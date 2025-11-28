ETV Bharat / bharat

मां खाना बना रही थी, तेंदुआ एक साल की बच्ची को लेकर भाग गया

इसी घर में खाना बना रही थी महिला, अमरेली, गुजरात ( ETV Bharat )

अमरेली: मां के सामने ही तेंदुआ ने बच्ची पर हमला कर दिया. बच्ची मात्र एक साल की थी. उसकी मौत हो गई. मां रोती चिल्लाती रह गई, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाई. घटना गुजरात के अमरेली जिले की है. सौराष्ट्र के अमरेली और गिर सोमनाथ जिलों में एक हफ्ते के अंदर बच्चों पर शेर और तेंदुए के हमले की यह तीसरी घटना है. जिले के गिर ईस्ट के धारी गिर के दलखणिया रेंज में त्रयंबकपुर गांव है. यहीं पर यह घटना घटी. बच्ची की मौत के बाद पूरा परिवार सदमे में है. प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव में पुरुषोत्तम भाई मोरी नाम के एक व्यक्ति का खेत है. यहां पर अर्जुनभाई निनामा नाम का एक प्रवासी मजदूर परिवार रहता है. बच्ची की मां खाना बना रही थी, तभी बच्ची (रिंकू) अपनी मां के पास बैठी थी. इसी बीच अचानक तेंदुआ आया और इससे पहले कि खाना बना रही मां कुछ सोच पाती, तेंदुआ बच्ची को उठाकर भाग गया. मां और आस-पास के लोग झाड़ू लेकर तेंदुआ के पीछे दौड़े, तो तेंदुआ बच्ची को खेत से 300 मीटर दूर छोड़कर भाग गया. इस घटना से स्थानीय लोगों में डर फैल गया. वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए - तेंदुए ने बच्ची को छीन लिया और उसका शिकार करके उसे मार डाला. बच्ची को पोस्टमार्टम के लिए धारी सिविल अस्पताल ले जाया गया. जब वन विभाग को सूचना मिली कि बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया है और उसकी मौत हो गई है, तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पहले पांच पिंजरे लगाए गए ताकि इंसानी खून चख चुके आदमखोर तेंदुए को पकड़ा जा सके. बाद में, 2 पिंजरे मिल, कुल 7 पिंजरे अलग-अलग जगहों पर लगाए गए और वन विभाग हमला करने वाले तेंदुए को पकड़ने के लिए आसपास के इलाकों में तलाशी ले रहा है. हिंसक जानवरों के हमले क्यों बढ़ रहे हैं?