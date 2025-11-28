ETV Bharat / bharat

मां खाना बना रही थी, तेंदुआ एक साल की बच्ची को लेकर भाग गया

गुजरात के अमरेली की यह घटना है. 300 मीटर दूर जाकर तेंदुआ ने बच्ची को छोड़ा, पर ...

इसी घर में खाना बना रही थी महिला, अमरेली, गुजरात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 28, 2025 at 7:00 PM IST

4 Min Read
अमरेली: मां के सामने ही तेंदुआ ने बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची मात्र एक साल की थी. उसकी मौत हो गई. मां रोती चिल्लाती रह गई, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाई. घटना गुजरात के अमरेली जिले की है. सौराष्ट्र के अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में एक हफ्ते के अंदर बच्चों पर शेर और तेंदुए के हमले की यह तीसरी घटना है.

जिले के गिर ईस्ट के धारी गिर के दलखणिया रेंज में त्रयंबकपुर गांव है. यहीं पर यह घटना घटी. बच्ची की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में पुरुषोत्तम भाई मोरी नाम के एक व्यक्ति का खेत है. यहां पर अर्जुनभाई निनामा नाम का एक प्रवासी मजदूर परिवार रहता है. बच्ची की मां खाना बना रही थी, तभी बच्ची (रिंकू) अपनी मां के पास बैठी थी. इसी बीच अचानक तेंदुआ आया और इससे पहले कि खाना बना रही मां कुछ सोच पाती, तेंदुआ बच्ची को उठाकर भाग गया. मां और आस-पास के लोग झाड़ू लेकर तेंदुआ के पीछे दौड़े, तो तेंदुआ बच्ची को खेत से 300 मीटर दूर छोड़कर भाग गया. इस घटना से स्थानीय लोगों में डर फैल गया.

वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए - तेंदुए ने बच्ची को छीन लिया और उसका शिकार करके उसे मार डाला. बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए धारी सिविल अस्पताल ले जाया गया. जब वन विभाग को सूचना मिली कि बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया है और उसकी मौत हो गई है, तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पहले पांच पिंजरे लगाए गए ताकि इंसानी खून चख चुके आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा सके. बाद में, 2 पिंजरे मिल, कुल 7 पिंजरे अलग-अलग जगहों पर लगाए गए और वन विभाग हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी ले रहा है.

हिंसक जानवरों के हमले क्यों बढ़ रहे हैं?

घटना के बारे में धारी के एसीएफ दीपक चौधरी ने ईटीवी भारत को बताया कि चूंकि यह इलाका गिर जंगल के पास है, इसलिए यहां जंगली जानवर रहते हैं. लड़की पर हमला करके उसे मार डालने की बात पता चलने पर, हमारा स्टाफ तुरंत मौके पर पहुंचा और तेंदुए को पकड़ने के लिए अलग-अलग जगहों पर पिंजरे लगाए गए हैं. तेंदुए को अभी तक पिंजरे में नहीं डाला गया है. ACF चौधरी ने लोगों से अपील की है कि यह इलाका जंगल के पास है और गांवों में लोग मीट, मटन, मछली जैसा खाना खाते हैं और अपना बचा हुआ खाना घर के बाहर फेंक देते हैं. जब जंगली जानवरों को इसकी गंध आती है, तो वे गांवों और रिहायशी इलाकों में पहुंच जाते हैं. इस बारे में वे आने वाले दिनों में गांव के तलाटी और सरपंच से भी लोगों को जागरूक करने की अपील करेंगे.

इससे पहले, 26 नवंबर को गिर सोमनाथ के गिर गढडा तालुका के पिचवी गांव में एक शेरनी ने किसान परिवार की दो साल की बच्ची पर हमला कर दिया था. मृतक बच्ची आराध्या हरसुरभाई मकवाना (उम्र- 2 साल) अपने घर के आंगन में खेल रही थी. उसकी मां पास में ही बर्तन धो रही थी, तभी शेरनी अचानक आंगन में घुस आई और बच्ची को मुंह में दबाकर जंगल की ओर खींच ले गई.

25 नवंबर को अमरेली जिले के बगसरा के हमापुर गांव में एक शेरनीने पानी की टंकी के पास खेल रहे एक बच्चे को उठा लिया और उसको मार डाला. शेरनी ने हमापुर गांव के बॉर्डर इलाके में नंदलालभाई डोबरिया के खेत में काम कर रहे एक खेतिहर मजदूर के बच्चे को उठाया. 5 साल का कनक खेत में पानी की टंकी के पास खेल रहा था. इसी दौरान शेरनी उसे उठाकर अरहर की फसल के पास चली गई. शेरनी ने बच्चे के शरीर के कई हिस्से खा लिए. जिससे बच्चे को गंभीर चोटें आने से उसकी मौत हो गई.

