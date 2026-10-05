अस्पताल के पास पहुंचा खूंखार तेंदुआ, मरीज और परिजनों में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची DFO की रेस्क्यू टीम
वन विभाग की टीम तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज करने की कोशिश में जुटी है. महबूब खान की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 5, 2026 at 12:37 PM IST
कबीरधाम: शहर के पॉश इलाके में स्नेहा अस्पताल है. अस्पताल की वजह से इलाके में लोगों की भारी भीड़ सुबह से ही सड़कों पर नजर आने लगती है. सुबह के वक्त काम पर जाने वाले लोगों और स्कूल का टाइम होने की वजह से ट्रैफिक भी ज्यादा होता है. आज सुबह भी कुछ ऐसा ही माहौल था. तभी एक खूंखार तेंदुआ जंगल से भटककर रिहायशी इलाके में पहुंच गया. लोगों की नजर जैसे ही तेंदुए पर पड़ी लोग घबरा गए.
अस्पताल के पास पहुंचा तेंदुआ
आनन फानन में लोगों ने खुद को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षित ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया. तभी लोगों ने शोर मचाकर ये बताया कि खूंखार तेंदुआ शहर के बीचो बीच बने स्नेहा अस्पताल के बिल्कुल पास देखा गया है. तत्काल आस पास के दुकानदारों ने अपने यहां लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए. इसी बीच स्नेहा अस्पताल के पास लगे एक सीसीटीवी में तेंदुआ नजर आया. तेंदुआ परिसर से छलांग लगाकर बाहर निकलना चाहता था. लेकिन कांच की दीवार होने की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाया और कांच की दीवार से टकराकर गिर पड़ा. कांच की दीवार सटा एक लोहे का गेट था, जिससे तेंदुआ दूसरे प्रयास में वहां से निकल गया.
तेंदुए को रेस्क्यू करने में जुटी वन विभाग की टीम
तेंदुए को सुरक्षित पकड़ने के लिए तत्काल वन विभाग की टीम को बुलाया गया. वन विभाग की टीम जाल के साथ मौके पर पहुंची है. कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर सुरक्षित पकड़ा जा सके. शहर के बीचो बीच तेंदुए के पहुंचने की खबर से लोगों में दहशत का माहौल है. वन विभाग की टीम लगातार लोगों से अपील कर रही है कि वो भीड़ न लगाएं, खूंखार तेंदुआ कभी भी सामने आ सकता है और हमला भी कर सकता है. वन विभाग के रेस्क्यू टीम की मॉनिटरिंग खुद डीएफओ कर रहे हैं.
वन विभाग को छका रहा तेंदुआ
वन विभाग की इलाके में रहने वाले लोगों को भी सतर्क कर रही है. लोगों से कहा गया है कि वो अपने घर के खिड़की और दरवाजे बंद रखें, जब तक की तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता. तेंदुए को पकड़ने की कोशिश जारी है. वहीं तेंदुआ लगातार वन विभाग की टीम को छका रहा है. वन विभाग की टीम के ट्रैप में तंदुए के नहीं आने से सिटी कोतवाली इलाके में रहने वाले लोग डरे हुए हैं.
कब-कब और कहा-कहां स्पॉट हुए अलग-अलग जिलों में तेंदुए
3 अक्तूबर 2026: कांकेर के न्यू आरईएस रामनगर कॉलोनी स्थित एक मठ में तेंदुआ आराम फरमाता दिखाई दिया. स्थानीय लोगों ने तेंदुए को जब वहां बैठे देखा तो उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. जिस इलाके में तेंदुआ देखा गया उस इलाके में अक्सर जंगली जानवर आते-जाते रहते हैं.
3 अक्तूबर 2026: महासमुंद के बागबाहरा वनपरिक्षेत्र में खूंखार तेंदुआ एक किसान के घर में घुस गया और परिवार के लोगों पर हमला कर दिया. तेंदुए के हमले में तीन लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए. जख्मी लोगों में से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है.
10 सितंबर 2026: कबीरधाम जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर ग्राम जैतपुरी में धान के खेत के बीच तेंदुआ दिखाई देने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई थी. ग्रामीणों के मुताबिक, तेंदुआ बीती रात गांव के आसपास घूमता रहा और बकरियों का शिकार किया. बाद में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को ट्रैंक्यूलाइज कर उसे रेस्क्यू किया.
27 अगस्त 2026: दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर रेल मंडल अंतर्गत बिलासपुर कटनी रेलमार्ग में भनवारटंक के पास रेल टर्मिनल क्षेत्र में 27 अगस्त को 1 तेंदुआ दिखाई दिया है. तेंदुए के रेलवे ट्रैक और सुरंग के भीतर घूमने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ.
1 अगस्त 2026: गरियाबंद के जोबा के केराबहार में खूंखार तेंदुए को वन विभाग ने काबू में किया. मेडिकल जांच के बाद तेंदुए को उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में सुरक्षित छोड़ दिया गया.
6 अगस्त 2026: कांकेर के सरोना वन परिक्षेत्र में भूखा तेंदुआ शिकार के लिए रिहायशी इलाके के करीब पहुंच गया. शिकार का पीछा करते-करते तेंदुआ एक कुएं में जा गिरा. कुएं पर मुंडेर नहीं होने के चक्कर में ये हादसा हुआ. बाद वन विभाग की टीम ने शिकारी तेंदुए का रेस्क्यू कुएं से किया.
5 अगस्त 2026: बीजापुर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के कुटरू–मंगापेटा मार्ग पर एक तेंदुआ अचानक सड़क पर आ गया और करीब 20 मिनट तक सड़क किनारे घूमता रहा. इस दौरान मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों और राहगीरों की नजर तेंदुए पर पड़ी. तेंदुए के सड़क पर मौजूद रहने का वीडियो भी सामने आया है, जिसे 108 एंबुलेंस कर्मियों ने अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड किया.
12 जुलाई 2026: धमतरी वन विभाग ने नगरी वन परिक्षेत्र में कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू किया.
15 जून 2026: धमतरी के गंगरेल से कुकरेल जाने वाले मार्ग पर आराम फरमाता तेंदुआ राहगीरों को नजर आया. रोड पर बैठे तेंदुए की खबर फैलते ही इलाके में दहशत फैल गई.
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