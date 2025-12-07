ETV Bharat / bharat

घर के बाहर से 5 साल के बच्चे को उठा ले गया तेंदुआ, झाड़ियों में मिला शव

तेंदुआ ( File/ ANI )

कोयंबटूर (तमिलनाडु): कोयंबटूर जिले के वालपराई क्षेत्र में तेंदुए ने घर के बाहर खेल रहे 5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया और उसे चाय के बागान की झाड़ियों में ले जाकर मार डाला. काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव मिला और उसे पोस्टमार्टम के लिए वालपराई सरकारी अस्पताल भेजा गया. कोयंबटूर जिले में पोलाची के पास वालपराई इलाके में कई चाय बागान हैं. यहां एक प्राइवेट कंपनी के चाय बागान में 4 घरों वाला मजदूरों का डॉरमेट्री है. असम के रहने वाले राजफुल अली और शाजिता नाम के दंपती इस डॉरमेट्री में रहते हैं और चाय बागान में काम करते हैं. बताया गया है कि शनिवार शाम करीब 7.15 बजे, राजफुल अली की बेटी और दो लड़के घर के बाहर खेल रहे थे. ऐसा लगता है कि उनके माता-पिता घर के अंदर काम कर रहे थे. तभी अचानक एक तेंदुआ वहां आया और 5 साल के लड़के सैफुल आलम को पकड़कर चाय के बागान में खींच ले गया. खेलते हुए बच्चों की चीखें सुनकर पड़ोसी दौड़े और तुरंत चाय बागान के ऑफिसर को घटना की जानकारी दी. चाय बागान अधिकारी द्वारा रेंजर को दी गई जानकारी के आधार पर, वन विभाग की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लड़के की तलाश शुरू कर दी. काफी देर तक तलाश करने के बाद, बच्चे का शव चाय बागान की झाड़ियों में मिला. इसके बाद अधिकारियों ने लड़के के शव को पोस्टमार्टम के लिए वालपराई सरकारी अस्पताल भेजा.