इसकी स्थापना 5 नवंबर 1983 को हुई थी. पर्यटकों को लुभाने के लिए वर्ष 2022 में स्पीति घाटी के लांगचा पंचायत के गांव हिक्किम के पुराने डाकघर को लेटर बॉक्स के डिजाइन में तब्दील किया गया. इसके बाद यहां पहुंचने वाले पर्यटक की भीड़ अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी भेजने के लिए उमड़ने लगे.

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