घर के बाहर से 5 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, झाड़ियों में मिला शव
तमिलनाडु के कोयंबटूर जिले के वालपराई में घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे को तेंदुआ उठा ले गया और उसे मार डाला.
Published : December 7, 2025 at 1:12 PM IST
कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर जिले के वालपराई क्षेत्र में तेंदुए ने घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया और उसे चाय के बागान की झाड़ियों में ले जाकर मार डाला. काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव मिला और उसे पोस्टमार्टम के लिए वालपराई सरकारी अस्पताल भेजा गया.
कोयंबटूर जिले में पोलाची के पास वालपराई इलाके में कई चाय बागान हैं. यहां एक प्राइवेट कंपनी के चाय बागान में 4 घरों वाला मजदूरों का डॉरमेट्री है. असम के रहने वाले राजफुल अली और शाजिता नाम के दंपती इस डॉरमेट्री में रहते हैं और चाय बागान में काम करते हैं.
बताया गया है कि शनिवार शाम करीब 7.15 बजे, राजफुल अली की बेटी और दो लड़के घर के बाहर खेल रहे थे. ऐसा लगता है कि उनके माता-पिता घर के अंदर काम कर रहे थे. तभी अचानक एक तेंदुआ वहां आया और 5 साल के लड़के सैफुल आलम को पकड़कर चाय के बागान में खींच ले गया.
खेलते हुए बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और तुरंत चाय बागान के ऑफिसर को घटना की जानकारी दी. चाय बागान अधिकारी द्वारा रेंजर को दी गई जानकारी के आधार पर, वन विभाग की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लड़के की तलाश शुरू कर दी. काफी देर तक तलाश करने के बाद, बच्चे का शव चाय बागान की झाड़ियों में मिला. इसके बाद अधिकारियों ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए वालपराई सरकारी अस्पताल भेजा.
तेंदुए के हमलों में तीन बच्चों की मौत
वालपराई इलाके में छह महीने में तेंदुए के हमलों में तीन बच्चों की मौत हो चुकी है. जून 2025 में, इसी क्षेत्र में तेंदुए ने झारखंड के एक प्रवासी मजदूर की लड़की पर हमला किया था और उसे जंगल में लेकर चला गया था. काफी खोजबीन के बाद लड़की का शव मिला था. इसके बाद, वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया था. अगस्त 2025 में भी, वालपराई में तेंदुए के हमले में एक बच्चे की मौत हो गई थी.
मजदूरों में डर का माहौल
कोयंबटूर में चाय के बागानों में काम करने वाले उत्तरी राज्यों के मजदूर तेंदुए द्वारा बच्चों को मारे जाने की घटनाओं से डरे हुए हैं. ऐसी दुखद घटनाओं को रोकने के लिए, सभी चाय बागान इलाकों में मजदूरों के बीच एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है. इसके अलावा, कोयंबटूर जिला कलेक्टर के जरिये एस्टेट मैनेजरों के साथ एक मीटिंग की गई है और एस्टेट अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
कहा जा रहा है कि इस चाय बागान में भी, रेंजर ने दो हफ्ते पहले मजदूरों के बीच जागरूकता फैलाई थी. हालांकि, ऐसी व्यापक शिकायतें हैं कि चाय बागानों के मजदूर यह बात भूल गए हैं और शाम के बाद भी बच्चों को बाहर खेलने दे रहे हैं.
यह भी पढ़ें- तमिलनाडु : बिजली की बाड़ की चपेट में आने से हाथी की मौत, किसान हिरासत में लिया गया