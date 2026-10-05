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अस्पताल के पास पहुंचा खूंखार तेंदुआ, मरीज और परिजनों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची DFO की रेस्क्यू टीम

अस्पताल के पास पहुंचा खूंखार तेंदुआ ( ETV Bharat )

कबीरधाम: शहर के पॉश इलाके में स्नेहा अस्पताल है. अस्पताल की वजह से इलाके में लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही सड़कों पर नजर आने लगती है. सुबह के वक्त काम पर जाने वाले लोगों और स्कूल का टाइम होने की वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा होता है. आज सुबह भी कुछ ऐसा ही माहौल था. तभी एक खूंखार तेंदुआ जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया. लोगों की नजर जैसे ही तेंदुए पर पड़ी लोग घबरा गए.