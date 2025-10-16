ETV Bharat / bharat

रेवाड़ी के कॉलेज कैंपस में घुसा तेंदुआ, CCTV में आया नज़र, सर्च ऑपरेशन जारी

रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी के राजकीय महाविद्यालय के कैंपस में तेंदुआ खुलेआम घूमता हुआ नज़र आया है. तेंदुए की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है जिसके बाद हड़कंप का माहौल है.

कॉलेज परिसर में घूम रहा तेंदुआ : रेवाड़ी जिले की बावल विधानसभा के राजकीय महाविद्यालय कैंपस में तेंदुए की मौजूदगी की सूचना से हड़कंप मच गया. घटना की जानकारी मिलते ही गुरुग्राम से वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और मौके का निरीक्षण करने के बाद तेंदुए को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.

रेवाड़ी के कॉलेज कैंपस में घुसा तेंदुआ (Etv Bharat)

सीसीटीवी कैमरे में दिखा तेंदुआ : कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी तेंदुआ रात में चलता हुआ नजर आ रहा है. कॉलेज परिसर में ही तेंदुए के छिपे होने की आशंका है. रात से लेकर अब तक सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन अभी तक तेंदुए का पता नहीं चल सका है. सर्चिंग ऑपरेशन में पुलिस की ERV 112 टीम भी सहयोग कर रही है. पूरे क्षेत्र को सील कर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके. कॉलेज कैंपस में काफी पेड़ और झाड़ियां है जिसके चलते तेंदुए को छुपने में आसानी हो रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाली टीम को उसे ढूंढने में परेशानियां आ रही है.