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गुजरात : खेत में परिवार के साथ था सात साल का मासूम, तेंदुए ने हमला कर मार डाला

तेंदुए ने बच्चे को हमला कर मार डाला. ( प्रतीकात्मक फोटो-ANI )

अमरेली (गुजरात) : गुजरात में तेंदुओं का आतंक थम नहीं रहा है. इसी कड़ी में तेंदुए के हमले में एक सात साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.

यह घटना अमरेली जिले के भंडरिया के पास सनोसरा गांव के बाहरी इलाके में हुई. इस दौरान कपास के खेत में अपने परिवार के साथ मौजूद सात साल के एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हालांकि परिवार के लोगों ने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे तेंदुए के चंगुल से नहीं छुड़ा सके. मृत बच्चे का नाम साहिल क्लासवा था.

बताया जाता है कि बच्चे का आदिवासी परिवार सनोसरा गांव के पास एक खेत में मजदूरी करता है. बच्चा भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ कपास के खेत में मौजूद था. तभी अचानक एक तेंदुआ वहां आ धमका और परिवार के सामने ही बच्चे को झपटकर पास के इलाके में ले गया. तेंदुए के हमले में उसकी जान चली गई. तेंदुए को पकड़ने सात पिंजरे लगाए गए

घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली सिविल अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, तेंदुए के हमले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने जानवर को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. घटना स्थल और आसपास के इलाकों में लगभग सात पिंजरे लगाए गए हैं. वन विभाग की टीमें तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और उसे पकड़ने के प्रयास कर रही हैं.