गुजरात : खेत में परिवार के साथ था सात साल का मासूम, तेंदुए ने हमला कर मार डाला
गुजरात के अमरेली में तेंदुए के द्वारा एक बच्चे को मार डालने की घटना से हड़कंप मच गया है.
Published : November 7, 2026 at 4:54 PM IST
अमरेली (गुजरात) : गुजरात में तेंदुओं का आतंक थम नहीं रहा है. इसी कड़ी में तेंदुए के हमले में एक सात साल के बच्चे को मौत के घाट उतार दिया. घटना से इलाके में शोक और दहशत का माहौल है.
यह घटना अमरेली जिले के भंडरिया के पास सनोसरा गांव के बाहरी इलाके में हुई. इस दौरान कपास के खेत में अपने परिवार के साथ मौजूद सात साल के एक बच्चे पर तेंदुए ने हमला कर दिया. हालांकि परिवार के लोगों ने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे तेंदुए के चंगुल से नहीं छुड़ा सके. मृत बच्चे का नाम साहिल क्लासवा था.
बताया जाता है कि बच्चे का आदिवासी परिवार सनोसरा गांव के पास एक खेत में मजदूरी करता है. बच्चा भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ कपास के खेत में मौजूद था. तभी अचानक एक तेंदुआ वहां आ धमका और परिवार के सामने ही बच्चे को झपटकर पास के इलाके में ले गया. तेंदुए के हमले में उसकी जान चली गई.
तेंदुए को पकड़ने सात पिंजरे लगाए गए
घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अमरेली सिविल अस्पताल भेज दिया गया है. वहीं, तेंदुए के हमले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने जानवर को पकड़ने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. घटना स्थल और आसपास के इलाकों में लगभग सात पिंजरे लगाए गए हैं. वन विभाग की टीमें तेंदुए की गतिविधियों पर नजर रख रही हैं और उसे पकड़ने के प्रयास कर रही हैं.
इस संबंध में वन विभाग के सहायक वन संरक्षक (ACF) राजन जाधव ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही एक टीम तुरंत सनोसरा गांव पहुंच गई. तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर करीब सात पिंजरे लगाए गए हैं और रूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
किसानों और खेतिहर मजदूरों में डर
सानोसारा गांव के बाहरी इलाके में हुई इस घटना ने आस-पास के खेतों में काम करने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों के साथ-साथ वहां रहने वाले परिवारों के बीच भी काफी डर पैदा कर दिया है.
ग्रामीणों को अपने बच्चों की सुरक्षा की सबसे ज्यादा चिंता है. लोग वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि वह आस-पास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे और उनसे कहे कि जब तक तेंदुआ पकड़ा नहीं जाता, तब तक वे अपने बच्चों को अकेले खेतों या आस-पास की कृषि भूमि में न भेजें.
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