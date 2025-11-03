अमरावती में 'कुत्तों' की तरह झुंड में घूमते 'तेंदुए': लोगों में दहशत का माहौल
अमरावती: महाराष्ट्र के अमरावती शहर के महादेवखोरी और मंगलधाम इलाके के लोग दहशत में जी रहे हैं. इसका कारण तेंदुए का खुलेआम घूमना बताया जा रहा है. लोगों का कहना है कि तेंदुए उनके घरों के सामने कुत्तों की तरह घूम रहे हैं. कभी एक तो कभी तीन तेंदुए घरों के सामने से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं. इस इलाके में तेंदुआ द्वारा गाय, भैंस और कुत्तों का शिकार करना आम हो गया.
महादेवखोरी क्षेत्र की निवासी वैशाली डोंगरे ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "महादेवखोरी और मंगलधाम क्षेत्र में कई सालों से लगातार तेंदुए देखे जा रहे हैं. लेकिन अब एक साथ तीन-तीन तेंदुए घूम रहे हैं. ये तेंदुए शाम 7:30 बजे उनके घरों के सामने से गुजर रहे हैं. एक तेंदुआ हमारे घर के ठीक सामने से गुजरता है. इसकी दहाड़ अक्सर आधी रात को भी सुनी जा सकती है."
वैशाली ने कहा कि तेंदुओं की वजह से उसने अपने घर के सामने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं. इन कैमरों में तेंदुए कभी अकेले तो कभी दो-तीन के समूह में घर के सामने से गुजरते हुए दिखाई देते हैं. तेंदुए रात के नौ या दस बजे के बाद इलाके में घूमते हैं.
महादेवखोरी में जिस जगह लगातार तेंदुओं की आवाजाही देखी जा रही है, वहां वन विभाग ने पिंजरा लगा दिया है. वैशाली डोंगरे ने बताया कि खास बात यह है कि नियमित रूप से आने वाला तेंदुआ तीन दिन से पिंजरा लगा होने के बावजूद इस रास्ते से नहीं गुजरा.
रविवार दोपहर महादेवखोरी क्षेत्र के रास्ते में पहाड़ की चट्टानों के पास एक तेंदुए ने एक बछड़े का शिकार किया. इलाके में घूमने गए सेवानिवृत्त वन रक्षक सोमेश्वर करवाड़े ने भी इसे देखा. सोमेश्वर करवाड़े कहते हैं-"महादेवखोरी इलाके में मैंने अपनी आंखों के सामने एक बछड़े का शिकार करते देखा." तेंदुए ने इसी इलाके में एक बकरी और एक सुअर को भी मार डाला था.
अमरावती शहर में राज्य रिजर्व पुलिस बल कॉलोनी, तपोवन, बांस पार्क, महादेवखोरी, मंगलाधाम आदि क्षेत्रों में तेंदुए हमेशा देखे जाते हैं. शहर के आस-पास तेंदुओं की संख्या बढ़ने के बाद से ये तेंदुए अक्सर मानव बस्तियों में घूमते दिखाई देते हैं.
