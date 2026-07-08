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शोपियां एनकाउंटर में लश्कर का आतंकी ढेर, हथियार और गोला-बारूद बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन में लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया. ( ETV Bharat )

अधिकारियों ने बताया कि मारे गए आतंकवादी की पहचान कुलगाम जिले के रहने वाले जाकिर अहमद गनी के तौर पर हुई है. सूत्रों के मुताबिक, गनी 27 सितंबर, 2023 से लापता था और बाद में आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया था. सैदापोरा गाँव में आतंकवादियों की मौजूदगी की पक्की खुफिया जानकारी के आधार पर शनिवार को शुरू हुआ यह ऑपरेशन बुधवार को लगातार पाँचवें दिन भी जारी रहा.

शोपियां: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों को आतंकवाद-विरोधी ऑपरेशन के दौरान बड़ी सफलता मिली है. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बुधवार को बताया कि शोपियां जिले के सैदापोरा इलाके में चल रहे एक जॉइंट एंटी-टेरर ऑपरेशन के दौरान लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का एक आतंकवादी मारा गया. सुरक्षा बल पिछले कुछ दिनों से यहाँ तलाशी अभियान चला रहे थे.

अधिकारियों ने बताया कि इलाके में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को गोली चलने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, जिससे थोड़ी देर तक गोलीबारी हुई. ऑपरेशन के बाद इलाके से आतंकवादी का शव बरामद किया गया. मुठभेड़ वाली जगह से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किए गए.

सुरक्षाकर्मी यह पक्का करने के लिए तलाशी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं कि इलाके में कोई और आतंकवादी तो नहीं छिपा है. इस घटना की पुष्टि करते हुए जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक्स पर कहा, 'तुम भाग तो सकते हो, लेकिन छिप नहीं सकते!' पुलिस ने बताया कि सेना की राष्ट्रीय राइफल्स और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के साथ मिलकर चलाए गए एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान स्पेशल ऑपरेशन्स ग्रुप (SOG) शोपियां ने लश्कर-ए-तैयबा के एक आतंकवादी को मार गिराया.

अधिकारियों ने बताया कि तलाशी अभियान जारी रहने के कारण इलाके के चारों ओर कड़ी सुरक्षा घेराबंदी बनी हुई है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन के औपचारिक रूप से खत्म होने और इलाके को पूरी तरह सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद बरामद हथियारों और ऑपरेशन से जुड़ी अन्य जानकारी साझा की जाएगी.